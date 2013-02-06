Teknosa 2012 finansal sonuçlarını ve gelecek ile ilgili planlarını paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü için bir çok sektörde büyük hedefler belirlenmeye devam edilirken bunlardan biri de en az 10 dünya markası oluşturmak. Teknosa da 10 yıl içerisinde kademeli olarak yurt dışına açılarak, teknoloji perakendeciliği alanında Avrupanın 3 büyük markasından biri olmayı hedefliyor.

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Herkes için teknoloji sloganıyla 2000 yılında yola çıkan ve aradan geçen 12 sene içerisinde ülkemizin en büyük perakende satış mağazalarından biri haline gelen Teknosa, bugün düzenlediği basın toplantısında geride bıraktığımız yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardaki yükselişini sürdüren perakende devi, bu sene de beklentilerin üzerinde ciro ve kar açıklayarak geleneği bozmadı. 2012 yılında net cirosu yüzde 40, net karı ise yüzde 50 artan Teknosa, böylelikle geride bıraktığımız yılı 2.3 Milyar TL net ciro ve 50 Milyon TL net kar ile kapatarak başarılı bir tablo çizdi.2012 yılında toplamda yüzde 40 büyüyen şirket, teknoloji perakendeciliği pazarının da yüzde 42’sine ulaşmış oldu. Teknosa.com’un yenilenmesinin ardından internet üzerinden gerçekleşen satışların iki kat artarak toplam ciroya katkısının yüzde 2 oranına çıktığı belirtildi. Şirket önümüzdeki yıllarda da bu hızlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve Teknosa Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında mali sonuçların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki 10 sene için de önemli öngörü ve açıklamalarda bulunuldu.Mehmet T. Nane konuşması sırasında ülkemizde bulunan 7 büyük teknoloji perakendecisinin ileriki yıllarda birleşme yoluna gideceğini ve bu sayının azalacağını belirterek, kendileri de ellerinde bulunan güçlü nakit varlığıyla çeşitli satınalma planları üzerinde çalıştıklarını ve 2013 yılının sonuna kadar bunu tamamlamayı umduklarını dile getirdi.Halihazırda 77 ilde 284 mağaza üzerinden yılda 100 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Nane, geride kalan 4 il için de kriterlerine uygun mağaza arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Yurtdışı planlarına ek olarak yurtiçi yatırımlarının da süreceği ve 2013 yılı için 30bin metrekare yeni mağaza alanını ziyaretçilerine sunmayı ve 1500 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını da belirtti.