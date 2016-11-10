Teknosa’ya yüksek oyun fiyatlarından dolayı 18 milyon TL ceza verildi

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’nin dağıtımını yaptığı bilgisayar ve konsol oyunlarını yüksek fiyatla satışa sunduğu, ana oyun dağıtıcılarıyla anlaşmalı eylem içinde olduğu ve nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiasıyla Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş., Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş., Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., Teknosa İç ve Dış. Tic. A.Ş. ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. için bir soruşturma kararı alındığı açıklanmıştı.

Teknosa, bugün Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı resmi açıklamayla Rekabet Kurumu tarafından şirkete 18 milyon TL ceza verildiğini, İdare Mahkemeleri yolunun açık olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

Teknosa’nın KAP açıklaması şu şekilde:

"13.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu Bilgisayar ve Konsol Oyunları ile Tüketici Elektroniği Pazarı'nda faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize, İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 18.025.556,40 TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar, Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştır.

Söz konusu para cezası ile ilgili olarak bütün yasal haklarımız kullanılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yuksek_Oyun_Fiyatlarindan_Dolayi_Teknosaya_18_Milyon_TL_Ceza-85353.htm