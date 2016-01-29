Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla

Casper’ın sık seyahat eden iş insanları, ödevlerini dört duvar arasında kalmadan yapmak isteyen öğrenciler için kısa süre önce satışa sunduğu 2si1 arada ürün ailesinin yeni üyesi Nirvana N240, Turkcell fırsatlarıyla buluştu. Dizüstü bilgisayar alışkanlığından vazgeçmeden tabletteki kullanım kolaylığına terfi etmek isteyenler için geliştirilen Nirvana N240, interneti içinde Turkcell Vınn Wifi ile aylık 49 TL’lik fiyat avantajıyla raflarda…

Şık Tasarım, Pratik Kullanımla Buluştu

Çift Yönlü Kullanım, Çift Kamera

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Bilgisayar kullanıcılarının mobil yaşam ihtiyaçlarını yakından takip eden Casper’ın, üretkenlik ve eğlenceye yeni bir boyut kazandıran 2si1 arada kategorisindeki yeni ürünü Nirvana N240, Turkcell avantajlarıyla raflardaki yerini aldı. İşini, ödevini, eğlenceyi sadece dört duvar arasında değil, gittiği her ortamda sürdürmek isteyen teknoloji tutkunları için geliştirilen Casper Nirvana N240, interneti içinde Turkcell Vınn Wifi ile aylık 49 TL’lik avantajlı fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.Dizüstü bilgisayar alışkanlığından vazgeçmeyen ve tabletlerin sunduğu kullanım kolaylığına tek bir hareketle kavuşmak isteyenler için geliştirilen N240, yeni bir deneyim vadediyor. Ürün tanıtımları için sık sık sahada görev yapan çalışanlardan, ödevlerini hazırlarken dizüstü, dışarı çıkarken klavyeyi bırakıp tablet kullanmak isteyen öğrencilere kadar herkes mobilitenin keyfine Nirvana N240 ile varacak.İnce, hafif ve şık yapısıyla dikkat çeken Casper Nirvana N240, gelişmiş teknik özellikleriyle kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Enerji konusundaki cimriliğiyle; çalışmanın, ödev yapmanın, haber okumanın, müzik dinlemenin, film izlemenin, internette dolaşmanın ya da mobil oyun oynamanın keyfini ikiye katlayacak. 10.1 inç HD IPS ekrana sahip olan ürün, kullanıcısının performans ihtiyacını Intel® Atom® Z3735F işlemci ve 2 GB DDR3L belleğiyle karşılıyor. 64 ve 32 GB eMMC depolama alanı seçeneğiyle mobil ortamlarda müzik, fotoğraf, ödev ve iş dokümanları için geniş bir alan sağlayan N240, harici micro SD kart girişi sayesinde kullanıcısını ekstra depolama alanına kavuşturuyor. Nirvana N240 dizüstü kullanımında 1 kg, tablet kullanımında ise 605 gr ağırlıkla da taşıma kolaylığı sunuyor.Ön ve arka bölümündeki 2 megapiksel kamerası sayesinde kullanıcısının hem özçekim hem de görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyan Casper Nirvana N240, USB 2.0, Wireless, Bluetooth 4.0 bağlantı noktalarının yanı sıra kusursuz ses çıkışıyla da mobilitenin yıldız ürünleri arasındaki yerini kuvvetlendiriyor. Hafif, ince ve sağlamlığını gelişmiş teknik özelliklerine ek olarak Windows 10 işletim sistemiyle taçlandıran Nirvana N240; dizüstü bilgisayardan tablet kullanımına geçerek kullanıcısına zaman kaybı yaşatmıyor. Ürün tam şarjla mobil ortamda kullanıcısına 6-8 saat arası pil sunuyor.