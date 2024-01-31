Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını açıyor: Araçlar deneyimlenebilecek

Tesla, İstanbul’da mağaza açıyor
Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, şimdilik sadece Model Y otomobiliyle piyasada yer alıyor. 2023 yılında dünyanın en çok satan otomobili olan Model Y, Türkiye’de de 10 bin adetten fazla satış gerçekleştirmişti. Şimdi ise Tesla, İstanbul’daki ilk mağazasını 31 Ocak (bugün) tarihinde açıyor.
Yapılan açıklamaya göre Tesla’nın İstanbul mağazası Ateşehir’de bulunan Metropol AVM’de yer alacak. Tesla bunu bir mağaza olarak belirse de aslında deneyim merkezi olarak nitelendirmek daha doğru olur. Zira randevu alıp buraya giden vatandaşlar Tesla araçlar ile test sürüşleri yapabilecek. Bu arada Tesla, 6 Ocak'ta da Ankara’daki Armada AVM’de mağaza açmıştı.
Tesla’nın Türkiye macerası hızlı başlamıştı ve satış anlamında TOGG’un uzunca bir süre önünde yer almıştı. Ancak Türkiye yönetiminde yaşanan değişiklikler ve firmanın daha çok servis tarafını önceliklendirmesiyle satışlarda yavaşlama yaşanmış ve 2023 yılını TOGG’un arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Tesla, önümüzdeki aylarda tekrardan satışlara ağırlık vermeye başlayacak ancak o zamanlara da gerek servis gerekse de altyapı tarafından geliştirmeler gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.