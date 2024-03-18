Meta’ya günlük 4,7 Milyon TL idari para cezası ve geçici tedbir kararı

Rekabet Kurumu’ndan Meta kararı
Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.
Kararda Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, şirketin sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtildi.
Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu ifade edildi. Rekabet Kurumu ayrıca, Meta’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, Meta’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığını tespit etti.
Mevcut bulgular çerçevesinde Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.
Para cezası hatırlatıldı
Rekabet Kurumu ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da Meta’ya hatırlattı. Meta’ya 2022 yılında 346.7 milyon TL para cezası kesilmiş META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti. Ancak belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi ve Meta’nın gerekli aksiyonları almadığına kanaat getirildi. Bu nedenle Meta hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kurul, Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istiyor.Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-ya-gunluk-4-7-milyon-tl-idari-para-cezasi--762e5db1f4e4ee1193c80050568585c9 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-ya-gecici-tedbir-karari-2f9550bff3e4ee1193c80050568585c9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.