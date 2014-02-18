Tengami'nin çıkış tarihi belli oldu

Nyamyam Games'in yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı Tengami, bu perşembe Appstore'daki yerini alacak.

Japon kağıt katlama sanatından esinlenilerek geliştirilen bir macera oyunu olan Tengami, 8.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. iPhone 4, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda oynanabilecek olan yapım, çalışmak için iOS 7 ve üzeri yazılıma ihtiyaç duyacak. Bu arada Tengami'nin Türkçe dil desteğine de sahip olacağını belirtelim.

PC ve Mac versiyonları da ön siparişe açılan Tengami'nin iOS kullanıcılarına nasıl bir deneyim yaşatacağını perşembe günü hep birlikte göreceğiz.





http://nyamyam.com/1231/tengamigame/tengami-coming-to-ios-on-february-20th-2014