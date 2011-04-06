Team'den 1600MHz ve 2133MHz'de çalışan yeni bellek kitleri

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı çift ve üç kanal formundaki Xtreem LV serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 1600MHz ve 2133MHz'de çalışan yeni kitler yine modeline göre sırasıyla 6-8-8-24 ve 9-11-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Çalışma gerilimleri 1.65v olan ve 8 katmanlı baskılı devre kullanan bellek kitlerinde Alüminyum yapılı ısı dağıtıcılara yer veriliyor. 2GB ve 4GB kapasiteli modüllerinden oluşan yeni bellek kitlerinden 1600MHz'de çalışan modeller 4GB ve 6GB, 2133MHz'de çalışan modeller ise 4GB ve 8GB'lık kitler halinde sunuluyorlar.

Team Group'un ömür boyu garanti ile lanse ettiği yeni bellek kitlerinden 1600MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni mode 199.90 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.