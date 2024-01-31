Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını açıyor: Araçlar deneyimlenebilecek

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, küresel pazarlarda Çinli BYD ile kıyasıya bir rekabet içerisindeyken Türkiye’deki yatırımlarını da sürdürüyor. Firma, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda İstanbul'daki ilk Tesla mağazasının bugün açılacağı açıkladı.

Tesla, İstanbul’da mağaza açıyor

Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, şimdilik sadece Model Y otomobiliyle piyasada yer alıyor. 2023 yılında dünyanın en çok satan otomobili olan Model Y, Türkiye’de de 10 bin adetten fazla satış gerçekleştirmişti. Şimdi ise Tesla, İstanbul’daki ilk mağazasını 31 Ocak (bugün) tarihinde açıyor.

Yapılan açıklamaya göre Tesla’nın İstanbul mağazası Ateşehir’de bulunan Metropol AVM’de yer alacak. Tesla bunu bir mağaza olarak belirse de aslında deneyim merkezi olarak nitelendirmek daha doğru olur. Zira randevu alıp buraya giden vatandaşlar Tesla araçlar ile test sürüşleri yapabilecek. Bu arada Tesla, 6 Ocak'ta da Ankara’daki Armada AVM’de mağaza açmıştı.

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Tesla’nın Türkiye macerası hızlı başlamıştı ve satış anlamında TOGG’un uzunca bir süre önünde yer almıştı. Ancak Türkiye yönetiminde yaşanan değişiklikler ve firmanın daha çok servis tarafını önceliklendirmesiyle satışlarda yavaşlama yaşanmış ve 2023 yılını TOGG’un arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Tesla, önümüzdeki aylarda tekrardan satışlara ağırlık vermeye başlayacak ancak o zamanlara da gerek servis gerekse de altyapı tarafından geliştirmeler gerçekleştirecek.

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