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"Tedarik zincirleri daha büyük ekranlı iPhone hazırlığında"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 5S ve iPhone 5C modellerini lanse etmesi sonrasında sonraki nesil iPhone modeli için dedikodular da gündeme gelmeye başladı. Bunların en önemlisi ise ekran boyutu.

iPhone 5 modelinde ekranı 4 inçe çeken Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 6 ile de yine bir boyut artışına gitmesi bekleniyor.

Cantor Fitzgerald danışmanlık firmasının analiz uzmanı Brian White, Çin ve Tayvan'daki tedarik zinciri firmalara yaptığı ziyaret sonrasında Apple'ın iPhone ekranını büyüteceğine kesin olarak inandığını belirtiyor.

White'a göre 2014 yılında karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPhone, 5 inçe yakın bir boyut sergileyecek ve ve şu anda ilk prototiplerin üzerinde çalışmalar yapılıyor. 

White yanında firmaya yakınlığıyla tanınan analiz uzmanı Ming-Chi Kuo da Apple'ın yeni nesil iPhone için 4.5-5 inç arasında bir ekran boyutu düşündüğünü dile getirmişti. Bu bakımdan analiz uzmanlarının bu konudaki görüşleri birbirine yakın.

Akıllı telefonlarda giderek artan ekran boyutlarının Apple'ı da bazı değişiklikler yapmaya zorladığı belirtiliyor. Ancak firmanın tek elle rahat kullanım konseptinin dışına çıkmak istememesi ekran boyutu konusunda kararsız olmasına yol açıyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için ne tür değişiklikler yapacağı bilinmiyor. Ancak gelecekyıl ortalarından itibaren yine sızıntılar yoluyla önemli detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor. 

http://appleinsider.com/articles/13/10/10/supply-chain-visit-makes-analyst-confident-about-larger-iphone-in-2014 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Bana göre apple 5c yerine 4.3 veya 4.5inç bir model tanıtsaydı daha mantıklı olurdu
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fatih-8 6 yıl
Bu kadar dusunecegine yap bir büyük , bir küçük ekranli telefon olsun bitsin
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sepulturgay 6 yıl
4.7" candır
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onizuka_sensei 6 yıl
Sen Apple'sın BÜYÜK(4.7")düşün.
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Ryzen 6 yıl
sen applesin düşünmeye uğraşma
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keremec 6 yıl
Lumia 720 bin boyutu bana büyük geliyor 5 nedir ya
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DSGNRY 6 yıl
Şu AndroidFan arkadaşlara da birileri yeni doneler verse artık iki yıldır aynı fotoğraflar, yaratıcılık sıfır anca kopyala yapıştır.apk
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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
Apple 5" yapmaz 4.3" olacaktır yada max 4.5". Diğer markalar gibi telefonunda 2 el ile kullanılabilen 5" tablet boyutunu kullanırsa kullanıcılarının önemli bir kısmını kaybeder.
Millet zaten rahat kullanım sağlayan boyutları ve ios için iphone tercih ediyor. Büyük ekran klasmanı için ise ipad var. 4.3" bile çerçeve kalın olursa tek el için büyük bir boyut, çok ince çerçeve ile ele oturması sağlanmalı.
4.3" olan galaxy s2'yi tek elle ekran üstüne erişerek kullanmak imkansızdı mesela, gerisini siz düşünün. Toplu taşımada, özel araçta, dışarıda, yolda yürürken her zaman tek elle kullanım gerekiyor akıllı telefonu en önemli özelliği olan telefon olarak rahat
kullanamayacaksam ne anlamı kaldı. Hiçbir yan özellik telefon özelliğinden önemli değildir, ki herkes akıllı telefonunda oyun da oynamıyor. Oyun oynayan ufaklıklar "takoz" boyutundaki cihazlarını kullansınlar ama biz ciddi kullanıcıların
cihaz boyutlarının takozlaşmasına yol açmasınlar. Apple da çizgisini kaybeder de samsung gibi takoz üretirse piyasada normal boyutlarda akıllı telefon bulmak imkansıza yaklaşacak.
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EXios 6 yıl
Resime bakınca büyütmesinler diyorum.Şuanki hali ideal.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
tek elle kullanım kullanım dyosunuz o 3.5'lik küçüçük ekranda nasıl rahat msj yazıyosunuz bide 5' ekranda rahat rahat yazmak var apple şu ekran olayında cağ ışı kaldı eğer 4.5 üstü ekranlı bi model çıkarırsa rekorlarına yenisini ekler
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brk-bjk 6 yıl
4.3" çok ideal bir boyut telefon için Apple da bunu çok iyi biliyor
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ImaginePerest 6 yıl
İphone 6 4.5 inc olur fazlası olmaz bence
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multiTYRT 6 yıl
4.7" veya 5" ideal
Bir adet büyük ekranlı bir adet te şimdiki ekran boyutunda telefon getirse herşeye yeter
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keko keko 6 yıl
Apple konsept firmasıdır. Diğerleriyle bu şekilde rekabete girmesi kendi zararına olur. Bence kendi çizgisinde devam etmeli. Aslında yapması gereken gereksiz masraftan kaçınıp cihazın maliyetini ve dolayısıyla fiyatı daha aşağı çekmektir. Eğer büyük ekran bir cihaz yapmak istiyorsa İphone'dan bağımsız ayrı bir cihaz üretebilir ve phablet kategorisine sokabilir. Adı da malumunuz İphab olur heralde.
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SystemApps 6 yıl



ekran büyürse çok pis dalga malzemesi ortaya çıkar
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