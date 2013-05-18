"Tek Kanal" kanal tasarımı, 5 Haziran itibariyle tüm YouTube kanalları için zorunlu hale geliyor

Haber Editörü
Google'ın bir grup gönüllü YouTube kanal sahibinin kullanımına sunduğu "Tek Kanal" kanal tasarımı, 5 Haziran itibariyle tüm YouTube kanal sahipleri için zorunlu kanal tasarımı haline gelecek.
Göze hoş gelen bu yeni tasarımın kanalları olumlu yönde etkileyeceği düşünülürken, halihazırda bu tasarımı kullanan kanalların görüntülenme sayısında %20 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. Kanalları akıllı telefon, tablet, TV ve masaüstü platformların her birinde en iyi şekilde sergilemek için hazırlanan bu tasarıma otomatik olarak geçmek için 5 Haziran tarihini beklemek istemiyorsanız, işleme buradan başlayabilirsiniz.
tyle&file=SyntaxHighlighter.css);
http://youtubecreator.blogspot.com/2013/05/youtube-one-channel-launching-across.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle dememek lazım. Ben önceden iyi sonradan kötü olup dayatmayla kullanılan bir şeyi kullanmak istemem şahsen. İyi yaptılar da biz mi ne güzel yapmışlar kullanalım demedik? Dayatmayla olmaz bu iş...
Değişir. Windows 7, Vista'dan daha iyiydi mesela. :)
Katılıyorum, kardeşim.
size kalırsa facebook'unda eskisi daha iyiydi windows'unda eskisi daha iyiydi. biraz çağın getirilerine ayak uydurun
Aynı şeyi MSN Messenger için de söyleyebilir misin?
Microsoft bu programı her geçen sene şişirmek yerine özellikle 2009 yılından itibaren daha minimalist bir şekilde geliştirmeye teşebbüs etseydi ve bunu bilgisayarlarla birlikte mobil platformlara da optimize etseydi bugün bilumum sohbet programlarını açık ara tepelerdi, tepeleyemedi.
En olmuş hali 2009 yılı versiyonuydu. Ondan sonra çıkan versiyonlarda Microsoft geliştirme adına programın içine edip üzerine de mum dikti. Tam olarak kaybettiği yer de her sene kullanıcıya yeni versiyona geçiş dayatması yaptığı yerdi. Onu yapmamış olsaydı hala kraldı.
Ben şahsen birkaç yıl önce kullanmayı bıraktım. Sadece e-maillerime kestirmeden gitmek için kullanıyordum Skype zırvasından sonra tamamen bıraktım.
Facebook'un da zaman tüneli zırvası hala alışılmamış bir özellik. Ancak onu şimdilik bırakma şansımız yok; çünkü alternatifi olan Google+ ondan da berbat durumda.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
758 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, youtube