Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi

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28 Kasım 2016 tarihinde çıkan 2016/9594 sayılı kararnameye göre ticari ithalat maksadı dışından getirilecek televizyon, radyo ve video cihazlarına bir defaya mahsus vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı. Yani yolcu beraberinde getirilen ürünler için ek vergi alınacak. Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararname eki ise bu teknolojik ürünlere bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek vergileri netleştirdi.

Televizyon ve radyo başta olmak üzere birçok teknolojik ürün için sabit vergiler belirlenmiş. Açıklanan rakamlara göre televizyonlara ekran boyutuna göre değişmek üzere 8 Euro ile 80 Euro arasında ek vergi gelmiş. Aynı şekilde radyolar ve uydu cihazları için rakam 1 Euro ile 18 Euro arasında değişiyor.

Yurt Dışından Telefon Getiren 20 Euro Vergi Ödeyecek

Yeni eklenen vergilerde cep telefonları ve bilgisayarlar da "dahili tuner ve uydu aracılığı ile radyo ve televizyon yayınını alabilme özelliğine sahip" alt başlığı ile listeye sokulmuş. Telefonlara 20 Euro, bilgisayarlara ve tabletlere ise 10 Euro vergi eklenmiş durumda.

Vergiler 2017 yılından itibaren uygulanacak ve yıl boyu ticari ithalat maksadı dışında yurda sokulan tüm ürünlerden vergi alınacak. ÖTV gibi bunun da sabit bir hal alıp almayacağı ise netlik kazanmış değil ancak kanunda şimdilik 2017 ve bir defaya mahsus ifadeleri geçiyor. Vergilendirmenin nasıl uygulanacağı ise bilinmezliğini koruyor.

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