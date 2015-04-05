Tesla Motors 2015 ilk çeyrek raporunu yayınladı

Tesla Motors 2014 yılında sahip olduğu patentleri serbest kullanıma açarak elektrikli motor üretimine büyük katkı sağlamıştı. Yüksek performanslı elektrikli araçlar üreten şirket 2015 yılının ilk çeyreğine ait raporunu paylaştı.

Paylaşılan raporda şirketin şimdiye kadar en çok aracı teslim ettiği çeyreğin yaşandığına dikkat çekilirken 3 aylık dönemde(Ocak-Şubat-Mart 2015) toplam 10030 araç sahiplerine teslim edildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %55'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Şirket hızlanarak büyümeye devam etmek isterken şimdiye kadar ise 70 000'den fazla tüketiciye Tesla araçlarının teslim edildiği belirtilmiş.



Ayrıca şirket daha önce Avrupa'da ve ülkemizde açacağı şarj istasyonlarının haritasını da açıklamıştı. Ülkemize 9 adet şarj istasyonu kurmayı amaçlayan şirket İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, İzmit, Muğla, Antalya, Balıkesir illerimizde yer almayı planlıyor. İlk atılım olacak İstanbul ofisi ve şarj istasyonunu yıl sonuna kadar kurulması bekleniyor.