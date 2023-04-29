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    Anlık Bildirim

    Twitter kurucusunun yeni sosyal ağı Bluesky nedir? Bluesky davet kodu nasıl alınır?

    Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni sosyal medya uygulaması Bluesky oldukça popüler. Peki Bluesky Social nedir, nasıl kullanılır? İşte davetiye kodu alma ve üye olma:
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    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından alternatif mikroblog uygulamalarının süksesi de iyiden iyiye arttı. Önce Mastodon derken şimdi de Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bluesky Social bir hayli popüler. Öyle ki Bluesky'ın iOS sürümü, daha ilk haftadan indirme rekorları kırdı. Peki herkesin bir an önce kullanmak istediği Bluesky nedir?

    Bluesky nedir ❓

    Bluesky Social App nedir Tam Boyutta Gör
    Bluesky, Twitter'ın sunduğu temel özelliklerin çoğunu bünyesinde barındıran merkezi olmayan bir sosyal ağdır. Twitter'a benzer bir arayüz ile gelen Bluesky Social'da kullanıcılar; kısa metin ve fotoğraf güncellemeleri gönderebiliyor, birbirlerini takip edip cevap verebiliyor ve diğer kişilerin gönderilerini paylaşabiliyor. Bluesky'da paylaşılan gönderiler ise "Skeets" olarak adlandırılıyor.

    Bluesky'ı Twitter ve diğer sosyal ağlardan ayıran en büyük özelliği ise AT Protocol adı verilen merkezi olmayan bir sistem üzerine kurulması. Kullanıcılar bu sayede, kendi beğeni ve ilgi alanlarına göre oluşturulan özelleştirilmiş kurallar ve algoritmalarla kişisel topluluklarını yaratabiliyor. Yani amaç, hiçbir kişi veya algoritmanın kullanıcıların deneyimlerine hükmetmediği bir sistem oluşturmak.

    Bluesky nasıl kullanılır 🤔

    Bluesky'a üye olmak için hesap oluşturmak yeterli değil. Zira uygulamayı kullanabilmek için tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi bir davet koduna ihtiyacınız var.

    Blusky davet kodu alma ✉

    Bluesky invite code Tam Boyutta Gör
    Bluesky davet kodu almak için halihazırda Bluesky Social kullanıcısı olan birinden davet kodu isteyebilirsiniz. Eğer çevrenizde Bluesky kullanan birisi yoksa DonanımHaber Forum'daki Bluesky davet kodu paylaşımı konusundan davetiye kodu isteyebilirsiniz.

    Bluesky Social App uygulamasını telefonunuza indirmek isterseniz uygulamanın indirme bağlantıları şöyle:

    Bluesky Android || Bluesky iOS 

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