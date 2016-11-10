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PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı

Sony’nin daha yüksek grafik kalitesi sunan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 Pro, 1.699 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile bugünden itibaren Türkiye’de raflardaki yerini aldı.
2 yıl
6,2b
1
19
Oyun Konsolları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dinamik 4K oyun ve 4K eğlenceyi destekleyen PS4 Pro, 10 Kasım itibariyle Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika ve Avustralya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. 4K kalitesinde çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekleyen konsolun artan görsel deneyimi için Call Of Duty: Infinite Warfare, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu gibi popüler oyunlar da güncellendi.
Diğer taraftan PS4 Pro ile yenilenen Netflix uygulamasıyla birlikte Narcos (2. Sezon) ve Luke Cage gibi yapımlar 4K izlenebilecek. Halihazırda en büyük 4K içerik kaynaklarından olan YouTube da PS4 Pro üzerinde 4K çözünürlüğü desteklemek üzere güncelleniyor.
4K ya da HDR desteği bulunmayan HDTV’ye sahip oyuncular ise daha istikrarlı kare hızları ve gelişmiş grafikler gibi bir dizi avantaj sağlıyor olacaklar. x86-64 AMD "Jaguar" 8 çekirdek ana işlemci, 4.20 TFLOPS AMD Radeon tabanlı grafik motoru, GDDR5 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelen PlayStation 4 Pro’nun Türkiye fiyatı 1.699 TL.

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Patren 2 yıl en beğenilen
dolar 4 tl olmadan kaçırmayın
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stalker(1979) 2 yıl
Beyler biraz daha bekleyip bunu alın

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selcuksert38 2 yıl
İsterse bedava olsun multi oynamak için premium saçmalığına katlanamam
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onat 1 yıl
Güncel ps4 kaça gider arkadaşlar
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DH Misafiri 2 yıl
hala amd jaguar, yuh artık be. ölüsünü bırakmadın be kan emici soni. çöpsün soni, pisliksin soni. iğrençsin soni... kene gibisin soni...
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hacı.basat 2 yıl
Sony Türkiye'nin ilk yapması gereken iş dualshock4'lerin fiyatını düşürmek olmalı, 129 lira bir oyun kolu için vahşet bir rakam, arada birileri bir sebepten 99 liraya kol satacak olsa millet üşüşüveriyor, en çok gelen soru 8-10 liraya satılan PS2 kollarının PS4'te çalışıp çalışmadığı.
Yan sanayinin önünü mü açarsınız, ps4 lere usb kol desteği mi verdirirsiniz ne yapacaksanız çözün bu işi.
urun.gittigidiyor.com/...
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BekirTemel 2 yıl
Ps5 pro ti bekliyorum teşekkütlet
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Kerim5100 2 yıl
Scorpio'yu beklemeye devam :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ps4 ü pek bilmem, ama cübelli 1$4TL olacak diyoR !!! [:\-]

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stalker(1979) 2 yıl
Beyler biraz daha bekleyip bunu alın

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hacı.basat 2 yıl
Dolar ciddi değer de kaybedebilir, eskiden sadece yukarı meyilliydi, artık farklı bir zeminde hareket ediyor, alışmaya çalışıyoruz, bir gün ciddi bir düşüşü olur, sizin bozdurmanız gereken bir âna denk gelirde tekrar toparlarsa belinizi büker.
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CENS. 2 yıl
1 ay sonra 2500tl olmadan şimdi almakta fayda var. Yarın edinmeyi düşünüyorum. PS3 baymıştı artık. :)
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hector_1990 2 yıl
aynen 2019 yılına kadar başka (slim vs gibiler hariç) sony tarafında konsol çıkmayacak eski oyunları destekleyecek zaten tabi update lazım (20 gb olursa şaşırmayın ben 40 gb görürsem şaşırmam )
bence bu konsol alınası olmuş fiyatı çok iyi eski seriler 1500 tl gibiydi bu 1700 tl olması çok değil zaten dolar kaynaklı pc toplamak çok pahallı 2500 tl gibi çıkıyor (pc her zaman daha iyi performans veriyor işlevsellik olarak zaten söz konusu olamaz pc)
senede 2-3 oyun alıp takılan kişiler için süper tabi bu kişilerin 4k tvleri olması lazım yoksa albenisi tartışılır
şimdi yurt dışında arkadaş getirirse 1350-1400 tl eski konsolu sattık mı üstüne koyarız 3-4 sene daha gideriz
konsolların ömrünü kısa diyorlar hersene telefona bir ton para bayılıyoruz ses yok ben zaten 3 sene olsun ama yenisi gerçekten yenilik ile geliyorsa ve aşırı pahallı değilse alırım (ps3 650 usd hatırlıyanlar vardır)
iphone 5s çıktığında 2300 tl gibiydi şimdi 750 tl gibi bulunabiliyor ps4 1500 tl çıkışı şuan 750 800 tl garantili makinalar dolu yani daha uzun ömürlü cihazlar daha ucuzda
oyun için pc son yıllarda fiyatlar aşırı yükseldi ben pc oyuncusuyum makinamı yenilemek istedim yeni işlemci anakartlar vs baktığımda işin içinde çıkamaz oldum (i5 3450 msı z77-g43 8gb ram gtx 970 o bozuldu yerine aldığım asus r9 390 strix evga gtx 980 clasfielld 2 kart ta arızalı çıktı pcyi elden çıkardım) ama bütçeniz iyiyse konsol heyecandır pc candır
şimdi xbox tarafında project scorpio yu bekliyoruz rekabet iyidir biz tüketicilere fayda sağlar
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