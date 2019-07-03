Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı

UCLA gurubundan bir grup bilim insanı tarihte ilk kez atomlar yer değiştirirken, atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı olmakla beraber sonuçların klasik atom ''çekirdeklenme'' teorileri ile çeliştiği düşünülüyor. Araştırma yeni malzemelerin üretilmesi yani metalurji dalı açısından ve kimyasal reaksiyonlar ile biyolojik süreçlerin incelenmesi açısından değerli bir araştırma olarak nitelendiriliyor.

Ekip; araştırma için Berkeley Laboratuvarı'nın 3 boyutlu elektron mikroskobunu kullanarak insan saçının 10.000'nde 1'i kalınlıkta bulunan demir-platin alaşımlarını inceledi. İnceleme sırasında alaşımlar 968 Fahrenheit yani 520 Celcius dereceye kadar ısıtıldı ve alaşımlar hal değiştirmeye başladı. Bu hal değişimleri sırasında örnekler mikroskop etrafında döndürülmeye başlandı ve 9., 16. ve 26. dakikalarda örneklerin 3 boyutlu fotoğrafları çekildi.



Araştırma için özel bir algoritma ile nano parçacıklar incelendi

Alaşım hal değiştirirken parçacıkların kararsız konumlarından daha kararlı konumlara doğru değiştiği gözlemlendi. Bu gözlemlere rağmen bilim insanları atom çekirdeklerinin klasik teorilerin belirttiği gibi kusursuz halkasal biçimlerden ibaret olmadığını; bu düzgün halka biçimlerine kıyasla daha düzensiz şekiller ve desenler oluşturduklarını fark etti. Ayrıca çekirdeklerin keskin sınırlara sahip olmak yerine atom yüzeylerine daha yakın olduğu ve daha karmaşık dizilimlere sahip olduğu belirtildi.

Araştırmacılar hala daha çekirdeklenme olayını tam olarak anlayabilmiş ve açıklayabilmiş değiller.

Ayrıca Bkz.

"Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi"

https://www.engadget.com/2019/07/01/4d-atomic-movement-captured/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIncYggu3jPqZFiV5AoRylWD03uzfmH0emTbMb55oj2-Lz3PGkJpemMH32fKaCIyQ1a7lnB16oOO6o3rd4dYXaHkoQf_vTC9xAdMXaopfAvGVMQ5OX-r_bkcz_PT4JpshaiwQxeS-LlIajopVVa64ZMcL0uHeMKXwrXyGoGpqDvw

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Araştırmacılar özel birkullanarakatom boyutu genişliğine sahip birözelliklere sahip çekirdek keşfetti.Araştırma ilk baştaolarakkarşın, yapılan araştırma;alanında yapılan araştırma sayısı arttıkça ve bu alandaki bilgiler çoğaldıkça insanoğlu birçokvereaksiyonu daha yakından anlayabilecek ve budaha derin bir biçimdegibi görünüyor.