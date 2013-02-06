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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknosa 2012 finansal sonuçlarını ve gelecek ile ilgili planlarını paylaştı.

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
enderc
Haber Editörü
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Herkes için teknoloji sloganıyla 2000 yılında yola çıkan ve aradan geçen 12 sene içerisinde ülkemizin en büyük perakende satış mağazalarından biri haline gelen Teknosa, bugün düzenlediği basın toplantısında geride bıraktığımız yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardaki yükselişini sürdüren perakende devi, bu sene de beklentilerin üzerinde ciro ve kar açıklayarak geleneği bozmadı.  2012 yılında net cirosu yüzde 40, net karı ise yüzde 50 artan Teknosa, böylelikle geride bıraktığımız yılı 2.3 Milyar TL net ciro ve 50 Milyon TL net kar ile kapatarak başarılı bir tablo çizdi.
Teknosa 2012 finansal sonuçlarını ve gelecek ile ilgili planlarını paylaştı.
2012 yılında toplamda yüzde 40 büyüyen şirket, teknoloji perakendeciliği pazarının da yüzde 42’sine ulaşmış oldu. Teknosa.com’un yenilenmesinin ardından internet üzerinden gerçekleşen satışların iki kat artarak toplam ciroya katkısının yüzde 2 oranına çıktığı belirtildi. Şirket önümüzdeki yıllarda da bu hızlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve Teknosa Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında mali sonuçların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki 10 sene için de önemli öngörü ve açıklamalarda bulunuldu.
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü için bir çok sektörde büyük hedefler belirlenmeye devam edilirken bunlardan biri de en az 10 dünya markası oluşturmak. Teknosa da 10 yıl içerisinde kademeli olarak yurt dışına açılarak, teknoloji perakendeciliği alanında Avrupanın 3 büyük markasından biri olmayı hedefliyor.
Teknosa 2012 finansal sonuçlarını ve gelecek ile ilgili planlarını paylaştı.
Mehmet T. Nane konuşması sırasında ülkemizde bulunan 7 büyük teknoloji perakendecisinin ileriki yıllarda birleşme yoluna gideceğini ve bu sayının azalacağını belirterek, kendileri de ellerinde bulunan güçlü nakit varlığıyla çeşitli satınalma planları üzerinde çalıştıklarını ve 2013 yılının sonuna kadar bunu tamamlamayı umduklarını dile getirdi. Halihazırda 77 ilde 284 mağaza üzerinden yılda 100 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Nane, geride kalan 4 il için de kriterlerine uygun mağaza arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Yurtdışı planlarına ek olarak yurtiçi yatırımlarının da süreceği ve 2013 yılı için 30bin metrekare yeni mağaza alanını ziyaretçilerine sunmayı ve 1500 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını da belirtti.
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balkan82 6 yıl en beğenilen Koduja
Koduja

birisi özet geçebilir mi :(

Türkiye'de bu kadar teknoloji cahili insan olduğu sürece biz büyümeye devam edeceğiz demiş.
Kodujabirisi özet geçebilir mi :(Türkiye'de bu kadar teknoloji cahili insan olduğu sürece biz büyümeye devam edeceğiz de...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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istanbul2007 6 yıl
Bu habermi reklam mı hangi gözle bakalım ?
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sfiber 5 yıl
Bunlar degilmi playstation 4 un yaninda zorla killzone satmaya calisan.
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sinan___ural@hotmail 5 yıl
klima aldım beş para etmez aırfel klima btu 9000 klima sakın almayın ısıtmıyor soğutmuyor teknosadan iade edim daha yükseğini alayım dedim dolandırıp duruyorlar 1000 dereden su getiriyorlar
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DH Misafiri 6 yıl
Kısaca sikayetvar.com da en çok adı geçen ve rekor kıran bir firma Teknosa dır. Bunun dışında calısanların cogu teknolojiden bihaber, satış sonrası en kötü hizmet, aldığınız ürün paket içinde fabrika cıkıslı sorunlu olsa değişimi yapılmayan, indirim ayağına super bindirim yapan ama arada acil durumlarda aradığını bulabileceğin bir garip müesseseuye teknosa diyoruz :) Açıkçası bazı şeyler gercekten ucuza denk gelsede cogu zaman indirim dedikleri sey kazıktan baska bisey olmuyor.
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multiTYRT 6 yıl
Gelecekle ilgili planları: Adam kazıklayıp müşteri memnuniyetini sıfırda tutmak
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Ölü ozan 6 yıl
turuncu indirimdeki 999 tl lik pc yi mahalledeki bilgisayarcı 890 tl ye satıyosa
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bi gsm operatörleri birde Teknosa.
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intercorem 6 yıl
Umarim borsada sermayedarlari da faydalanmistir.
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bigbooss 6 yıl
bir gün önce mağazada sony 42' hx720 2500 TL na görmüş iken, ertesi gün gittiğimde TURUNCU İNDİRİM nedeniyle TV' nin üzerine fiyat olarak 4600 TL ' den 3149 TL ' na indirildiği yazan ve fiyatta indirim yapılması gerekirken neden TURUNCU İNDİRİM olmasına rağmen KAZIK bir fiyat yazıldığını sorduğumda Tekno elemanların " abi orasını karıştırma dediler bizde yazdık dedikleri " yer değil mi TEKNOSA dedikleri.............
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BERK BEY 6 yıl
reklam kokna haraketler
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
Kıstas olsun diye yazıyorum, hiç bir teknosada boş BD, Bluray Disk bulamazsınız, gerisini anlayan anlar.

+
Yani elde kalan teknoloji artığı profiline uymadığı için BD yok, fazla kâr da bırakmıyor ve sınıfının en ucuz ürünü olmasına rağmen BD bile yok, o yoksa neler neler yok..
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abdulmusavvir 6 yıl
Ben sadece bilgisayar oem parça ve ofis sarf malzeme ağırlıklı alışveriş yapan birisiyim, bu ürünler açısından yorum yazarsam sıfır sıfır sıfır.
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cmoss 6 yıl
balkan82
Koduja birisi özet geçebilir mi :(
Türkiyede bu kadar teknoloji cahili insan olduğu sürece biz büyümeye devam edeceğiz demiş.

+
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Teknosa diğer mağazalarda olmayan ürünleri getirerek para kazanıyor.Misal Philips 47pf6877k modeli izmirde alabileceğimiz tek yer teknosa vardı ordan aldık.47pfl6907k yine en uygun teknosada vardı yine ordan aldık.Turuncu indirim dışında yanına yaklaşılmaz zaten orası ayrı konuda.
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