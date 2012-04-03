Team Group'dan USB 3.0 destekli bellek: S112

Tüketicilere SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri sunan Team Group, USB 3.0 destekli yeni USB belleği S112'yi tanıttı.



8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğinde hazırlanan USB belleklerden 8 GB'lık olanı saniyede 55 MB'a varan okuma, saniyede 15 MB'a varan yazma hızına sahip. 16 GB ve 32 GB'lık versiyonun ise maksimum okuma hızı 8 GB'lık versiyonla aynı olmakla birlikte yazma hızları saniyede 30 MB'a kadar ulaşabiliyor.



Team Group fiyat hakkında açıklama yapmamış.

