Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma"

Tesla'nın daha hızlı bir Model S'yi piyasaya süreceği, mevcut otomobilleri için yayınladığı yazılım güncellemelerinden birindeki satır arası detaylardan anlaşılmıştı. Aracın resmi duyurusu yapıldığında ise herkes şaşırmıştı çünkü Tesla, kalın ifadeler kullanarak "seri üretimindeki en çabuk hızlanan otomobili" yaptığını iddia ediyordu. Tesla'nın rakamlarına göre 0-60 mil hızlanması sadece 2.6 saniye sürüyordu. Bu rakam Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi geleneksel süper-spor otomobil üreticileriyle birlikte Pagani ve Koenigsegg gibi az adetli üretim yapan hiper-otomobil üreticileri için de hoş değil.

Model S P90D bile Ludicrous modu ile heyecan verici bir performans sunarken, P100D'nin bağımsız testleri merakla beklenir olmuştu. Nihayet o vakit geldi ve üretim bandından çıkan ilk parti Model S P100D'lerin sevkiyatı başladı. Dünyada bu araca sahip olan ilk kişi, Palm Beach-Florida'da yaşayan ve beşinci Tesla'larını alan "varlıklı" bir aile oldu. Güzel olansa otomobillerin performans ölçümlerini yapan ve popüler Youtube kanalına sahip olan Dragtimes'ın davetini kabul ederek aracın test edilmesine izin vermişler, Performans değerlerine geçmeden önce çok kısaca Model S P100D'den bahsedelim.

Karşımızda duran oturaklı, "mülayim" görünüşlü araç, 567kW-760 beygir gücünde elektrik motoruna sahip. Yani alt model P90D'den 80-90 beygir civarı daha güçlü ve tam şarjda, Tesla'nın verilerine göre 300 milin üzerinde gidebiliyor. 19-inç boyutunda jantlara ve 245/45/19 ölçülerinde lastiklere sahip olan aracın performans değerlendirmesi için GPS verilerini kaydeden Racelogic'in performans kutusu kullanılmış. Eğer isterseniz aynı cihaz Amazon'da ve çeşitli yerlerden siz de alabilirsinzi. Gelelim performans testlerine, "launch control" açık yapılan ölçümlerde sansasyonel değerler çıkmış.

DragTimes'ın verilerine göre P100D'nin 0-60 mil hızlanması, 2.54 saniyede gerçekleşiyor, Ufak bir kıyaslama gerekirse Ferrari LaFerrari de aynı değer ~2.4 saniye olarak biliniyor. 0-100 mil hızlanması ise 6.5 saniye sürmüş. Araç çeyrek mili ise sadece 10.7 saniyede tamamlamış. Örnek vermek gerekirse Bugatti Veyron 16.4 Supersport'un çeyrek mil performansı 9.9 saniye. Elektrik-içten yanmalı motorlar arasındaki tabloda durum belli mesafe arttıkça, geleneksel araçlar aradaki farkı kapatsa da, kısa mesafe veya daha çabuk hızlanmada iyi optimize edilmiş elektrik motorunun avantajı Tesla Model S P100D ile tekrarlanmış oldu. Pahalı, lüks ve yarı otonom, üstelik bir de çok seri! Daha ne olsun :)