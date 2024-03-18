Meta’ya günlük 4,7 Milyon TL idari para cezası ve geçici tedbir kararı

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu’nun Meta özelindeki soruşturmaları ve yaptırımları sürüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiği belirtildi. Ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezası da hatırlatıldı.

Rekabet Kurumu’ndan Meta kararı

Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.

Kararda Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, şirketin sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtildi.

Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu ifade edildi. Rekabet Kurumu ayrıca, Meta’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, Meta’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığını tespit etti.

Mevcut bulgular çerçevesinde Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Para cezası hatırlatıldı

Rekabet Kurumu ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da Meta’ya hatırlattı. Meta’ya 2022 yılında 346.7 milyon TL para cezası kesilmiş META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti. Ancak belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi ve Meta’nın gerekli aksiyonları almadığına kanaat getirildi. Bu nedenle Meta hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Facebook ve Instagram uyuşturucu satışı nedeniyle inceleniyor 16 sa. önce eklendi

Kurul, Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istiyor.

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Meta’ya günlük 4,7 Milyon TL para cezası ve geçici tedbir kararı