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    Anlık Bildirim

    Meta’ya günlük 4,7 Milyon TL idari para cezası ve geçici tedbir kararı

    Rekabet Kurumu’nun Meta özelindeki incelemeleri sürüyor. Düzenleyici kurum, Meta’ya geçici tedbir kararı uygularken aynı zamanda günlük 4.7 milyon TL para cezasını da hatırlattı.
    Meta’ya günlük 4,7 Milyon TL para cezası ve geçici tedbir kararı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu’nun Meta özelindeki soruşturmaları ve yaptırımları sürüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiği belirtildi. Ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezası da hatırlatıldı.

    Rekabet Kurumu’ndan Meta kararı

    Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.

    Kararda Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, şirketin sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtildi.

    Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu ifade edildi. Rekabet Kurumu ayrıca, Meta’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, Meta’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığını tespit etti.

    Mevcut bulgular çerçevesinde Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

    Para cezası hatırlatıldı

    Rekabet Kurumu ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da Meta’ya hatırlattı. Meta’ya 2022 yılında 346.7 milyon TL para cezası kesilmiş META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti. Ancak belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi ve Meta’nın gerekli aksiyonları almadığına kanaat getirildi. Bu nedenle Meta hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Kurul, Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istiyor.

    Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-ya-gunluk-4-7-milyon-tl-idari-para-cezasi--762e5db1f4e4ee1193c80050568585c9 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/meta-ya-gecici-tedbir-karari-2f9550bff3e4ee1193c80050568585c9
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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