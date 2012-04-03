Team Group'dan USB 3.0 destekli bellek: S112

Haber Editörü
Tüketicilere SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri sunan Team Group, USB 3.0 destekli yeni USB belleği S112'yi tanıttı.
8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğinde hazırlanan USB belleklerden 8 GB'lık olanı saniyede 55 MB'a varan okuma, saniyede 15 MB'a varan yazma hızına sahip. 16 GB ve 32 GB'lık versiyonun ise maksimum okuma hızı 8 GB'lık versiyonla aynı olmakla birlikte yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar ulaşabiliyor.
Team Group fiyat hakkında açıklama yapmamış.
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Sonuçta Türkiye'de 64Gb okuma 80 yazması 60Mb/sn olan Kingston DataTraveller Ultimate modeli 180 liraya satılıyorken bunun bu yazma hızında çok daha ucuz olması lazım.
USB 2.0 performansının altında kalması kötü olmuş, elimizdeki iyi olmasada USB 3.0 bir bellekten bu hızı beklememiz gerekmez.
Seninki 150'yi buluyor herhade? :)
Aynen düşük ben deki misal 81 mb ile yazıyor saniyede...