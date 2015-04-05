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Tesla Motors 2015 ilk çeyrek raporunu yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Motors 2015 ilk çeyrek raporunu yayınladı
 
Tesla Motors 2014 yılında sahip olduğu patentleri serbest kullanıma açarak elektrikli motor üretimine büyük katkı sağlamıştı. Yüksek performanslı elektrikli araçlar üreten şirket 2015 yılının ilk çeyreğine ait raporunu paylaştı.
Paylaşılan raporda şirketin şimdiye kadar en çok aracı teslim ettiği çeyreğin yaşandığına dikkat çekilirken 3 aylık dönemde(Ocak-Şubat-Mart 2015) toplam 10030 araç sahiplerine teslim edildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %55'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Şirket hızlanarak büyümeye devam etmek isterken şimdiye kadar ise 70 000'den fazla tüketiciye Tesla araçlarının teslim edildiği belirtilmiş.

Ayrıca şirket daha önce Avrupa'da ve ülkemizde açacağı şarj istasyonlarının haritasını da açıklamıştı. Ülkemize 9 adet şarj istasyonu kurmayı amaçlayan şirket İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, İzmit, Muğla, Antalya, Balıkesir illerimizde yer almayı planlıyor. İlk atılım olacak İstanbul ofisi ve şarj istasyonunu yıl sonuna kadar kurulması bekleniyor.

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umut_baris 4 yıl en beğenilen
Hayalim bir Tesla sahibi olmak.

Hem adını yaşatmak hem de elektrikli araç kullanmak.

Tek şarj ile 630 km menzil diyor adamlar yakında.

Gaza dokunduğunuz andan itibaren maksimum tork.

Çift motor. Arka direct-drive.

Pil aracın altında tamamen. Ağırlığı ve dengeyi sağlamak için.

Şu elektrikli araçlara geçememek için hiçbir nedenimiz yokken durduk yere bu aptal mekanik makinelere tonla para ödüyor insanlar.

Daha yüksek amperli şarj istasyonları ile yakında 1.5 dakikada şarj olabilecek bir pil üzerinde çalıştıklarını söylüyorlardı. İnşallah gerçekleştirirler.

Gerçekten çok istiyorum abi şu Tesla'yı!


teslamotors.com/...
Hayalim bir Tesla sahibi olmak.Hem adını yaşatmak hem de elektrikli araç kullanmak.Tek şarj ile 630 km menzil diyor adamlar yakında....
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Makavic 4 yıl
100000 bandında olsa keşke hemen alırdım.
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4hm3t.# 4 yıl Makavic
Makavic

100000 bandında olsa keşke hemen alırdım.

ne çevreci çıktı bizim millet.
madem durumun var git bi mercedes bmw al bin kardeşim. benzini mi sakınacan sanki?
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BatuKır 4 yıl
evimdeki prizden şarj edemeyeceğim bir nesneye para vermem
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onsos1100 4 yıl
bu olayda bir zıtlık var ama çözemedim.
Örnek vericek olursak türkiyede elektrik üretimi %50 doğalgazdan üretiliyor. Benim doğalgazdan ürettiğim elektrik ile ortaya çıkan enerji direk lpgli motordan daha ucuz olabiliyorsa 200 yıllık motorlu araçlar ve bütün mühendislik çöpe gitmiş demektir.
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Sirkadyen 4 yıl BatuKır
BatuKır

evimdeki prizden şarj edemeyeceğim bir nesneye para vermem

Evindeki prizden şarj edemeyeceğini kim söyledi ?

Tesla'yı şarj etmek için illa istasyonlara gerek yok. Sabah sürersin akşam da gece garajına çeker şarj edersin.
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DH Misafiri 4 yıl
artık elektrikli dışında araba almam.
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teramit 4 yıl
20likcivi
Ulen sanki elektrikli arabaların önünü kesmek için benzin fiyatları bilerek düşürüldü gibi geliyor bi yandan dan komplo teorilerine prim vermek istemiyorum

dünyada elektrikli araç kullanımı yaygınlaştıkça petrol tüketimi azalacağı için doğal olarak petrol fiyatları düşecektir.
şimdiki düşüş bundan değil ama uzun vadede etkisi olacaktır.
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teramit 4 yıl
Fire_67
Helal olsun adamlara ezik elektrikli uzaylı ucube gibi gözüken arabaları nelere dönüştürdüler.Model Sbenim gözümde mercedes amgden daha değerli

elektrikli arabanın klasik önden motorlu araç gibi görünmesine gerke ve ihtiyaç yok ama insanlar işte kafa yapılarını değiştirmekte zorlandıkları için öyle araç mı olur demesin diye sedan tipine 1e1 uygun tasarım yaptılar.sırf eski kafalara tatmin olsun diye.
Eninde sonunda gelecekleri nokta bellidir.Önde o kadar mesafeye gerek yok pagani gibi lamborgini gibi ön tarafları olmalı suvlar gibi yüksek olmalılar bmw i3 şimdiden o moda girmiş.i8 i de aynı anda sunuyor sedan isteyen kitleye açıklar.
Sonuçta elektrikli araç tasarımı fonksiyonlarına baktığımızda he estetik hemde günümüz araçlarından farklı tasarımlar önümüzdeki onyıllarda göreceğiz.
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teramit 4 yıl
BekirHan
Alman otomotiv sanayii zaten ticari bir pazar. Aslında bu konuda yalnışın var gayet hakaret olur. Bu tarz firmalara (özellikle vw) outsource motor parçası üreten global bir firmada çalışıyorum, adamlar en küçük kendilerinden habersiz değişiklikte ipini çekebiliyorlar firmaların. Yani senin anlayacağın o kadar kolay vaz geçemezler buna benzer şeylerden.

bir otommobil firmasına motor üretiyorsun ve adamlardan habersiz değişiklik yapıyorsun ,sonra vay adamlar bizi bıraktı , enteresan.
ya ne olacağıdı..
demek istiyorum..
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Atmosphere 4 yıl
Bu arabayi amsterdam'da incelemistim. Bir suru resim cektim. Motoru harici olarak sergiliyorlardi galeride. Motorla ilgili sordugum tum sorulara yanit veren ilgili bir personeli var. Arsivde bulup yukleyebilirim buraya.
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umut_baris 4 yıl Atmosphere
Atmosphere

Bu arabayi amsterdam'da incelemistim. Bir suru resim cektim. Motoru harici olarak sergiliyorlardi galeride. Motorla ilgili sordugum tum sorulara yanit veren ilgili bir personeli var. Arsivde bulup yukleyebilirim buraya.

Çok iyi olur. Test sürüşü yapıp video çekmek isterdim.
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DH Misafiri 4 yıl
0-100 km performans modelinde 3.2sn normalde 4-4.5sn içindeki agırlıga göre değişiyor malum 7 kişilik-5 yetişkin.
1000km de ,ortalama 90km/saat hızında ,yaklaşık 80tl lik elektirik harcıyor.
Maksimum hızı 250 km/saat.Motor gücü 416 bhp ,600 Nm.
Tüm güvenlik testlerinden en yüksek puanı almış ,şuana kadarda ölümle sonuçlanan kaza yok.
Ve süren insanlar hayatlarındaki en iyi sürüş deneyimini hisetiklerini ifade ediyorlar.
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demirparcasi 4 yıl
pranis
Teslayı kurutacaklar beyler. Başarılı olur ama bu dünyada değil çünkü bunun benzin istasyonları var, araplar var, içten yanmalı motorlu araba yapan araba şirketleri var... düşmanı çok malesef ki. bu işte trilyon dolar kazanırken şirketler, teslaya yar etmezler ortalığı. ama bakalım çok umutluyum... ileride umarım para biriktirebilrim de bir tane alırım diye düşünüyorum.. çünkü hiç kötü değil hiç hatta harika.. ama şöyle bir şey de var, kaza anında o pil tehlike yaratır..

Tesla'yı kurutmaya çok çalıştılar. Özellikle ABD'deki sağ görüşlü basın organları Tesla ilk kurulum yıllarında Tesla aleyhinde bolca haber yaptı. Devlet teşvikini ve kredilerini kesmeye çalıştırlar ama Tesla hayatta kaldı. Şimdi bildiğim kadarıyla develtten aldığı kredileri geri ödedi. Ciddi ekstra teşvik almadan kar eden bir şirket haline geldi. Petrol fiyatlarının çok düştüğü ilk çevrekte bile ciddi satış artışı elde etti. Tesla'nın geleceği çok parlak görünüyor.
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demirparcasi 4 yıl
umut_baris
berkerden
umut_baris
berkerden
umut_baris Hayalim bir Tesla sahibi olmak. Hem adını yaşatmak hem de elektrikli araç kullanmak. Tek şarj ile 630 km menzil diyor adamlar yakında. Gaza dokunduğunuz andan itibaren maksimum tork. Çift motor. Arka direct-drive. Pil aracın altında tamamen. Ağırlığı ve dengeyi sağlamak için. Şu elektrikli araçlara geçememek için hiçbir nedenimiz yokken durduk yere bu aptal mekanik makinelere tonla para ödüyor insanlar. Daha yüksek amperli şarj istasyonları ile yakında 1.5 dakikada şarj olabilecek bir pil üzerinde çalıştıklarını söylüyorlardı. İnşallah gerçekleştirirler. Gerçekten çok istiyorum abi şu Teslayı!
teslamotors.com/...
Ben de Tesla hayranıyım ve sahibi olmak istiyorum ancak şu anki içten yanmalı motorlara aptal mekanik makine demek çok yanlış. Çünkü gerçekten çok büyük teknoloji, teknik ve bilim ürünü makineler onlar. Yerlerinde saymıyorlar ve sınırlar ciddi şekilde zorlanarak, çok detay hesaplar ile geliştiriliyorlar. Elektrik motoru ise çok basit kalıyor onun yanında, ama avantaj dezavantaj farkları var doğaları gereği.
Ya bir yürü git abi ölçüleri değiştiriyorlar, valf ekliyorlar çıkartıyorlar oyuncak oldu o teknoloji. Aptalvari ecularla çalışıyorlar. Elektrik motoru basit mi kalıyor? Daha az güç ile daha yüksek tork üretebilen motorların tasarımına bir bak istersen. Manyetizma mı yoksa fiziğin mekanik kanunları mı yani?
Elektrik motorları evet basit bu inkar edilemez ama bu onların değersiz olduğu anlamına gelmez. Küçük boyuttan yüksek güç, her devirde yüksek tork elde edebilir, bakım ihtiyaçları, ağırlıkları çok azdır. Ama bu zaten yapısından dolayı oluyor, çok yüksek emek harcanıp geliştirildiği için değil. 1900 lerde de elektrikli arabalar yapılmıştı. Bu kadar fazla artısına rağmen tercih edilememesinin sebebi enerji devamlılığı. Çünkü kullanılan araçlar mobil. Sıvı yakıtlar çok hafif, hızlı dolduruluyor, yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Sırf bu sebeple o kadar komplike, pahalı, bakım gerektiren, verimi düşük içten yanmalı motorlar kullanılıyor. Elektrik depolama üniteleri zaruri ihtiyacı, hızlı dolum, ömürlü kullanım ve makul ağırlıkla sunduğunda geçiş zaten kaçınılmaz olacak ki Tesla sundukları ile yüksek ümit vadediyor. Ancak burada yine içten yanmalı motorlar kötü lafını kabul etmem çünkü mekanik ve termodinamik sınırlar zorlanarak harika bir ürün var ortada. Elektrikli motorda ise bu kadar tekniğe gerek olmadan doğası gereği çok daha verimli. Tabi şu anki yüksek verimli elektrikli motorlar da sıradan teknoloji ürünü değil kaliteli ürünlerdir. Ama onu da elektrik depolaması sınırlıyor işte. Yaygınlaşmasını arttıracak konu da hafif, yüksek kapasiteli, uzun ömürlü, hızlı şarj olan, güvenli pildir.
İster kabul edin ister etmeyin basit bir yapı varken karmaşığı tercih etmek bilemiyorum yani... Bu zamana kadar batarya hücresi tasarımı üzerinde kimse çalışmadığı için gelişmedi. Tesla bu konuda öncü olunca diğerlerinin paçası tutuştu. Kimsenin niyeti erkenden sunmak değildi ama Tesla iyi bir çıkış yaptı.

Elektrikli otomobiller basit değiller. Basit olsalar Tesla gibi onlarca firma olurdu ama yok. Elektrik motorun basit olması elektrikli otomobilin basit olduğu sonucunu çıkartmaz.
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