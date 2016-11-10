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Teknosa’ya yüksek oyun fiyatlarından dolayı 18 milyon TL ceza verildi

Teknoloji mağazalar zinciri Teknosa, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu tarafından şirkete 18 milyon TL ceza verildiğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’nin dağıtımını yaptığı bilgisayar ve konsol oyunlarını yüksek fiyatla satışa sunduğu, ana oyun dağıtıcılarıyla anlaşmalı eylem içinde olduğu ve nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiasıyla Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş., Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş., Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., Teknosa İç ve Dış. Tic. A.Ş. ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. için bir soruşturma kararı alındığı açıklanmıştı.
Teknosa, bugün Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı resmi açıklamayla Rekabet Kurumu tarafından şirkete 18 milyon TL ceza verildiğini, İdare Mahkemeleri yolunun açık olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

Teknosa’nın KAP açıklaması şu şekilde:

"13.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu Bilgisayar ve Konsol Oyunları ile Tüketici Elektroniği Pazarı'nda faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize, İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 18.025.556,40 TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar, Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştır.
Söz konusu para cezası ile ilgili olarak bütün yasal haklarımız kullanılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır." 

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yuksek_Oyun_Fiyatlarindan_Dolayi_Teknosaya_18_Milyon_TL_Ceza-85353.htm Yorum Yaz
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Perseus4EveR 3 yıl en beğenilen
Yılanın başı aral ona da bi el atmak lazım.
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Elvaldur 3 yıl
Ohhhhhh 10 kg yag yaktimm oohhh
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Telefonların fiyatına 500tl daha üste çıkartıp pahalı ya satıyorlar.Az bile onlara.
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XSimurgX 2 yıl
Ne Güzel Bi Gün Böyle Aman Yarabbi TTNetten sonra Teknosa Haberini Okumak, Güzel Haberler Peş Peşe Geliyor.. :)
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LorienD 2 yıl
Arkadaşlar aralgame için sosyal medyadan yazalım hatırlatalım herkese.Herkes 1 kere paylaşsa yeter.
CEZA goo.gl/...

shiftdelete.net/...


i.hizliresim.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tiCCky 3 yıl
Bu habere sevinmedim değil :)
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The R0CK 3 yıl
Teknosa da sarı etiketli ürünler teşhirdir buna dikkat edin kapalı kutusu yoktur .
Turuncu indirim dedikleri olayda hafta içi fiyata bindirip o fiyattan indirim var mış gibi 10 - 20 tl aşağı satarlar %95 i böyle bu turuncu indirimlerde %5 lik kısmı yakalarsan ciddi indirimlerde denk geliyor şimdi haklarını yemiyelim :)
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hacı.basat 3 yıl
Fiyat karşılaştırmak için Teknosadan 4k uydu alıcı baktım, adamlarda 4k uydu alıcı yokmuş, hiç bir zaman da satmamışlar, adı tekno, kendi tekne, pahalı satıyor demiş herkes, satacak tabiki, antika bunlar.
Teknoloji firmasısın en azından nextstarın next 10000 4k uydu alıcısını koy her yerde var 490 lira, o da olmadı en azından K1 PLUS koy 299 lira, uydu alıcı alacak müşteriye ne söylüyor o elemanlar aklım almıyor.
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WarSaw 3 yıl
çok iyi olmuş keşke para cezasının yanında fantezili yatırmalı batırmalı başka türlü cezalarda verseler.
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eric13 3 yıl
Aaaa Rekabet kurumu varmis Turkiyede ....
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Français Deesse 3 yıl
İyi olmuş.
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wozniak 3 yıl
Turuncu turuncu scar artik :)
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firat_kilic 3 yıl
Tüm müşterilere para iadesi yapılması lazım. Mesela samsung pil olayına nasıl tüm telefonları geri çağırıyor? Devlet ceza kesince devletin cebinde kalıyor. Halbuki devlet gözünü baştan açmış olsaydı millette kaybetmezdi. Bu durumda millet hem devlete hemde ilgili şirketlere dava açabilir. Zaten zengin olan firmaların böyle oyunlar oynaması hiçde güzel değil açlık bu olsa gerek. Ama bu açlık yamyamlık insan etini dolaylı yoldan yeme işi... Ölçü yani arapçası ahlak... ölçüsüzlük... ölçüsüzlük öyle basit bir şey değil... kapı ölüme çıkar..
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