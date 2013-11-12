Taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir bisiklet kaskı projesi: Morpher

Özellikle büyük şehirler içerisinde bisiklet ile yolculuk yapan kişiler, taşıma zorluğunu bahane ederek genellikle kask takmazlar ve hayatlarını ciddi anlamda tehlikeye sokarlar. Bu zorluğun ve tehlikenin farkına varan geliştirici Jeff Woolf, Morpher adını verdiği katlanabilir kask modeli ile Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde yeni bir proje başlatmış durumda.

Aktif trafik içerisinde ya da kişisel hatalar sonucu meydana gelen kazalarda, bisiklet sürücülerinin kafa bölümlerini koruyarak çoğu zaman hayat kurtaran kaskların takılmaması sebebiyle hazırlanan Morpher, EPS, naylon ve polikarbonat malzemeden hazırlanmış. Tercih edilen bu malzemeler ile katlanabilen ve bu sayede de dizüstü bilgisayar çantaları içerisinde bile taşınabilen kask, prototip versiyonu ile sağlamlık açısından Avrupa güvenlik standardını da geçmeyi başarmış. Farklı renk seçeneklerine de sahip olan Morpher, genel olarak oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 35,000$'lık hedefin, bitimine 36 gün kalan 14,434$'lık kısmını toplamayı başaran katlanabilir kask modeli Morpher, yapılacak 59$ (Dünya geneli 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/morpher-folding-helmet-technology