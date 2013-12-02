Telltale Games, The Walking Dead: The Game'in ikinci sezonuna ait yeni bir görsel paylaştı

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Telltale Games, Twitter üzerinden The Walking Dead: The Game'in bu ayın sonunda alacağı ikinci sezon güncellemesine ait yeni bir görsel paylaştı.
Söz konusu görselde The Walking Dead: The Game oyuncularının yakından tanıdığı Clementine adlı küçük kahramanımızın Omid adlı karakterle yan yana olduğu bir sahne resmediliyor.
Omid'in maceraya dahil olacağını ikinci sezon beş yeni hikayeden oluşacak. İkinci sezon güncellemesi iOS platformunun yanı sıra, oyunun yayınlandığı diğer platformlarda da boy gösterecek.
https://twitter.com/telltalegames/status/407343619834523649 Yorum Yaz Paylaş Tweetle