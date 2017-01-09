Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği

Akıllı telefonlar artık anları ölümsüzleştirmek için başvurduğumuz yegane kaynak haline geldi. 4K çözünürlüğe kadar giden çekimler ile kaliteli görüntüler yakalamak mümkün. Peki aynı şey ses için geçerli mi?

Bunun cevabı ne yazık ki hayır. Zira akıllı telefonların büyük kısmında performans bakımından yetersiz kalan mikrofonlar kullanılıyor. Bazı modeller iki veya üç mikrofon ile desteklense de bunlar da Surround ses için yeterli olmuyor.

Kulaklıktan Destek

CES 2017 fuarında sahne alan Sennheiser, bu dezavantajı ortadan kaldıracak yeni bir ürünle karşımızda. Aslında bir kulaklık olan Ambeo Smart Surround, her iki parçada çevresel ses kaydedebilen stereo mikrofon barındırıyor. Kullanıcılar akıllı telefon mikrofonu yerine bu kulaklığın mikrofonlarını kullanabiliyor.

Lightning veya USB girişi üzerinden elde edilen sesi telefona ileten Ambeo Smart, böylece videolarınızda surround ses kalitesi elde etmenizi sağlıyor. Yine bu sesleri kulaklık ile dinlerseniz çok etkileyici ses tecrübesi yaşayabiliyorsunuz.

Fuardaki demolarda seslerin kamera hareketi ile sağ kulaklıkta sol kulaklığa yüksek kalitede geçiş yaptığı ve ortamı en iyi şekilde yansıttığı ifade edilmiş. Elbette kulaklık ayrı bir parça olduğu için video kaydederken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

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İlk olarak kamera ile kulaklıkların aynı hizada olması gerekiyor aksi takdirde surround etkisi oluşmuyor. Ayrıca biri doğrudan kameraya konuşursa ambiyans kayboluyor. Bununla birlikte sürekli manzara veya etkinlik kaydı yapan kullanıcılar için ideal olacaktır. Henüz kulaklıkların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.