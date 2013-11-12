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Taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir bisiklet kaskı projesi: Morpher

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir bisiklet kaskı projesi: Morpher
Özellikle büyük şehirler içerisinde bisiklet ile yolculuk yapan kişiler, taşıma zorluğunu bahane ederek genellikle kask takmazlar ve hayatlarını ciddi anlamda tehlikeye sokarlar. Bu zorluğun ve tehlikenin farkına varan geliştirici Jeff Woolf, Morpher adını verdiği katlanabilir kask modeli ile Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde yeni bir proje başlatmış durumda.
Aktif trafik içerisinde ya da kişisel hatalar sonucu meydana gelen kazalarda, bisiklet sürücülerinin kafa bölümlerini koruyarak çoğu zaman hayat kurtaran kaskların takılmaması sebebiyle hazırlanan Morpher, EPS, naylon ve polikarbonat malzemeden hazırlanmış. Tercih edilen bu malzemeler ile katlanabilen ve bu sayede de dizüstü bilgisayar çantaları içerisinde bile taşınabilen kask, prototip versiyonu ile sağlamlık açısından Avrupa güvenlik standardını da geçmeyi başarmış. Farklı renk seçeneklerine de sahip olan Morpher, genel olarak oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 35,000$'lık hedefin, bitimine 36 gün kalan 14,434$'lık kısmını toplamayı başaran katlanabilir kask modeli Morpher, yapılacak 59$ (Dünya geneli 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir bisiklet kaskı projesi: Morpher

http://www.indiegogo.com/projects/morpher-folding-helmet-technology Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
zaten üretimde olan ve toptanci bir firma ne diye böyle bir bagis kuyruguna girmis ki ?
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JoeyBane 6 yıl
Petr Cech'in kaskı gibi olmuş:)
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Hem ürün sat, ticaret yap bunu bide bağış parası ile yap. Ulan sanki ıslatmayan yağmuru buldu, insanlığa hizmet ediyor.
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modifci 6 yıl
Çok güzelmiş ama kaskı çantaya asıp dolaşmanın da keyfi başka
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alito 6 yıl
Bizim memlekette simitçilerden başka kimse almaz bunu
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bigbooss 6 yıl
vay anasını ne proje ama.
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