"Tedarik zincirleri daha büyük ekranlı iPhone hazırlığında"





Apple'ın iPhone 5S ve iPhone 5C modellerini lanse etmesi sonrasında sonraki nesil iPhone modeli için dedikodular da gündeme gelmeye başladı. Bunların en önemlisi ise ekran boyutu.





iPhone 5 modelinde ekranı 4 inçe çeken Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 6 ile de yine bir boyut artışına gitmesi bekleniyor.





Cantor Fitzgerald danışmanlık firmasının analiz uzmanı Brian White, Çin ve Tayvan'daki tedarik zinciri firmalara yaptığı ziyaret sonrasında Apple'ın iPhone ekranını büyüteceğine kesin olarak inandığını belirtiyor.





White'a göre 2014 yılında karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPhone, 5 inçe yakın bir boyut sergileyecek ve ve şu anda ilk prototiplerin üzerinde çalışmalar yapılıyor.





White yanında firmaya yakınlığıyla tanınan analiz uzmanı Ming-Chi Kuo da Apple'ın yeni nesil iPhone için 4.5-5 inç arasında bir ekran boyutu düşündüğünü dile getirmişti. Bu bakımdan analiz uzmanlarının bu konudaki görüşleri birbirine yakın.





Akıllı telefonlarda giderek artan ekran boyutlarının Apple'ı da bazı değişiklikler yapmaya zorladığı belirtiliyor. Ancak firmanın tek elle rahat kullanım konseptinin dışına çıkmak istememesi ekran boyutu konusunda kararsız olmasına yol açıyor.





Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için ne tür değişiklikler yapacağı bilinmiyor. Ancak gelecekyıl ortalarından itibaren yine sızıntılar yoluyla önemli detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://appleinsider.com/articles/13/10/10/supply-chain-visit-makes-analyst-confident-about-larger-iphone-in-2014