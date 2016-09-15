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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma"

Bir Elon Musk harikasıyla karşı karşıyayız. 12 silindirli, benzini içen bir otomobil düşünün. Şimdi de elektrikle çalışan ve daha çabuk hızlanan bir diğerini! Evet karşınızda Tesla Model S P100D.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,5b
1
70
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tesla'nın daha hızlı bir Model S'yi piyasaya süreceği, mevcut otomobilleri için yayınladığı yazılım güncellemelerinden birindeki satır arası detaylardan anlaşılmıştı. Aracın resmi duyurusu yapıldığında ise herkes şaşırmıştı çünkü Tesla, kalın ifadeler kullanarak "seri üretimindeki en çabuk hızlanan otomobili" yaptığını iddia ediyordu. Tesla'nın rakamlarına göre 0-60 mil hızlanması sadece 2.6 saniye sürüyordu. Bu rakam Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi geleneksel süper-spor otomobil üreticileriyle birlikte Pagani ve Koenigsegg gibi az adetli üretim yapan hiper-otomobil üreticileri için de hoş değil.
Model S P90D bile Ludicrous modu ile heyecan verici bir performans sunarken, P100D'nin bağımsız testleri merakla beklenir olmuştu. Nihayet o vakit geldi ve üretim bandından çıkan ilk parti Model S P100D'lerin sevkiyatı başladı. Dünyada bu araca sahip olan ilk kişi, Palm Beach-Florida'da yaşayan ve beşinci Tesla'larını alan "varlıklı" bir aile oldu. Güzel olansa otomobillerin performans ölçümlerini yapan ve popüler Youtube kanalına sahip olan Dragtimes'ın davetini kabul ederek aracın test edilmesine izin vermişler, Performans değerlerine geçmeden önce çok kısaca Model S P100D'den bahsedelim.
Karşımızda duran oturaklı, "mülayim" görünüşlü araç, 567kW-760 beygir gücünde elektrik motoruna sahip. Yani alt model P90D'den 80-90 beygir civarı daha güçlü ve tam şarjda, Tesla'nın verilerine göre 300 milin üzerinde gidebiliyor. 19-inç boyutunda jantlara ve 245/45/19 ölçülerinde lastiklere sahip olan aracın performans değerlendirmesi için GPS verilerini kaydeden  Racelogic'in performans kutusu kullanılmış. Eğer isterseniz aynı cihaz Amazon'da ve çeşitli yerlerden siz de alabilirsinzi. Gelelim performans testlerine, "launch control" açık yapılan ölçümlerde sansasyonel değerler çıkmış.
DragTimes'ın verilerine göre P100D'nin 0-60 mil hızlanması, 2.54 saniyede gerçekleşiyor, Ufak bir kıyaslama gerekirse Ferrari LaFerrari de aynı değer ~2.4 saniye olarak biliniyor. 0-100 mil hızlanması ise 6.5 saniye sürmüş. Araç çeyrek mili ise sadece 10.7 saniyede tamamlamış. Örnek vermek gerekirse Bugatti Veyron 16.4 Supersport'un çeyrek mil performansı 9.9 saniye. Elektrik-içten yanmalı motorlar arasındaki tabloda durum belli mesafe arttıkça, geleneksel araçlar aradaki farkı kapatsa da, kısa mesafe veya daha çabuk hızlanmada iyi optimize edilmiş elektrik motorunun avantajı Tesla Model S P100D ile tekrarlanmış oldu. Pahalı, lüks ve yarı otonom, üstelik bir de çok seri! Daha ne olsun :)

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Pi 3 yıl en beğenilen
Sarj sureleri de kisalirsa var ya off. Daha ne olsun. 5 dakkada doldur devam et.


Not: Gerci bizi geren bir durum yok. Teknoloji ilerlemis olur o iste
Sarj sureleri de kisalirsa var ya off. Daha ne olsun. 5 dakkada doldur devam et.Not: Gerci bizi geren bir durum yok. Teknoloji ilerlemis...
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2 Yanıt Yanıtla +80
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9888 3 yıl
0-100 2.5 saniye mi?
Boyun kırar kelimesi yeniden tanımlanacak.
1 Yanıt Yanıtla +36
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nexus can 3 yıl E.w.i.f.K
E.w.i.f.K
Buna da kol gibi ötv+kdv gelir ki off tadından yenmez


devletimiz petrol ile insanlari iyi somuruyordu simdi evde isik bile yakamayacagiz elektrik fiyatlari katmeerrli giricek.
E.w.i.f.KBuna da kol gibi ötv+kdv gelir ki off tadından yenmezdevletimiz petrol ile insanlari iyi somuruyordu sim...
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DH Misafiri 2 yıl
Türkiyede bayilik açtıkları gün model 3'ü hemen alacağım inşallah.
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elninom1 3 yıl
Herkes elektrikli araçlara vergi gelir falan yazmış. Şimdi alırsanız ödeyeceğiniz vergi %15 ötv ve %18 kdv. Şimdiden alın vergi zammına yakalanmayın. En kötü yıllık mtv si bedavaylen paralı olur bastırın parayı alın zam gelmeden.

Edit:Elektriğe de zam gelirse solar panel taktırırsınız, elektriğin büyk çoğunluğunu güneş enerjisinden elde edersiniz.
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1BilimAdamı 3 yıl
Apple şuan teslayı zamanında parayı basıp almadığına bin pişman
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AirSupport 3 yıl
Tesla konusu açılmış beni çağırmıyorsunuz
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MHEC 3 yıl
param olsada ben alsaaaam
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mementopolis 3 yıl MHEC
Ipardon
param olsada ben alsaaaam

Kem gözlere ŞİŞ .
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Guest-F2673E0F4 3 yıl
grafen süperkapasitör neden koymuyorlar acaba çok mu maaliyetli ? normal pillere göre 2 kat daha fazla enerji depoluyor bunları arabalara koysalar rahat 700 km gider
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mokinto 3 yıl Guest-F2673E0F4
Twsbi580
grafen süperkapasitör neden koymuyorlar acaba çok mu maaliyetli ? normal pillere göre 2 kat daha fazla enerji depoluyor bunları arabalara koysalar rahat 700 km gider

100D (sonra çıkacak versiyon) yaklaşık 600 km yol alıyor.
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SezerDogan 3 yıl
Elon bey ne yapıyorsunuz?
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pcwolf28 3 yıl
Bizde olsa nolur? Tıpkı yeni telefonlarımız gibi iki gün full parlak her şeyi kullanarak şarjının fazla gittiğini görüp bunu da şarj uzun gitsin diye yüklenerek kullanamayız.
Tabi ülkenin bizi getirdiği hal yüzünden böyle diyorum.
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murat-smsk 3 yıl
Bu arabaya sarj mı dayanır be
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umut_baris 3 yıl
Şarj süresi diyenlerin öz bacısı ölsün.
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