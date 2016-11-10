PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı

Dinamik 4K oyun ve 4K eğlenceyi destekleyen PS4 Pro, 10 Kasım itibariyle Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika ve Avustralya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. 4K kalitesinde çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekleyen konsolun artan görsel deneyimi için Call Of Duty: Infinite Warfare, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu gibi popüler oyunlar da güncellendi.
Diğer taraftan PS4 Pro ile yenilenen Netflix uygulamasıyla birlikte Narcos (2. Sezon) ve Luke Cage gibi yapımlar 4K izlenebilecek. Halihazırda en büyük 4K içerik kaynaklarından olan YouTube da PS4 Pro üzerinde 4K çözünürlüğü desteklemek üzere güncelleniyor. 4K ya da HDR desteği bulunmayan HDTV’ye sahip oyuncular ise daha istikrarlı kare hızları ve gelişmiş grafikler gibi bir dizi avantaj sağlıyor olacaklar. x86-64 AMD "Jaguar" 8 çekirdek ana işlemci, 4.20 TFLOPS AMD Radeon tabanlı grafik motoru, GDDR5 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelen PlayStation 4 Pro’nun Türkiye fiyatı 1.699 TL.
Yan sanayinin önünü mü açarsınız, ps4 lere usb kol desteği mi verdirirsiniz ne yapacaksanız çözün bu işi.
urun.gittigidiyor.com/...
bence bu konsol alınası olmuş fiyatı çok iyi eski seriler 1500 tl gibiydi bu 1700 tl olması çok değil zaten dolar kaynaklı pc toplamak çok pahallı 2500 tl gibi çıkıyor (pc her zaman daha iyi performans veriyor işlevsellik olarak zaten söz konusu olamaz pc)
senede 2-3 oyun alıp takılan kişiler için süper tabi bu kişilerin 4k tvleri olması lazım yoksa albenisi tartışılır
şimdi yurt dışında arkadaş getirirse 1350-1400 tl eski konsolu sattık mı üstüne koyarız 3-4 sene daha gideriz
konsolların ömrünü kısa diyorlar hersene telefona bir ton para bayılıyoruz ses yok ben zaten 3 sene olsun ama yenisi gerçekten yenilik ile geliyorsa ve aşırı pahallı değilse alırım (ps3 650 usd hatırlıyanlar vardır)
iphone 5s çıktığında 2300 tl gibiydi şimdi 750 tl gibi bulunabiliyor ps4 1500 tl çıkışı şuan 750 800 tl garantili makinalar dolu yani daha uzun ömürlü cihazlar daha ucuzda
oyun için pc son yıllarda fiyatlar aşırı yükseldi ben pc oyuncusuyum makinamı yenilemek istedim yeni işlemci anakartlar vs baktığımda işin içinde çıkamaz oldum (i5 3450 msı z77-g43 8gb ram gtx 970 o bozuldu yerine aldığım asus r9 390 strix evga gtx 980 clasfielld 2 kart ta arızalı çıktı pcyi elden çıkardım) ama bütçeniz iyiyse konsol heyecandır pc candır
şimdi xbox tarafında project scorpio yu bekliyoruz rekabet iyidir biz tüketicilere fayda sağlar
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