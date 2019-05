PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Dinamik 4K oyun ve 4K eğlenceyi destekleyenitibariyle Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika ve Avustralya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.kalitesinde çözünürlüğü ve(HDR) destekleyen konsolun artan görsel deneyimi için Call Of Duty: Infinite Warfare, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu gibi popüler oyunlar da güncellendi.Diğer taraftan PS4 Pro ile yenilenenuygulamasıyla birlikte Narcos (2. Sezon) ve Luke Cage gibi yapımlar 4K izlenebilecek. Halihazırda en büyük 4K içerik kaynaklarından olanda PS4 Pro üzerinde 4K çözünürlüğü desteklemek üzere güncelleniyor.4K ya da HDR desteği bulunmayan HDTV’ye sahip oyuncular ise daha istikrarlı kare hızları ve gelişmiş grafikler gibi bir dizi avantaj sağlıyor olacaklar.8 çekirdek ana işlemci, 4.20 TFLOPStabanlı grafik motoru,vedepolama alanı ile gelen PlayStation 4 Pro’nun Türkiye fiyatı