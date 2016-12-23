Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi

Akıllı telefon, bilgisayar, televizyon, radyo gibi bir çok ürüne yeni vergiler getirildi. Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kanuna dair tüm detaylar ve rakamlar yazımızda.
2 yıl
24,5b
1
174
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi
Tam Boyutta Gör

28 Kasım 2016 tarihinde çıkan 2016/9594 sayılı kararnameye göre ticari ithalat maksadı dışından getirilecek televizyon, radyo ve video cihazlarına bir defaya mahsus vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı. Yani yolcu beraberinde getirilen ürünler için ek vergi alınacak. Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararname eki ise bu teknolojik ürünlere bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek vergileri netleştirdi.

Televizyon ve radyo başta olmak üzere birçok teknolojik ürün için sabit vergiler belirlenmiş. Açıklanan rakamlara göre televizyonlara ekran boyutuna göre değişmek üzere 8 Euro ile 80 Euro arasında ek vergi gelmiş. Aynı şekilde radyolar ve uydu cihazları için rakam 1 Euro ile 18 Euro arasında değişiyor.

Yurt Dışından Telefon Getiren 20 Euro Vergi Ödeyecek 

Yeni eklenen vergilerde cep telefonları ve bilgisayarlar da "dahili tuner ve uydu aracılığı ile radyo ve televizyon yayınını alabilme özelliğine sahip" alt başlığı ile listeye sokulmuş. Telefonlara 20 Euro, bilgisayarlara ve tabletlere ise 10 Euro vergi eklenmiş durumda.

Vergiler 2017 yılından itibaren uygulanacak ve yıl boyu ticari ithalat maksadı dışında yurda sokulan tüm ürünlerden vergi alınacak. ÖTV gibi bunun da sabit bir hal alıp almayacağı ise netlik kazanmış değil ancak kanunda şimdilik 2017 ve bir defaya mahsus ifadeleri geçiyor. Vergilendirmenin nasıl uygulanacağı ise bilinmezliğini koruyor.

Konuya ilişkin olarak sizin düşünceleriniz neler? DH üyeleri ile paylaşın!


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vatikanli Mumin 2 yıl en beğenilen
Neyse vazeline zam yok
1 Yanıt Yanıtla +389
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Her gün yeni bir vergi
Çıldırt bizi ak parti

Yanıtla +341
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bualix 2 yıl
Tüneli içimize açtılar adamlar hala tünel açılışı yapıyorlar utanmadan.
Kökle baba kökle
1 Yanıt Yanıtla +277
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
ericponti 2 yıl
Yetiş aliexpress yetiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
20€ yetmez yurtdisiyla aradaki farki kapatmak için en az 150€ koymanız lazım, iyi hesaplayamamışsınız. Yandaşları mal mülk sahibi yapmaya devam. TRT World ün maaşlarını kim ödeyecek sonra, ha pardon hepsi ABD de kurum bursuyla okuyordu sahi maaş az gelir onlara.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 2 yıl
Vur vur vur. Kulaklardan kulaklardan. Asıl asıl asıl. Neyse bu kadar yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrT4ngo 2 yıl
Ulan yurt dışından gelen telefona 150 lira para alıyorsunuz zaten. Neyin vergisi bu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusyunus 2 yıl
hükümet 3 yılda bir vergi affı çıkartıyor. büyük sermayedarlara kasanın dolması içinde dolaylı vergilere yükleniyorlar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgwxx/7 2 yıl
Bu arada hatırlatmak isterim, ÖTV (özel tüketim vergisi) rahmetli Ecevit zamanında çıkmıştı. Herşeyi de akp den bilmemek lazım. Yalnızca doğruları konuşalım.
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enizam 2 yıl hgwxx/7
Deprem bahanesiyle geçici diye çıkarılmıştı. 14 senede AKP kaldırmayı düşündü mü 1 saniye bile?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gereksiz işler bunlar 2 yıl hgwxx/7
hgwxx/7
Bu arada hatırlatmak isterim, ÖTV (özel tüketim vergisi) rahmetli Ecevit zamanında çıkmıştı. Herşeyi de akp den bilmemek lazım. Yalnızca doğruları konuşalım.

Ne hikmetse en çok yararlanan da üstüne daha vahşice vergiler ekleyense bu hükümet oldu. Bak sen şu işe
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihansevencan 2 yıl hgwxx/7
hgwxx/7

Bu arada hatırlatmak isterim, ÖTV (özel tüketim vergisi) rahmetli Ecevit zamanında çıkmıştı. Herşeyi de akp den bilmemek lazım. Yalnızca doğruları konuşalım.


depremden dolayı geçici olarak çıkarıldı.. sabitleneli yıl oldu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgwxx/7 2 yıl
Şimdi diyelimki ben yurtdışından laptop aldım nerden bilecek benim yurtdışından aldığımı? Belki ben çıkarken de yanımda götürmüştüm? Açıklayan olursa sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
two_face 2 yıl hgwxx/7
hocam aynı soru benimde aklıma geldi.hatta yurtdısına her hafta giden biri.2 telefon kullanıyo diyelim nereden bilecek.her gelene imei kontrolü mü yapacaklar??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 2 yıl
Ben Türkiye'yi terk ettim beyler imkanı olanlara tavsiye ederim.Bir kereliğine mahsus olayı tamamen yalan. Bir kere tadına baktıktan sonra daha vazgeçmezler bu vergilerden. Zamanında vergi mükelleflerinden geçici diye alınan 9 lira şimdi oldu 30 lira. Otv geçici dediler hiçte öyle olmadı. Şimdi ise bu vergi geldi buda daimi olacak. Bir arkadaşın dediği gibi ne kadar Suriyeli aldılarsa o kadar vergi kitlediler. İlerlemek yerine gerileme meydana geliyor. Biraz daha yüklenirlerse insanımız taş devrindeki gibi yaşamaya başlayacak. Durmak yok geçirmeye devam
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 2 yıl
Mükemmel ülkeyiz yaşasın batı bizi kıskanmaya devam etsin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trcpt 2 yıl
2023 de zıctımıza da vergı koycaklar bu gidişle
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24469 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vergi, 2017 vergisi ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor 2 yıl Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi Sonraki Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı 2 yıl Büyükelçi cinayetinde polis, katilin iPhone'unu kırmaya çalışıyor [Güncellendi] 2 yıl En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın 2 yıl AMD Polaris 12 resmi sertifika onaylarından geçti 2 yıl Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı 2 yıl Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi 2 yıl Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi 2 yıl LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor? 2 yıl İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı 2 yıl Google'ın vergi önleme planı şirkete 3.6 milyar dolar kazandırdı 2 yıl Bundle kullanıcılarına göre 2016′nın en ilginç haberleri belli oldu 2 yıl 9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi 2 yıl Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor 2 yıl Operatörlerin 44,5 milyon yatırımına karşın kullanıcıların beklentileri karşılanmıyor 2 yıl Gümrük Bakanlığından kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor 2 yıl Eyüp Belediyesi yerli işletim sistemi PARDUS’a geçti 2 yıl Disney, 7 milyar dolar hasılata ulaşarak yeni bir rekora imza attı 2 yıl Samsung Galaxy S8 "Canavar Modu" ile vites yükseltebilir 2 yıl Google genel merkezi casus yuvası olabilir mi? 2 yıl Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim