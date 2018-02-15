Tesla Model X Kanada'da polis aracı oldu

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Tesla’nın elektrikli araçları ilginç bir şekilde tüm dünyadaki polis merkezlerinin ilgi odağı olmaya başladı. Şimdiye kadar polislerin elektrikli araçlardan yana tercihi Model S olurken, Ontario Eyalet Polisi ise tercihini Model X’ten yana kullandı.

Tesla’nın elektrikli araçları artık polisler tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Daha önce gelen haberlerden Los Angeles Polis Merkezi ve Denver Polis Merkezi’nin Tesla Model S’leri filosuna eklediğini biliyoruz. Ayrıca Avrupa’da Londra Polis Teşkilatı bu aracı filosuna katmayı düşündüğünü belirtirken, Lüksemburg Polisi de iki adet Model S’i devriye aracı olarak kullanmaya başladı.

Şimdi ise benzer bir Tesla hareketi Kanadalılardan geldi. Ontario Eyalet Polisi’nin Otoyol Emniyeti Bölümü’nün kullanımına sunulmak üzere bir Model X polis aracına çevrilecek.

Toronto Otomobil Fuarı'nda sergilenecek

Ancak Kanadalılar Model X’i daha çok bir reklam aracı olarak kullanmak istiyormuş gibi görünüyor. Zira son birkaç gündür sosyal medya hesapları üzerinden sık sık aracın fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yarından itibaren de Model X’i Toronto Otomobil Fuarı’nda sergilemeye başlayacaklar.

Tesla modellerinin yanı sıra BMW i3 ve elektrikli motosikletler de polislerin yakın markajı altında. Dünya genelinde pek çok kişi elektrikli araçların bu iş için oldukça uygun olduğunu düşünüyor.

https://electrek.co/2018/02/15/tesla-model-x-all-electric-suv-police/