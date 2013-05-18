"Tek Kanal" kanal tasarımı, 5 Haziran itibariyle tüm YouTube kanalları için zorunlu hale geliyor

Google'ın bir grup gönüllü YouTube kanal sahibinin kullanımına sunduğu "Tek Kanal" kanal tasarımı, 5 Haziran itibariyle tüm YouTube kanal sahipleri için zorunlu kanal tasarımı haline gelecek.





Göze hoş gelen bu yeni tasarımın kanalları olumlu yönde etkileyeceği düşünülürken, halihazırda bu tasarımı kullanan kanalların görüntülenme sayısında %20 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. Kanalları akıllı telefon, tablet, TV ve masaüstü platformların her birinde en iyi şekilde sergilemek için hazırlanan bu tasarıma otomatik olarak geçmek için 5 Haziran tarihini beklemek istemiyorsanız, işleme buradan başlayabilirsiniz.





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http://youtubecreator.blogspot.com/2013/05/youtube-one-channel-launching-across.html