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Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı

UCLA bilim insanları tarihte ilk kez atomlar yer değiştirirken, atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı. Araştırma; tarihte ilk defa atomların, çekirdeklenme sırasında izlenmesine olanak sağladı.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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UCLA gurubundan bir grup bilim insanı tarihte ilk kez atomlar yer değiştirirken, atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı olmakla beraber sonuçların klasik atom ''çekirdeklenme'' teorileri ile çeliştiği düşünülüyor. Araştırma yeni malzemelerin üretilmesi yani metalurji dalı açısından ve kimyasal reaksiyonlar ile biyolojik süreçlerin incelenmesi açısından değerli bir araştırma olarak nitelendiriliyor.
Ekip; araştırma için Berkeley Laboratuvarı'nın 3 boyutlu elektron mikroskobunu kullanarak insan saçının 10.000'nde 1'i kalınlıkta bulunan demir-platin alaşımlarını inceledi. İnceleme sırasında alaşımlar 968 Fahrenheit yani 520 Celcius dereceye kadar ısıtıldı ve alaşımlar hal değiştirmeye başladı. Bu hal değişimleri sırasında örnekler mikroskop etrafında döndürülmeye başlandı ve 9., 16. ve 26. dakikalarda örneklerin 3 boyutlu fotoğrafları çekildi.

Araştırma için özel bir algoritma ile nano parçacıklar incelendi


Araştırmacılar özel bir algoritma kullanarak 13 atom boyutu genişliğine sahip bir nano parçacığın içinde 33 adet aynı özelliklere sahip çekirdek keşfetti. Alaşım hal değiştirirken parçacıkların kararsız konumlarından daha kararlı konumlara doğru değiştiği gözlemlendi. Bu gözlemlere rağmen bilim insanları atom çekirdeklerinin klasik teorilerin belirttiği gibi kusursuz halkasal biçimlerden ibaret olmadığını; bu düzgün halka biçimlerine kıyasla daha düzensiz şekiller ve desenler oluşturduklarını fark etti. Ayrıca çekirdeklerin keskin sınırlara sahip olmak yerine atom yüzeylerine daha yakın olduğu ve daha karmaşık dizilimlere sahip olduğu belirtildi.

Araştırma ilk başta karmaşık olarak gözükmesine karşın, yapılan araştırma; tarihte ilk defa atomların, çekirdeklenme sırasında izlenmesine olanak sağladı. Araştırmacılar hala daha çekirdeklenme olayını tam olarak anlayabilmiş ve açıklayabilmiş değiller.

Ayrıca Bkz. "Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi"

Çekirdeklenme alanında yapılan araştırma sayısı arttıkça ve bu alandaki bilgiler çoğaldıkça insanoğlu birçok biyolojik ve kimyasal reaksiyonu daha yakından anlayabilecek ve bu reaksiyonların mekanizmalarını daha derin bir biçimde aydınlatabilecek gibi görünüyor.
https://www.engadget.com/2019/07/01/4d-atomic-movement-captured/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIncYggu3jPqZFiV5AoRylWD03uzfmH0emTbMb55oj2-Lz3PGkJpemMH32fKaCIyQ1a7lnB16oOO6o3rd4dYXaHkoQf_vTC9xAdMXaopfAvGVMQ5OX-r_bkcz_PT4JpshaiwQxeS-LlIajopVVa64ZMcL0uHeMKXwrXyGoGpqDvw Yorum Yaz
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John Wick 4 gün en beğenilen
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DH Misafiri 3 gün
ne alaka 5d film izlerken zamanmı duruyor çok farklı boyutlar vardır burada açıklanan 4. boyut araştırmanın orjinal metninde açıklanıyor ama anlamadığım için yazmadım
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OverClocK1ng 4 gün
4. Boyut derken, 3 Boyut= Uzunluk, Genişlik ve Derinlik, 4. Boyut ise ZAMAN dır. Naapmışlar. Zamandaki hareketini mi yakalamışlar...
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y-emre 3 gün OverClocK1ng
Aslında tam da dediğiniz gibi; 33 tane atomu sıvı halden katı hale geçerken 3 boyutlu olarak görüntülemişler. Olan bu. Başlık atomlar sanki 4 boyutlu uzayda hareket etmişler gibi anlaşılıyor. Ama öyle bir şey yok. Zamana ayrı bir boyut demek doğru değil bence, uzay-zaman bir bütün olarak düşünülmeli. Ama iki türlü kullanımı da var.
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John Wick 4 gün en beğenilen
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The souls migration 4 gün John Wick
konuya merak edip bakmıyorsun ondan sonra millete a haber izlemeye devam edin diyorsun.
bak ben de konuyu araştırdım ama konu hiç de yukarıdaki gibi anlatılmıyor. işin aslı atomik çözünürlükte, uygulanan algoritma ile meydana getirilen çekirdeklenmenin 4d olarak boyutlandırılması. konu sahibi nereden nasıl biri çeviri yaptı merak ettim doğrusu. yani konu atomların 4 boyutlu hareketinin yakalanması değil. hadi şimdi git a haber izle.
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renega 4 gün
vay be 520 derecedeki atom çekirdeğini inceleyebiliyoruz artık
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Kevin De Bruyne 4 gün renega
Yüksek derecelerde incelenebiliyor uzun zamandır. Burada asıl mesele faz geçişleri yani hal değişimlerinin incelenmesi.
En bilindik olanı Demir-Karbon diyagramı
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