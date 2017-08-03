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Tatilde çok işinize yarayacak 8 aksesuar

Havaların ısınmasıyla birlikte siz de tatil planı yapıyorsanız, işinize yarayacak bu tatil-dostu aksesuarlara göz atmanızda fayda var. İşte tatilde "iyi ki de yanıma almışım" diyebileceğiniz ürünler.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Sıcakların kendini iyice hissettirdiği şu günlerde, hepimiz ister istemez tatil planları yapmaya başlamış durumdayız. Şehir hayatından kurtulup rahatlamak ve stres atmak için gideceğiniz yerlerde illa ki bazı teknolojik aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Aşağıda, bu süre boyunca işinize yarayacak tatil-dostu teknoljik cihazları bir araya getirmeye çalıştık.

1. Aksiyon Kamerası: Rollei Actioncam 300 Plus

Rollei'nin 300 serisi her zaman için modern ve güçlü bir aksiyon kamerasına sahip olanlara hitap etmiştir. Saniyede 30 kare Full HD çözünürlüklü vide çekebilen kamera, dahili 900 mAh kapasiteli lityum iyon piliyle 120 dakikaya kadar kayıt yapabiliyor. 40 metre derinliğe kadar su altı koruma kılıfıyla gelen Actioncam 300 Plus, 140 derece süper geniş açılı lense sahip.

2. Aksiyon Kamerası [pahalı]: GoPro HERO4 - BLACK EDITION

Bugüne kadarki en gelişmiş aksiyon kameralarından biri olan GoPro HERO4, 30 kare/sn hızında 4K veya 120 kare/sn hızında 1080p HD video kaydedebilmenizi sağlıyor. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisiyle donatılmış cihaz, saniyede 30 kareye kadar 12 MP kalitesinde fotoğraf çekme yeteneğine sajip. 40 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan GoPro HERO4, zorlu doğa koşullarına ayak uyduracak şekilde tasarlanmış. Ayrıca 2 kat daha güçlü işlemciyle donatılmış kameranın ses kalitesinin de oldukça iyi olduğunu belirtelim.

3. Bluetooth Hoparlör: AmazonBasics

Müziksiz bir tatil düşünülemez ve bu nedenle çantamıza mutlaka bir Bluetooth Hoparlör dahil etmeliyiz. Yüksek kalitede ses sunan AmazonBasics, 2 adet 2.5 watt hoparlörle donatılmış. Her yere rahatlıkla taşınabilecek kadar küçük ve hafif olan cihaz tam şarjla 8 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Akıllı telefonunuz, tabletiniz veya herhangi bir Bluetooth uyumlu cihazınızla anında eşleşebilen hoparlör, 10 metre uzaklığa kadar kayıpsız ses akışı sağlayabiliyor. Ayrıca Bluetooth teknolojisi sunmayan cihazlar için 3.5 mm ses girişi de var. 

4. Bluetooth Hoparlör [güneş enerjili, su geçirmez]: Airecho Portable

Biraz daha fazla para ödeyerek hem su geçirmez hem de güneş enerjisiyle şarj olan bir Bluetooth Hoparlör satın alabilirsiniz. Airecho marka bu hoparlör dahili 2400mAh lityum pile sahip ve 10 dakikalık güneş şarjıyla 30 saatlik çalma süresi sunabiliyor. Yani plajda bütün gün pil tasarrufu endişesi olmadan müzil dinleyebilirsiniz. HD ses teknolojisine sahip bu başarılı hoparlörün, suya ve düşmeye karşı dayanıklı silikon kauçuk kaplamayla güçlendirildiğini belirtelim.

5. Sırt Çantası: Jack Wolfskin Perfect Day

Tatil planınızda mutlaka tüm elektronik eşyalarınızı toplayıp güvenle koruyacak bir sırt çantası olmalı. Bu anlamda Jack Wolfskin'in 22 litre kapasiteli bu modeli işinizi görecektir. Günlük gereksinimleriniz için yeterli alana sahip olan sırt çantası, geniş askıları ve konforlu süspansiyon sistemiyle rahat taşınabilen bir model. 500 gram ağırlığındaki çanta A4 dosya ve kitapları alabilecek boyutlara sahip. Ana bölme, geniş ön bölme ve iki fileli yan cepleri olan çantaya rahatlıkla tüm teknolojik cihazlarını sığdırabilirsiniz.

6. Dalış Maskesi: Easybreath Şnorkel Maskesi

Yanımıza alacağımız aksesuarların arasında dalış meraklılarına yönelik bir tam yüz şnorkeli de yer alabilir. Tüm yüzünüzü kaplayan bu maskenin amacı, suyun altındayken hem ağzınızı hem de burnunuzu kullanarak normal şekilde nefes almanızı sağlamak. 180 derece görüş açısı sayesinde, su altındaki her şeyi rahatlıkla görebilirsiniz. Su sızdırmazlık sağlayan silikon gövdeye sahip maske, özel hava dolaşım sistemi sayesinde buğu oluşumunu engelleyebiliyor. Ayrıca şnorkelin üst kısmından su girişini önleyen "dry-top" sistemi var.

7. Aktivite Takip Bilekliği [suya dayanıklı]: Detome S2

Tatil süresi boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerden biri de attığınız adımlar, kat ettiğiniz mesafe ve yaktığınız kaloriyi takip etnemizi sağlayacak bir aktivite bilekliği olabilir. Android ve iOS destekli Detome S2 bu anlamda uygun bir tercih olacaktır. Dinamik kalp atış hızı sensörüyle donatılmış akıllı bileklik IP67 derecesiyle suya dayanlıklı bir yapıya sahip. Kayıp cihaz uyarısı ve uyandırma alarmı gibi özellikler de sunan bu fitness bilekliğinin her daim kolunuzda bulunmasında fayda var.

8. Su Geçirmez Kılıf: POTOK Universal Waterproof Case

İşte geldik tatile çıkarken mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken çok yönlü bir aksesuara. POTOK Universal Waterproof Case su geçirmez kılıf, akıllı telefon, para, cüzdan ve pasaport gibi tüm önemli eşyalarınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor. Yani havuza veya denize girerken kıymetli eşyalarınızı şezlong'un üzerinde bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Kılıfa 5.7 inç büyüklüğe kadar akıllı telefon da sığıyor. Şeffaf olduğu için de cihazınızın kamera özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. IPX8 derecesiyle 30 metreye kadar suya geçirmeyen kılıf aynı zamanda toza karşı da dayanıklı.

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ztalan 1 yıl en beğenilen
tatil nasıl bişey acep?
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GAMBIT 1 yıl
Hani DH Amazon'un kurallarına aykırı hareket etmişti, Amazon DH'yi dava edecekti falan? adamlar amazon'la sponsorluk haberi yapıyor.
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Quard 1 yıl
Ürünler güzel de tatil için hem para hem zaman var mı bir sorun.

1 Yanıt Yanıtla +8
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bireysel.emeklilik 1 yıl
Amma amazon sevdalısı oldunuz ve bizim yapacağımız tatili düşünür oldunuz.
Daha ucuz
decathlon.com.tr/...
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Paetzold 1 yıl
12 saat işten vakit kalirsa insanimiz tatil yapacak.
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mrvolkan 1 yıl
bu forumda ürün yerleştirme bulunmaktadır
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10ff 1 yıl
Maaşlardan, dolardan bahseden yok tabi.
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Yaratıcı Bir Nick 1 yıl
Ürünleri aldım tatil yapacak param kalmadı
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mersin123 1 yıl
Komisyon için atmayacağınız takla kalmadı.
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Physicist_Emre 1 yıl
çanta güzel ama pahalı, euro olarak ucuz kuru çevirince uçuyor fiyat.
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Mnrl89 1 yıl Physicist_Emre
Türkiye'de yasayan biri icin hayatin gercegi.
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Qantas 1 yıl
tatil bu demek değil.bilinçaltımıza hep tüketime yönelik mesajlar veriliyor.
asıl tatil bu...başvurular bitti ama seneye kaçırmayın.umarım başka yerlerde de yaygınlaşır.
uykufestivali.com/...
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GAMBIT 1 yıl
Hani DH Amazon'un kurallarına aykırı hareket etmişti, Amazon DH'yi dava edecekti falan? adamlar amazon'la sponsorluk haberi yapıyor.
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Public_Enemy 1 yıl
tatil deyince editörlerin aklına extreme sporlar filan geliyor herhalde. Tatil köyünde bunların hiçbirine ihtiyacım olmuyor :D
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