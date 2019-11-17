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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti

    Tesla, Gigafactory'nin dördüncüsü için Almanya'da tahsis edilen bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı burada keseceği ağaçlara karşılık farklı bir bölgede, üç kat fazla ağaç dikeceğini duyurdu.
    5 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti
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    İçinde bulunduğumuz hafta içinde Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın Gigafactory 4’ü nereye inşa edeceğini duyurdu. Alman yetkililerin çabalarının sonuç verdiği fabrika inşaatı, ülkenin Berlin şehrinde gerçekleşecek.

    Yaklaşık 300 hektarlık bir alana inşa edilmesi planlanan 4. Gigafactory için Tesla ne yazık ki ciddi miktarda ağaç kesecek. Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere, Tesla için tahsis edilen alan ormanlık bir bölge içinde yer alıyor.

    Alman otomotiv devi BMW de bundan yaklaşık 20 yıl önce benzer bir durumla karşılaşmış ve ormanlık alana inşa edilmesi gereken fabrika, Alman kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştı. Be sebeple şirket, fabrikasını Leipzig kentinde açmaya karar vermişti.

    Tesla için benzer bir baskı oluşur mu bilinmez ancak Elon Musk’ın Alman yetkililere, kestiği ağaç miktarının 3 katını farklı bir bölgeye dikeceğinin sözünü verdiği belirtiliyor. Son günlerde ağaçlandırma projelerine ciddi bağışlar yapan Elon Musk’ın bu konuda Alman kamuoyuna güven verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

    Tesla CEO’su her şey planlandığı gibi giderse Almanya’daki fabrikanın 2021 yılının sonunda faaliyete geçeceğini umduğunu belirtmiş.

    Tesla’nın ikisi ABD ve diğeri Çin’de olmak üzere üç Gigafactory’si daha bulunuyor.



    https://electrek.co/2019/11/14/tesla-cut-down-forrest-build-gigafactory-4-elon-musk-plant-1-million-trees/ Yorum Yaz
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    Suppordle 5 gün en beğenilen
    Orman ekosistemini sadece ağaçtan ibaret sanmak(bilmemezlikten gelmek)

    Arkadaşım orman dediğin şey sadece ağaçların olduğu yer değildir, bir fauna, bir habitattır ayrıca. Ağaç dikmeyi taahhüt ettiğiniz yere yapın o zaman fabrikanızı.
    Orman ekosistemini sadece ağaçtan ibaret sanmak(bilmemezlikten gelmek) Arkadaşım orman dediğin şey sadece ağaçların olduğu yer değildir, bir fauna, bir h...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    fuckulteli 5 gün
    Ormanın olduğu yerler tam fabrika yapmalık yerler mi oluyor. Hiç mi yok dağ/taş/çalının olduğu boş arazi..

    Orman yok edip adı orman olmayan 3 katı fidanlık aynı şey mi? (boş arazi kalmaz ağaç kesilir, endüstriyel gereklilik olur, ona uygun ağaç kesilir ama ağacın olduğu toprağın üzerine bina/fabrika dikmek için ağaç kesmek... hiç mi boş toprak yok be..)
    1 yetişmiş insanı öldürün, ileride ne olacağı belli olmayan 3 bebek doğurun.. Anlamak güç..
    Ormanın olduğu yerler tam fabrika yapmalık yerler mi oluyor. Hiç mi yok dağ/taş/çalının olduğu boş arazi.. Orman yok edip adı orman olmayan 3 katı fid...
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    gun 5 gün
    Almanya hükümeti çok kötüymüş bizim hükümetler yine 11 milyon fidan diken son 50 yıldır ormanlık araziyi arttıran hükümetler. Volkswagen fabrikası için yeni yer verdik ormanlıkta değil.
    Almanya hükümeti çok kötüymüş bizim hükümetler yine 11 milyon fidan diken son 50 yıldır ormanlık araziyi arttıran hükümetler. Volkswagen fabrikası için yeni ye...
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    Askaparta 4 gün
    Tamam.
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    HBeg 4 gün
    Şu kestiğimiz ağacın şu kadarından fazlasını başka yere dikeriz muhabbeti can sıkıyor. Kardeşim sen tohum dikeceksin fidan dikeceksin. Bir ağacın o kadar olması ne kadar sürüyor biliyor musun ya da orada ki sistemi bozacaksın. Başka yere dikeceksin de bu değiş tokuş işlemi kadar basit değil ki.
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    cabriyo 4 gün
    3 kat ağaç kesilse bile fabrikayı destekleyeceklerine birde köstek oluyorlar. bu sayede dizel araçların yerine elektrikli araçlar kullanılacak birde bu bakış açısından bakmak gerek.
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    OverClocK1ng 4 gün
    Bizimkiler de peşkeş çeksinler...
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    Gunpower-storm 5 gün
    Model 3 D segmentini yakıp kavuruyor 35.000€ ile.
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    Eeltorm 5 gün
    Ormanda yaşayan canlıllara ne olacak.
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    [__Zahid__] 5 gün Eeltorm
    çiftleştirip 3 katını yeni ormana salacaklar
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    D.Baran 5 gün
    Beyin çöl olunca herşey yemyeşil görünüyor demekki.
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    o8 5 gün
    Kesin dikerler
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    Portraitclub 5 gün
    Çok saçma hareketler, kestikten sonra taahhüt versen ne işe yarar?
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    Nevfel 5 gün
    Alman halkı bu işe ses çıkarmaz ve engellemezse anla ki alman halkının da ayarı bozulmuş.
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    tesla, Popüler ve
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