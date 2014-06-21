Teorex, iResizer yazılımının 2.5 kodlu yeni sürümünü yayınladı

Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan iResizer yazılımı, Teorex tarafından yeni özelliklerle 2.5 sürümüne güncellendi.

Geliştirilen algoritması sayesinde kişilerin fotoğrafları üzerine herhangi bir olumsuz etki oluşturmadan boyutlandırma yapmasına imkan tanıyan iResizer, böylece örneğin 4:3 en-boy oranına sahip fotoğrafları 16:9 haline getirebiliyor, Instagram'a uygun kare fotoğraflar hazırlayabiliyor, fotoğraf içerisinde yer alan objeleri birbirine yaklaştırabiliyor ya da istenmeyen kişileri fotoğraflardan çıkartabiliyor. 64-bit desteğiyle yüksek performans sunan yazılım, yayınlanan yeni sürümüyle ise baskıya uygun hızlı çeviriler için dahili en-boy oranı ön ayarlarına kavuşuyor. Bu sayede gereken işlemleri çok daha kolay gerçekleştiren iResizer, ayrıca artık HiDPI ile Retina ekranlara destek veriyor, bellek kullanımı açısından geliştirmeler alıyor ve birçok arayüz geliştirmesi kazanıyor.

Windows XP / Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile çalışan iResizer, firmanın resmi sitesi üzerinden iki platform için de 19,99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca deneme sürümüne de firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/teorex_iresizer_2.5/