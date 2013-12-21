Tengami için yeni bir tanıtım videosu daha yayımlandı

Nyamyam, Japon kağıt katlama sanatından esinlenerek geliştirdiği macera oyunu Tengami için yeni bir tanıtım videosu daha yayımladı.





Bizleri Tengami'nin kağıttan dünyasında ufak bir yolculuğa çıkaran bu yeni tanıtım videosunda oyunun nasıl bir oynanışa sahip olacağına şahit oluyoruz. Etkileyici bir oyun dünyası olan yapım, oyundan çok keşif unsurunun ön planda olduğu bir macera kitabını andırıyor.





İlk olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında karşımıza çıkan Tengami için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, yapımın önümüzdeki yıl içerisinde yayımlanması bekleniyor. Bu arada oyunun önce iOS sonrasında ise; Wii U, Mac ve PC için yayımlanacağını belirtelim.