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Team'den 1600MHz ve 2133MHz'de çalışan yeni bellek kitleri

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı çift ve üç kanal formundaki Xtreem LV serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 1600MHz ve 2133MHz'de çalışan yeni kitler yine modeline göre sırasıyla 6-8-8-24 ve 9-11-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Çalışma gerilimleri 1.65v olan ve 8 katmanlı baskılı devre kullanan bellek kitlerinde Alüminyum yapılı ısı dağıtıcılara yer veriliyor. 2GB ve 4GB kapasiteli modüllerinden oluşan yeni bellek kitlerinden 1600MHz'de çalışan modeller 4GB ve 6GB, 2133MHz'de çalışan modeller ise 4GB ve 8GB'lık kitler halinde sunuluyorlar.

Team Group'un ömür boyu garanti ile lanse ettiği yeni bellek kitlerinden 1600MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni mode 199.90 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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dreamblue35 8 yıl
zamanlamalar çok iyi oturmuş fakat fiyatı henüz oturmamış
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ghost recon advanced 8 yıl
fiatı bayağı pahalı olur burda
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::Ashes:: 8 yıl
eskide kaldı artık böyle 2000mhz rami 200avrolardan satma devri..
değil 200avro ben buna 50avro vermem..
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Erai 8 yıl
Team ramler Türkiye'de oldukça ucuza satılırken, 1600mhz 4gb ram nasıl 200 euro oluyor ilginç doğrusu. O fiyata 8gb 2133mhz ram filan alınır nerdeyse...
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Batuist 8 yıl
neden o kadar ucuzlar?? şaka gibi...!
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CodeMachine 8 yıl
Bende ilk çıkan DDR3 ramlerinden xtreem lv1600 modeli var ve normalde 1600 mhz olan bu rami şu an stabil olarak 2000 mhz ile kullanabiliyorum. kaliteli ramler tavsiyemdir.
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Wabbajack 8 yıl
Kutuda neden i5 i7 varda phenom yok:D hayatta almam :D
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MuradinBronzeBeard 8 yıl
199 Avro ?
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eeevrim 8 yıl
tam benlik ramler ama şimdi almak cok pahalı olur
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