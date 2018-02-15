Tesla Model X Kanada'da polis aracı oldu

Tesla’nın elektrikli araçları artık polisler tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Daha önce gelen haberlerden Los Angeles Polis Merkezi ve Denver Polis Merkezi’nin Tesla Model S’leri filosuna eklediğini biliyoruz. Ayrıca Avrupa’da Londra Polis Teşkilatı bu aracı filosuna katmayı düşündüğünü belirtirken, Lüksemburg Polisi de iki adet Model S’i devriye aracı olarak kullanmaya başladı.
Şimdi ise benzer bir Tesla hareketi Kanadalılardan geldi. Ontario Eyalet Polisi’nin Otoyol Emniyeti Bölümü’nün kullanımına sunulmak üzere bir Model X polis aracına çevrilecek.
Toronto Otomobil Fuarı'nda sergilenecek
Ancak Kanadalılar Model X’i daha çok bir reklam aracı olarak kullanmak istiyormuş gibi görünüyor. Zira son birkaç gündür sosyal medya hesapları üzerinden sık sık aracın fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yarından itibaren de Model X’i Toronto Otomobil Fuarı’nda sergilemeye başlayacaklar.
https://electrek.co/2018/02/15/tesla-model-x-all-electric-suv-police/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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