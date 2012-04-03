Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team Group'dan USB 3.0 destekli bellek: S112

7 yıl
6,2b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Team Group'dan USB 3.0 destekli bellek: S112
Tam Boyutta Gör
Tüketicilere SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri sunan Team Group, USB 3.0 destekli yeni USB belleği S112'yi tanıttı.
8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğinde hazırlanan USB belleklerden 8 GB'lık olanı saniyede 55 MB'a varan okuma, saniyede 15 MB'a varan yazma hızına sahip. 16 GB ve 32 GB'lık versiyonun ise maksimum okuma hızı 8 GB'lık versiyonla aynı olmakla birlikte yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar ulaşabiliyor.
Team Group fiyat hakkında açıklama yapmamış.
Team Group'dan USB 3.0 destekli bellek: S112
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 yıl
30Mb USB3.0 a göre düşük tabi. Ama bu da sanırım fiyat performans ürünü. Fiyatının uygun olmasını bekliyorum.
Sonuçta Türkiye'de 64Gb okuma 80 yazması 60Mb/sn olan Kingston DataTraveller Ultimate modeli 180 liraya satılıyorken bunun bu yazma hızında çok daha ucuz olması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 7 yıl
Piyasada bu hızlara ulaşan usb 2.0 ürünler mevcutken usb 3.0 diye bu hızda ürünleri çıkarmaları saçmalık...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 7 yıl
isyankar_emre
createemir30 MB yazma hızı düşük değil mi ?
Seninki 150yi buluyor herhade? :)

USB 2.0 performansının altında kalması kötü olmuş, elimizdeki iyi olmasada USB 3.0 bir bellekten bu hızı beklememiz gerekmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
createemir
30 MB yazma hızı düşük değil mi ?

Seninki 150'yi buluyor herhade? :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

createemir

30 MB yazma hızı düşük değil mi ?


Seninki 150'yi buluyor herhade? :)

Aynen düşük
ben deki misal 81 mb ile yazıyor saniyede...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
30 MB yazma hızı düşük değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Retina Ekran destekli iPad oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim