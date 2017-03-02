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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır

İngiliz otomobil devi Jaguar, Tesla Model X’e rakip olarak gösterilen elektrikli otomobili I-PACE'i Cenevre Otomobil Fuarı'na götürüyor. 500 km menzilli araç 0'dan 100 km hıza 4 saniyede ulaşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Jaguar I-PACE, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen premium tamamen elektrikli araç serisinin en çok beklenen modellerinden biri. İngiliz otomobil üreticisi, ilk olarak geçen Kasım ayında otomobilin prototipi tanıtmıştı. Şimdi ise aracın en son sürümünü Cenevre Otomobil Fuarı'na getirmeye hazır.
Şirket, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen aracın bazı etkileyici özelliklerini açıkladı. Otomobilin başlıca özellikleri şunlar:
  • 500 km'den fazla menzil (NEDC dereceli)
  • Jaguar tarafından geliştirilen 90 kWh pil paketi
  • 700Nm anlık tork ve 400bg güç
  • Yaklaşık 4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma
  • 0.29 sürükleme katsayısı
Elektrikli aracın tasarımı, ağırlıklı olarak Jaguar'ın F-PACE SUV çizgisinde olacak. Ancak insanların bir elektrikli otomobil olduğunu ayırt edebilmelerini sağlayacak bazı detaylar taşıyacağını da ekleyelim. Otomobil 50kW DC hızlı şarj cihazı sayesinde 90 dakika içinde %80 oranında şarj seviyesine ulaşabilecek. Jaguar'ın fuarda tamamen elektrikli ilk aracı hakkında daha fazla bilgi vermesini umuyoruz.
Ayrıca Bkz. "Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet"
Üretim takvimi henüz netlik kazanmış değil ancak 2018’in ikinci yarısından itibaren piyasaya sunulması bekleniyor. Fiyat etiketinin de 40.990 dolar başlangıç fiyatına sahip F-PACE'e yakın olacağını söyleyelim.

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Guest-F2673E0F4 2 yıl en beğenilen dede17
Orijinalden alıntı: dede17
Neden güneş paneli yada sadece bataryaları doldurcak benzinli motor kullanımıyor verimlilik sorunumu var?

Benzin motoru bence gereksiz bu araçlar çevreci olsun diye yapıyorlar güneş panelide anca içindeki elektronik donanımlara yeter yani maaliyet yüksek ağırlık artacak ama yapacağı büyük katkı yok bence arabadaki tek eksi 50 kw dc şarj desteklemesi Tesla supercharger ları 145 kw dc istasyonları var avrupalı 5 üreticinin anlaştığı 350 kw şarj istasyonlarıda çıkacak bu sene o üreticiler arasına girse fena olmaz yani. Şu büyük üreticilerin üzerinde çalıştığı katı hal pilin bir 10 senesi daha var asıl o zaman satış patlaması yaşanacak 15 dakika şarj ile arabalar 400 km gidebilecek hale gelecek ve kaza anında bataryaların patlama ihtimali %0 olacak
Orijinalden alıntı: dede17Neden güneş paneli yada sadece bataryaları doldurcak benzinli motor kullanımıyor verimlilik sorunumu var?Benzin...
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ufuks36 2 yıl
1. Jaguar "İngiliz" değil "Hindistan" firmasıdır.
2. "Sürükleme Katsayısı" diye bir kavram yok, "Sürtünme Katsayısı" olacak ve otomotiv sektörü için 0.29cd çok çok düşük bir katsayı değil.
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kadirirdem 2 yıl
Hiç fena değilmiş ya tasarımı...
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LanciaDeltacı 2 yıl
Menzil yetersiz hala.Soyle 1000 km menzilli olduğunda elektrikli otomobiller alınacak duruma gelecek.Su anda şehir içi aracı olmaktan öteye gidemiyorlar zira..Çünkü belirtilen 500 km falan en sakin sürüşte maksimum menzil olarak sunuluyor.Performansli kullanımda ( ki bu özellikte bir araç performans için alınır 4 kusur saniye 0-100 ) menzil 500 bile değil.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl LanciaDeltacı
Orijinalden alıntı: LanciaDeltacı
Menzil yetersiz hala.Soyle 1000 km menzilli olduğunda elektrikli otomobiller alınacak duruma gelecek.Su anda şehir içi aracı olmaktan öteye gidemiyorlar zira..Çünkü belirtilen 500 km falan en sakin sürüşte maksimum menzil olarak sunuluyor.Performansli kullanımda ( ki bu özellikte bir araç performans için alınır 4 kusur saniye 0-100 ) menzil 500 bile değil.

1000 km yi şu an ki içten patlamalı araçlar bile yapamıyor. Yapanlar var ancak şu araba firmalarının klima bile açmayıp yavaş yavaş gitti 1.2 fındık motorumuzla bakın 1100 km menzil elde ettik gösterisi oda. Benim araba 10.5 - 11 litre yakıyor 55 litre depo var dizel 500 km menzil şehir içi uzun yolculuktada 700 750 km ama ben bunu doldurmaya kalksam 6 dakikamı almayacak işte elektrikli arabalarda bu süre düşürelecek 10 yıl sonra 10-15 dakika şarj ile 400 km elde edeceğiz (elektrik araba alım sayısı artarsa firmalar bu işe dahada kasıp bu yıl süresi düşebilir) hem arabamız şarj olup hemde kahvemizi içip yemeğimizi yiyip dinlenmiş olacağız şimdi şöyle düşünürsek arabaların o zamana kadar otonom olacağını düşünürsek biz arabada yolculuk esnasında uyurken kendi kendine şarj istasyonuna girip arabayı şarj edip yola devam edebilecek. Bakın bu yazdıklarımı bir kenara not edin eğer 10 yıl sonra 15 dakikada 400 km menzil işi olmamışsa benim suçum değil büyük firmaların Bosch, Sakti3, ABD Enerji Bakanlığı'nın ARPA-E bölümü ve diğer firmaların işi boşladığı anlamına gelir.
Ayrıca şu Elektrikte benzin kömürden üretiliyor elektrikli arabalar çokta çevreci değil diyenlere şunu diyeyim şuanda enerjisini tamamen temiz yenilebilir kaynaklarla üreten ülkeler var 20 yıl sonrasını düşünün yeni geliştirilecek teknolojileri tahmin edin derim ayrıca o kişileri bu video ya alayım youtube.com/... ayrıca sadece otomobiller bak uçak gemi tır demiyorum otomobil diyiyorum elektrikli olsaydı %30 daha az yıllık karbon emisyonu olacaktı dünyada onu okuduğum yerin adını okudum bulursam atacağım. Karbon emisyonuna fabrikalarında dahil olduğunu unutmayın %30 çok büyük bir oran.
Edit= 1000 km en azından 15 sene daha imkansız bataryayı sığdıracak yer yok normal bir arabayıda performanslı kullanınca menzil düşüyor keşke türkiyede şöyle bir 20 tane supercharger olsada Tesla Model s p100d alsam
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19can84 2 yıl
ingiltere fiyatı için 60 bin pound demiş autocar. bu fiyat %5 kfv'li fiyat ise türkiye fiyatı
türkiye fiyatı %15 ötv ve %18 kdv ile 350 bin lira gibi bir şey olur ki şu özelliklerde bir jaguar suv için, türkiye şartlarında bedava x3 2.0 dizelin bile fullünün daha pahalı olduğu düşünülürse bedava.
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homeedition88 2 yıl
Jaguar 2008'de Hint'li araba firmasi TATA tarafindan satin alindi. Hala ingiltere'de merkezi olmasina ragmen artik ingiliz araba ureticisi diyemeyiz sanirim.
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Şıh Hazretleri 2 yıl homeedition88
Hayır, hala İngiliz. Aynı şekilde Land Rover'da Hintlilerin, Volvo Çinlilerin. Fakat Volvo'nun tasarım ve üretim departmanının çoğu İsveç'te. Çinliler sadece nakit akışı yapıyor ve satıştan gelen paraya ortak. Onun haricinde etliye sütlüye dokunmuyor. Bu da bunun gibi işte. Hintliler sadece kaynak sağlıyor ve kendi araçlarını geliştirirken Jaguar'ın teknolojilerinden yararlanıyor. Ha mesela BMC gibi olsaydı o zaman tamamen Hintli diyebilirdik.
Araca gelirsek, 2020'li yıllara kadar elektrikli araçların Mercedes'i Tesla olacak. Ve hiçbir içten yanmalı motor üreticisi Tesla kadar menzil yakalayamacak, Tesla kadar sükse yapmayacak. Tesla'nın yanında birkaç adı sanı duyulmamış markalar çıkacak, Faraday Future vs.gibi markalar pazarı domine edecek. Velhasıl, pil teknolojisi gelişmesi konusunda atılacak adımlara bağlı, ben beğendim, bizim için zaten hayal olacak ama..
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beyinsis 2 yıl homeedition88
homeedition88
Jaguar 2008'de Hint'li araba firmasi TATA tarafindan satin alindi. Hala ingiltere'de merkezi olmasina ragmen artik ingiliz araba ureticisi diyemeyiz sanirim.

Daha neler opeli geçtim focusu bile alman sayıyorlar
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pranis 2 yıl
40000 dolarlık araba 200000 mi olamaz, bu rüyadır ancak. Bizde minimum 450-600 arası
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W0lkidonkisss 2 yıl
40000 dolar, Allah bereket versin.

Bizde de 200.000'e yakın olur herhal.

Diyeceklerim bu kadar.

Saygılar
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12 Angry Men 2 yıl
Bence tesla daha sade ve güzel ama zevkler ve renkler tartışılmaz.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Tasarımı çok iyi görünüyor. Ağırlık merkezi vs iyi oturtulmuş gibi duruyor.
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BekirARSLAN 2 yıl
Tesla dan daha iyi tasarıma sahip...
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