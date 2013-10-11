"Tedarik zincirleri daha büyük ekranlı iPhone hazırlığında"

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Apple'ın iPhone 5S ve iPhone 5C modellerini lanse etmesi sonrasında sonraki nesil iPhone modeli için dedikodular da gündeme gelmeye başladı. Bunların en önemlisi ise ekran boyutu.
iPhone 5 modelinde ekranı 4 inçe çeken Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 6 ile de yine bir boyut artışına gitmesi bekleniyor.
Cantor Fitzgerald danışmanlık firmasının analiz uzmanı Brian White, Çin ve Tayvan'daki tedarik zinciri firmalara yaptığı ziyaret sonrasında Apple'ın iPhone ekranını büyüteceğine kesin olarak inandığını belirtiyor.
White'a göre 2014 yılında karşımıza çıkacak olan yeni nesil iPhone, 5 inçe yakın bir boyut sergileyecek ve ve şu anda ilk prototiplerin üzerinde çalışmalar yapılıyor.
White yanında firmaya yakınlığıyla tanınan analiz uzmanı Ming-Chi Kuo da Apple'ın yeni nesil iPhone için 4.5-5 inç arasında bir ekran boyutu düşündüğünü dile getirmişti. Bu bakımdan analiz uzmanlarının bu konudaki görüşleri birbirine yakın.
Akıllı telefonlarda giderek artan ekran boyutlarının Apple'ı da bazı değişiklikler yapmaya zorladığı belirtiliyor. Ancak firmanın tek elle rahat kullanım konseptinin dışına çıkmak istememesi ekran boyutu konusunda kararsız olmasına yol açıyor.
Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için ne tür değişiklikler yapacağı bilinmiyor. Ancak gelecekyıl ortalarından itibaren yine sızıntılar yoluyla önemli detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.
http://appleinsider.com/articles/13/10/10/supply-chain-visit-makes-analyst-confident-about-larger-iphone-in-2014 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Millet zaten rahat kullanım sağlayan boyutları ve ios için iphone tercih ediyor. Büyük ekran klasmanı için ise ipad var. 4.3" bile çerçeve kalın olursa tek el için büyük bir boyut, çok ince çerçeve ile ele oturması sağlanmalı.
4.3" olan galaxy s2'yi tek elle ekran üstüne erişerek kullanmak imkansızdı mesela, gerisini siz düşünün. Toplu taşımada, özel araçta, dışarıda, yolda yürürken her zaman tek elle kullanım gerekiyor akıllı telefonu en önemli özelliği olan telefon olarak rahat
kullanamayacaksam ne anlamı kaldı. Hiçbir yan özellik telefon özelliğinden önemli değildir, ki herkes akıllı telefonunda oyun da oynamıyor. Oyun oynayan ufaklıklar "takoz" boyutundaki cihazlarını kullansınlar ama biz ciddi kullanıcıların
cihaz boyutlarının takozlaşmasına yol açmasınlar. Apple da çizgisini kaybeder de samsung gibi takoz üretirse piyasada normal boyutlarda akıllı telefon bulmak imkansıza yaklaşacak.
ekran büyürse çok pis dalga malzemesi ortaya çıkar
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