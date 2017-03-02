Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet

Hangouts hizmetini Allo ve Duo sosyal platformlarından ayırmaya çalışan Google, sessiz sedasız 'Meet by Google Hangouts' adlı video konferans servisini başlattı. Şirketin Hangouts'ı daha iş dünyası odaklı hizmet haline getirme niyetinde olduğu bilinse de, arama devi ilk kez bu yönde bir hamle yapmış durumda.

Android ve iOS uygulaması mevcut değil. Aslında iOS uygulaması App Store'da yayınlanmıştı ancak Google kısa bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü geri çekti. Hizmetin web versiyonu Google Chrome üzerinden erişilebiliyor. G Suite'in bir parçası olacak "Meet by Google Hangouts" hizmetinin şu an içinveuygulaması mevcut değil. Aslında iOS uygulaması App Store'da yayınlanmıştı ancak Google kısa bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü geri çekti. Hizmetin meet.google.com adresinde mevcut durumda ve sadeceüzerinden erişilebiliyor.

App Store'dan gelen detaylar ve ekran görüntülerine bakılacak olursa; Meet by Google Hangouts, kurumsal müşterilere yönelik bir hizmet olmasının yanında kullanıcıların grup video konferans görüşmeleri yapabilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca yeni video konferans servisi, 30 katılımcıya kadar yüksek çözünürlüklü HD video görüşmelerini destekliyor. Bildiğiniz gibi Hangouts'ta katılımcı sayısı sadece 10 kişiyle sınırlıydı. Ayrıca, G Suite kullanıcıları için Gmail ve Takvim entegrasyonu da var.

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Arama devinin yeni hizmeti, kurumsal kullanıcıların çevrimiçi platform aracılığıyla toplantılar yapmasını ve bilgi paylaşımında bulunmasına olanak tanıyacak. Google'ın henüz Meet by Google Hangouts servisini resmi olarak duyurmadığını belirtelim. Şirketin hizmeti kısa süre içerisinde resmi olarak tanıtarak Android ve iOS uygulamalarını kullanıma sunması bekleniyor.

https://meet.google.com/