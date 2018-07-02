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“Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek

Kamu kurumlarında bir işlem için belgelerle kurum kurum dolaşma devri bitecek. Tek kapı sistemi sayesinde tüm işlemler tek bir yerden yapılabilecek. Kapı kapı dolaşmaya gerek kalmayacak.
10 ay
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32
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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“Tek kapı” ile kamu kurumlarını kapı kapı dolaşma dönemi devri bitecek
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E-devlet kapısı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ziyaretçileri pek çok resmi işlemi tek tıkla internet üzerinden yapabiliyor. Devletin vatandaşa dijital ortamda verdiği hizmetlerin yüzde 86’sı e-Devlet’e entegre edildi. E-devlet’te olmayan veya başka sebeplerden dolayı devlet kurumlarından halledilen işlere “Tek kapı” kolaylığı geliyor.

Tek kapı sistemi nedir?

Tek kapı isimli uygulama hakkında konuşan Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, bu hizmet sayesinde kamuda kapı kapı dolaşma döneminin sona ereceğini duyurdu. Vatandaşın bürokrasiye ilişkin şikayetlerine değinen Oktay, "İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman 'Bana şunu getir, şu belgeyi getir.' gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikayetçi. Bu konuda çalışma yaptık” dedi.

Ayrıca Bkz. "DS 7 Crossback Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri"

Tek kapı sistemi ile vatandaşın birden fazla kurumda işi olsa dahi ilk gittiği kamu kuruluşunda tüm işlemlerini halledebilecek. Elinde belgelerle gezmeden, fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm teslim işlemlerini tek bir yerden yapabilecek.

Şuanda tek kapı olarak adlandırılan sistemin ismi, uygulama yürürlüğe girmeden önce değiştirilecek. Fuat Oktay, Tek kapı sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adapte olacak şekilde hazır olduğunu bildirdi.



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menesozun 10 ay en beğenilen
E-Devlet sistemi ülkedeki sayılı güzel şeylerden, devamlı güncelleniyor ve yeni hizmetler ekleniyor, çoğu ülkede yok bu tarz bir sistem.
Yalnız altyapıyı sağlamlaştırmaları gerekiyor, geçen soy sorgulama hizmeti geldiğinde neler olduğunu hepimiz gördük.
E-Devlet sistemi ülkedeki sayılı güzel şeylerden, devamlı güncelleniyor ve yeni hizmetler ekleniyor, çoğu ülkede yok bu tarz bir sistem.Yalnız altyapıyı s...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Osret 10 ay Black_Ang3l
Ne alaka yani şimdi devletin her birimi farklı bir konuyla ilgilenir. Tecavüz vakalarına iç işleri ve Adalet Bakanlığı bakar emniyet müdürlükleri bakar. Kuru muhalefet olmayin
Ne alaka yani şimdi devletin her birimi farklı bir konuyla ilgilenir. Tecavüz vakalarına iç işleri ve Adalet Bakanlığı bakar emniyet müdürlükleri bakar. Kuru m...
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DigitalKral 10 ay SEO-Uzmanı
Standart olarak Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ayın 3'ünde veya takip eden iş gününde saat 10:00'da açıklandığı için olmasın?
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SEO-Uzmanı 6 ay
hala daha halk eğitimden aldığım sertifikanın bile doğrulama sayfasını oluşturamamış sınız ! :)
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Zeen 8 ay
olması gereken bir şey.
bu devırde boyle kolaylıklar kullanmamak saçma zaten.
güvenlikten endişesi olanlar en kolay sms ile telefon onayı şifreni elegecırse bıle smse gelen sıfreyı bulamadıktan sorna işlem yapılmaması lazım
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HIGHER 8 ay

Bu devlet işleri insanı kanser eder.
20’lik diş çektirmek için ege üniye gittim, görevli konaktan sevk almam gerektiğini söyledi. Konağa gittim hastane basmaneye taşınmış, arayıp sordum nerden alıcam şimdi sevki dedim. Bilmiyoruz, kaymakama sorun dediler. Kaymakamlığı arıyorum cevap veren yok.
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9unkarekoku 10 ay
Bir ameliyat için gereken belgeleri hazırlamak için bile hastane içinde bir oraya bir buraya koşturdum bugün bacaklarımda derman kalmadı yine de bitmedi yarın bir daha gideceğim. Hem de hastane ve ev arası git gel 100 km! Yani hastane içinde bile bu kadar bürokrasi varken Türkiye'de böyle şeyleri daha çok görürüz.
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DH Misafiri 10 ay
Şu ne istedinizde vermedik denilen btk.gov tr ki bu arada btk "bilgi teknolojileri kurumu" nun kısaltması, ama ne hikmetse e-devlete dahil olmuyor.
Bu siteye asla üye olmayacağım. Ne diye üye olayanın mesajını yayınlamayacaksanız bu kısmı açık tutuyorsunuz?
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gurkanse 10 ay
aman vatandaşlarımız kapı kapı dolaşmasın ama
-soğanı 7tl den alsın
aman aynı bu fakir vatandaşlar yol köprü tünel yapıldı diye sevinsin ama
-araba alırken verginin vergisini ödeyerek bir tane de devlete alsın
aman fakirdaşlarımız(vatandaşlarımız) hastanede kuyrukta beklemesin
-ama maaş yatarken kuyruk gibi kesintilerin ardı arkası kesilmesin
aman fakirdaşlarımız tüp kuyruklarından kurtulsun ama
-kışın evini ısıtacak 3 ay için 1500tl doğalgaz parası ödesin
aman fakirdaşlarımız diyorum ama zaten memlekette azınlık olan zenginler daha zengin oluyor.geriye kalan orta halli kesimde git gide fakirleşiyor.
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classf2re 10 ay
E Devlet güzel bir hizmet. Umarım daha da geliştirilir ve devletin zaten elinde olan bilgileri vatandaştan isteme saçmalığı da son bulur
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MustafaC53 10 ay
Şu forumda alıntı sistemi kalktı mı ? Kime kime neye cevap veriyor belli degil.
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Kemal 10 ay
Önce mevcut sistemi ADAM gibi çalıştırabilmek lazım... TAM 1 AY ÖNCEDEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN RANDEVU ALIYORSUN... Sonra iş yerinden izin alıyorsun. Sabah 8.30'da gidiyorsun. Aldığın randevu için KOCA KONYA SELÇUKLU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE SADECE BİR TANE OLAN NUMARATÖRDEN sıra almak için sıraya giriyorsun. Sonra bekliyorsun.AAAAA... BİR BAKIYORSUN SİSTEM YOK...
Başıma gelen durum bu... Geçenlerde bir de adres değişikliği için gittim. Memurlardan duyduğuma göre o gün de EHLİYET SİSTEMİ yokmuş...
Sistem çalışsa bile baştan aşağı saçma. Ehliyet için 2 tl bir yere 13 TL başka yere yatırman gerekiyor. KONYA'da hepsi yan yana ya... Vergi dairesi başka cehennemde, banka şubesi başka...
Devlet düzeni millete işkence etmek için kurulmuş...
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pr0gedys 10 ay Kemal
Sistem olayını anlarım haklısın pek çok zaman sistem yavaş oluyor ama vergi dairesinin arkasında tüm bankaların atm si var, dibinde ziraat bankası 5 dk yürüme mesafesinde farklı 5 bankanın şubeleri var, konuşmuş olmak için konuşmayı bi bırakın artık.
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Nétwork 10 ay
Aynı gün iş başvurusu maksaydıyla sicil için adliyeye, ikametgah için muhtarlığa/kaymakamlığa, askerlik tecil belgesi için askeriyeye, öğrenci belgesi için üniversiteye gitmek zorunda kalmadan tek seferde halledebiliyorsan şu sistemi beğenmeme gibi bi lüksü olmaması gerekiyor insanın.
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SEO-Uzmanı 10 ay Nétwork
tüm sistem tek bir çatı altındaysa
zaten gerekenleri insanlar evde çıktısını çıkartmak için uğraşmaması gerekmez mi !?
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