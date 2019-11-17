Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti

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İçinde bulunduğumuz hafta içinde Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın Gigafactory 4’ü nereye inşa edeceğini duyurdu. Alman yetkililerin çabalarının sonuç verdiği fabrika inşaatı, ülkenin Berlin şehrinde gerçekleşecek.

Yaklaşık 300 hektarlık bir alana inşa edilmesi planlanan 4. Gigafactory için Tesla ne yazık ki ciddi miktarda ağaç kesecek. Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere, Tesla için tahsis edilen alan ormanlık bir bölge içinde yer alıyor.

Alman otomotiv devi BMW de bundan yaklaşık 20 yıl önce benzer bir durumla karşılaşmış ve ormanlık alana inşa edilmesi gereken fabrika, Alman kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştı. Be sebeple şirket, fabrikasını Leipzig kentinde açmaya karar vermişti.

Tesla için benzer bir baskı oluşur mu bilinmez ancak Elon Musk’ın Alman yetkililere, kestiği ağaç miktarının 3 katını farklı bir bölgeye dikeceğinin sözünü verdiği belirtiliyor. Son günlerde ağaçlandırma projelerine ciddi bağışlar yapan Elon Musk’ın bu konuda Alman kamuoyuna güven verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Tesla CEO’su her şey planlandığı gibi giderse Almanya’daki fabrikanın 2021 yılının sonunda faaliyete geçeceğini umduğunu belirtmiş.

Tesla’nın ikisi ABD ve diğeri Çin’de olmak üzere üç Gigafactory’si daha bulunuyor.

https://electrek.co/2019/11/14/tesla-cut-down-forrest-build-gigafactory-4-elon-musk-plant-1-million-trees/