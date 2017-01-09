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Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği

Akıllı telefonların büyük kısmında performans bakımından yetersiz kalan mikrofonlar kullanılıyor. CES 2017 fuarında sahne alan Sennheiser, bu dezavantajı ortadan kaldıracak yeni bir ürünle karşımızda.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği

Akıllı telefonlar artık anları ölümsüzleştirmek için başvurduğumuz yegane kaynak haline geldi. 4K çözünürlüğe kadar giden çekimler ile kaliteli görüntüler yakalamak mümkün. Peki aynı şey ses için geçerli mi?

Bunun cevabı ne yazık ki hayır. Zira akıllı telefonların büyük kısmında performans bakımından yetersiz kalan mikrofonlar kullanılıyor. Bazı modeller iki veya üç mikrofon ile desteklense de bunlar da Surround ses için yeterli olmuyor.

Kulaklıktan Destek

CES 2017 fuarında sahne alan Sennheiser, bu dezavantajı ortadan kaldıracak yeni bir ürünle karşımızda. Aslında bir kulaklık olan Ambeo Smart Surround, her iki parçada çevresel ses kaydedebilen stereo mikrofon barındırıyor. Kullanıcılar akıllı telefon mikrofonu yerine bu kulaklığın mikrofonlarını kullanabiliyor.

Lightning veya USB girişi üzerinden elde edilen sesi telefona ileten Ambeo Smart, böylece videolarınızda surround ses kalitesi elde etmenizi sağlıyor. Yine bu sesleri kulaklık ile dinlerseniz çok etkileyici ses tecrübesi yaşayabiliyorsunuz.

Fuardaki demolarda seslerin kamera hareketi ile sağ kulaklıkta sol kulaklığa yüksek kalitede geçiş yaptığı ve ortamı en iyi şekilde yansıttığı ifade edilmiş. Elbette kulaklık ayrı bir parça olduğu için video kaydederken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "LeEco’dan bu kez akıllı bisikletler"

İlk olarak kamera ile kulaklıkların aynı hizada olması gerekiyor aksi takdirde surround etkisi oluşmuyor. Ayrıca biri doğrudan kameraya konuşursa ambiyans kayboluyor. Bununla birlikte sürekli manzara veya etkinlik kaydı yapan kullanıcılar için ideal olacaktır. Henüz kulaklıkların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 

 

http://www.techradar.com/news/record-video-on-your-phone-these-earbuds-are-about-to-become-essential Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl
Benim gözlerim en azından bu olaya yönelik daha önceki girişimlerden bahsedilmesindeydi. Şu ürünün hiçbir parçası geçmemiş haberde:
sonymobile.com/...
Çok zaman önce çıkarılmış bir ürün. Elbette bununla kıyas edilemez genel anlamda ama müzik ve kameraya konuşma durumları için elverişli bir ürün yani o eksiğine yönelik artı katıyor.
Ürüne gelirsek, haberi açarken kim yapmıştır diyordum. Sennheiser şaşırtmadı ama niye direkt kameraya konuşma sıkıntısı ve aynı seviyede olmazsa etkinin kaybolması var ki? Daha doğrusu ne kadarlık bir aynı seviye ve ayrıntısı nedir diye merak ettiriyor :/ Haberde biraz daha bu konu açılsa iyi olurdu.
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ULYSES 2 yıl
Binaural kayıt tekniğini kulaklığa uygulamışlar. Gayet zekice
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odyssa 2 yıl
rahatça 3d ses kaydı alabileceğimiz, ufak mikrofonlar ne zaman çıkacak? teknoloji her konuda gelişiyor ama keşke bu konuya da el atılsa.
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