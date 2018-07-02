“Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek

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E-devlet kapısı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ziyaretçileri pek çok resmi işlemi tek tıkla internet üzerinden yapabiliyor. Devletin vatandaşa dijital ortamda verdiği hizmetlerin yüzde 86’sı e-Devlet’e entegre edildi. E-devlet’te olmayan veya başka sebeplerden dolayı devlet kurumlarından halledilen işlere “Tek kapı” kolaylığı geliyor.

Tek kapı sistemi nedir?

Tek kapı isimli uygulama hakkında konuşan Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, bu hizmet sayesinde kamuda kapı kapı dolaşma döneminin sona ereceğini duyurdu. Vatandaşın bürokrasiye ilişkin şikayetlerine değinen Oktay, "İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman 'Bana şunu getir, şu belgeyi getir.' gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikayetçi. Bu konuda çalışma yaptık” dedi.

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Tek kapı sistemi ile vatandaşın birden fazla kurumda işi olsa dahi ilk gittiği kamu kuruluşunda tüm işlemlerini halledebilecek. Elinde belgelerle gezmeden, fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm teslim işlemlerini tek bir yerden yapabilecek.

Şuanda tek kapı olarak adlandırılan sistemin ismi, uygulama yürürlüğe girmeden önce değiştirilecek. Fuat Oktay, Tek kapı sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adapte olacak şekilde hazır olduğunu bildirdi.