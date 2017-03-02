Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır

Jaguar I-PACE, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen premium tamamen elektrikli araç serisinin en çok beklenen modellerinden biri. İngiliz otomobil üreticisi, ilk olarak geçen Kasım ayında otomobilin prototipi tanıtmıştı. Şimdi ise aracın en son sürümünü Cenevre Otomobil Fuarı'na getirmeye hazır.

Şirket, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen aracın bazı etkileyici özelliklerini açıkladı. Otomobilin başlıca özellikleri şunlar:

500 km 'den fazla menzil (NEDC dereceli)

'den fazla menzil (NEDC dereceli) Jaguar tarafından geliştirilen 90 kWh pil paketi

pil paketi 700Nm anlık tork ve 400bg güç

Yaklaşık 4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma

0'dan 100 kilometre hıza ulaşma 0.29 sürükleme katsayısı

Elektrikli aracın tasarımı, ağırlıklı olarak Jaguar'ın F-PACE SUV çizgisinde olacak. Ancak insanların bir elektrikli otomobil olduğunu ayırt edebilmelerini sağlayacak bazı detaylar taşıyacağını da ekleyelim. Otomobil 50kW DC hızlı şarj cihazı sayesinde 90 dakika içinde %80 oranında şarj seviyesine ulaşabilecek. Jaguar'ın fuarda tamamen elektrikli ilk aracı hakkında daha fazla bilgi vermesini umuyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet"

Üretim takvimi henüz netlik kazanmış değil ancak 2018’in ikinci yarısından itibaren piyasaya sunulması bekleniyor. Fiyat etiketinin de 40.990 dolar başlangıç fiyatına sahip F-PACE'e yakın olacağını söyleyelim.