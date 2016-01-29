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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla

Casper’ın sık seyahat eden ve ödevlerini dört duvar arasında kalmadan yapmak isteyenler için satışa çıkan 2si1 arada ürün ailesinin yeni üyesi Nirvana N240, Turkcell fırsatlarıyla buluştu.
3 yıl
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla
Casper’ın sık seyahat eden iş insanları, ödevlerini dört duvar arasında kalmadan yapmak isteyen öğrenciler için kısa süre önce satışa sunduğu 2si1 arada ürün ailesinin yeni üyesi Nirvana N240, Turkcell fırsatlarıyla buluştu. Dizüstü bilgisayar alışkanlığından vazgeçmeden tabletteki kullanım kolaylığına terfi etmek isteyenler için geliştirilen Nirvana N240, interneti içinde Turkcell Vınn Wifi ile aylık 49 TL’lik fiyat avantajıyla raflarda…

Bilgisayar kullanıcılarının mobil yaşam ihtiyaçlarını yakından takip eden Casper’ın, üretkenlik ve eğlenceye yeni bir boyut kazandıran 2si1 arada kategorisindeki yeni ürünü Nirvana N240, Turkcell avantajlarıyla raflardaki yerini aldı. İşini, ödevini, eğlenceyi sadece dört duvar arasında değil, gittiği her ortamda sürdürmek isteyen teknoloji tutkunları için geliştirilen Casper Nirvana N240, interneti içinde Turkcell Vınn Wifi ile aylık 49 TL’lik avantajlı fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Dizüstü bilgisayar alışkanlığından vazgeçmeyen ve tabletlerin sunduğu kullanım kolaylığına tek bir hareketle kavuşmak isteyenler için geliştirilen N240, yeni bir deneyim vadediyor. Ürün tanıtımları için sık sık sahada görev yapan çalışanlardan, ödevlerini hazırlarken dizüstü, dışarı çıkarken klavyeyi bırakıp tablet kullanmak isteyen öğrencilere kadar herkes mobilitenin keyfine Nirvana N240 ile varacak.

Şık Tasarım, Pratik Kullanımla Buluştu
İnce, hafif ve şık yapısıyla dikkat çeken Casper Nirvana N240, gelişmiş teknik özellikleriyle kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Enerji konusundaki cimriliğiyle; çalışmanın, ödev yapmanın, haber okumanın, müzik dinlemenin, film izlemenin, internette dolaşmanın ya da mobil oyun oynamanın keyfini ikiye katlayacak. 10.1 inç HD IPS ekrana sahip olan ürün, kullanıcısının performans ihtiyacını Intel® Atom® Z3735F işlemci ve 2 GB DDR3L belleğiyle karşılıyor. 64 ve 32 GB eMMC depolama alanı seçeneğiyle mobil ortamlarda müzik, fotoğraf, ödev ve iş dokümanları için geniş bir alan sağlayan N240, harici micro SD kart girişi sayesinde kullanıcısını ekstra depolama alanına kavuşturuyor. Nirvana N240 dizüstü kullanımında 1 kg, tablet kullanımında ise 605 gr ağırlıkla da taşıma kolaylığı sunuyor.

Çift Yönlü Kullanım, Çift Kamera
Ön ve arka bölümündeki 2 megapiksel kamerası sayesinde kullanıcısının hem özçekim hem de görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyan Casper Nirvana N240, USB 2.0, Wireless, Bluetooth 4.0 bağlantı noktalarının yanı sıra kusursuz ses çıkışıyla da mobilitenin yıldız ürünleri arasındaki yerini kuvvetlendiriyor. Hafif, ince ve sağlamlığını gelişmiş teknik özelliklerine ek olarak Windows 10 işletim sistemiyle taçlandıran Nirvana N240; dizüstü bilgisayardan tablet kullanımına geçerek kullanıcısına zaman kaybı yaşatmıyor. Ürün tam şarjla mobil ortamda kullanıcısına 6-8 saat arası pil sunuyor. 
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dmlatmr92 3 yıl
Vatanda bu ürünü indirmişler bugün 33.yıla özel 499TL çok iyi fiyat.Bu fiyata düzgün çalışan 10" tablet bile yok.
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infileXible 3 yıl
Ben de Exper'in E2 D130 modeli var. Tak çıkar klavyeli müthiş hızlı bir cihaz.
Bir tane de kardeşime arıyordum exper E2 D serisi bitmiş, Bu N240 serisini gördüm.

1) Casper'in N240 modeli İstanbul Bilişim'de Z3735G işlemcili 658 TL etiket var.
2GB / 32 GB 10.1" 1366x768 HDMI, 7000 Pil

2) Vatan Bilgisayar da ise Z3735F 1.83GHZ-2GB-32GB-10.1'' -W10 498 TL fiyatla satılıyor.

3) (Türkcell de Vatan'ın sitesinde yazan F işlemciyi vermiş ama 870 TL etiket koymuş.)

Gördüğüm kadarıyla iki fark var. 1-İşlemcide G / F harfi ve 2-Çözünürlük (1366/1280)
Bu farklar 250 TL 'ye değer mi ?

İst.Bilişim 3735G işlemci 1366x768 çözünürlük 658 TL
Vatan bilg. 3735F işlemci 1280x800 çözünürlük 498 TL

İntel Atom 3735G ile 3735F nin farkı nedir ?
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infileXible 3 yıl
Ben de Exper'in E2 D130 modeli var. Tak çıkar klavyeli müthiş hızlı bir cihaz.
Bir tane de kardeşime arıyordum exper E2 D serisi bitmiş, Bu N240 serisini gördüm.

1) Casper'in N240 modeli İstanbul Bilişim'de Z3735G işlemcili 658 TL etiket var.
2GB / 32 GB 10.1" 1366x768 HDMI, 7000 Pil

2) Vatan Bilgisayar da ise Z3735F 1.83GHZ-2GB-32GB-10.1'' -W10 498 TL fiyatla satılıyor.

3) (Türkcell de Vatan'ın sitesinde yazan F işlemciyi vermiş ama 870 TL etiket koymuş.)

Gördüğüm kadarıyla iki fark var. 1-İşlemcide G / F harfi ve 2-Çözünürlük (1366/1280)
Bu farklar 250 TL 'ye değer mi ?

İst.Bilişim 3735G işlemci 1366x768 çözünürlük 658 TL
Vatan bilg. 3735F işlemci 1280x800 çözünürlük 498 TL

İntel Atom 3735G ile 3735F nin farkı nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infileXible 3 yıl
Ben de Exper'in E2 D130 modeli var. Tak çıkar klavyeli müthiş hızlı bir cihaz.
Bir tane de kardeşime arıyordum exper E2 D serisi bitmiş, Bu N240 serisini gördüm.

1) Casper'in N240 modeli İstanbul Bilişim'de Z3735G işlemcili 658 TL etiket var.
2GB / 32 GB 10.1" 1366x768 HDMI, 7000 Pil

2) Vatan Bilgisayar da ise Z3735F 1.83GHZ-2GB-32GB-10.1'' -W10 498 TL fiyatla satılıyor.

3) (Türkcell de Vatan'ın sitesinde yazan F işlemciyi vermiş ama 870 TL etiket koymuş.)

Gördüğüm kadarıyla iki fark var. 1-İşlemcide G / F harfi ve 2-Çözünürlük (1366/1280)
Bu farklar 250 TL 'ye değer mi ?

İst.Bilişim 3735G işlemci 1366x768 çözünürlük 658 TL
Vatan bilg. 3735F işlemci 1280x800 çözünürlük 498 TL

İntel Atom 3735G ile 3735F nin farkı nedir ?
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poyrazkadr10 3 yıl
casper turkcell güzel ikili olmuş diyebiliriz.
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mstcev89 3 yıl
Bu kampanya sayesinde 3 aydır istediğim şarkıyı tabletten, telefondan dinliyorum. Valla iyi oldu.
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selimar 3 yıl
Bu kampanya çok iyimiş zaten vınna 30-40 tl veriyoruz aradaki cüzi farkla bu ürün alınır
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QuexSeeL 3 yıl
Vaay Ad.BlockSavar haberi, iyiymiş.


Not: Reklam olacaksa böyle olsun isteyen ilgilenir istemeyen çıkar. Kullanıcı da kazanır, firma da kazanır, DH de kazanır.
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BlindGuardianNN 3 yıl
Güzel fakat, yoğurdu üfleyerek yiyoruz ama, geçmişin etkileri
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