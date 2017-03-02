Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır

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Jaguar I-PACE, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen premium tamamen elektrikli araç serisinin en çok beklenen modellerinden biri. İngiliz otomobil üreticisi, ilk olarak geçen Kasım ayında otomobilin prototipi tanıtmıştı. Şimdi ise aracın en son sürümünü Cenevre Otomobil Fuarı'na getirmeye hazır.
Şirket, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen aracın bazı etkileyici özelliklerini açıkladı. Otomobilin başlıca özellikleri şunlar:
- 500 km'den fazla menzil (NEDC dereceli)
- Jaguar tarafından geliştirilen 90 kWh pil paketi
- 700Nm anlık tork ve 400bg güç
- Yaklaşık 4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma
- 0.29 sürükleme katsayısı
Elektrikli aracın tasarımı, ağırlıklı olarak Jaguar'ın F-PACE SUV çizgisinde olacak. Ancak insanların bir elektrikli otomobil olduğunu ayırt edebilmelerini sağlayacak bazı detaylar taşıyacağını da ekleyelim. Otomobil 50kW DC hızlı şarj cihazı sayesinde 90 dakika içinde %80 oranında şarj seviyesine ulaşabilecek. Jaguar'ın fuarda tamamen elektrikli ilk aracı hakkında daha fazla bilgi vermesini umuyoruz.Ayrıca Bkz. "Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet"
Üretim takvimi henüz netlik kazanmış değil ancak 2018’in ikinci yarısından itibaren piyasaya sunulması bekleniyor. Fiyat etiketinin de 40.990 dolar başlangıç fiyatına sahip F-PACE'e yakın olacağını söyleyelim.
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Benzin motoru bence gereksiz bu araçlar çevreci olsun diye yapıyorlar güneş panelide anca içindeki elektronik donanımlara yeter yani maaliyet yüksek ağırlık artacak ama yapacağı büyük katkı yok bence arabadaki tek eksi 50 kw dc şarj desteklemesi Tesla supercharger ları 145 kw dc istasyonları var avrupalı 5 üreticinin anlaştığı 350 kw şarj istasyonlarıda çıkacak bu sene o üreticiler arasına girse fena olmaz yani. Şu büyük üreticilerin üzerinde çalıştığı katı hal pilin bir 10 senesi daha var asıl o zaman satış patlaması yaşanacak 15 dakika şarj ile arabalar 400 km gidebilecek hale gelecek ve kaza anında bataryaların patlama ihtimali %0 olacak