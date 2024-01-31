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    Anlık Bildirim

    Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını açıyor: Araçlar deneyimlenebilecek

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’deki yatırımlarını sürdürüyor. Firma tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki ilk Tesla mağazasının bugün açılacağı duyuruldu.
    Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını açıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, küresel pazarlarda Çinli BYD ile kıyasıya bir rekabet içerisindeyken Türkiye’deki yatırımlarını da sürdürüyor. Firma, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda İstanbul'daki ilk Tesla mağazasının bugün açılacağı açıkladı.

    Tesla, İstanbul’da mağaza açıyor

    Geçtiğimiz yılın ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, şimdilik sadece Model Y otomobiliyle piyasada yer alıyor. 2023 yılında dünyanın en çok satan otomobili olan Model Y, Türkiye’de de 10 bin adetten fazla satış gerçekleştirmişti. Şimdi ise Tesla, İstanbul’daki ilk mağazasını 31 Ocak (bugün) tarihinde açıyor.

    Yapılan açıklamaya göre Tesla’nın İstanbul mağazası Ateşehir’de bulunan Metropol AVM’de yer alacak. Tesla bunu bir mağaza olarak belirse de aslında deneyim merkezi olarak nitelendirmek daha doğru olur. Zira randevu alıp buraya giden vatandaşlar Tesla araçlar ile test sürüşleri yapabilecek. Bu arada Tesla, 6 Ocak'ta da Ankara’daki Armada AVM’de mağaza açmıştı.

    Tesla’nın Türkiye macerası hızlı başlamıştı ve satış anlamında TOGG’un uzunca bir süre önünde yer almıştı. Ancak Türkiye yönetiminde yaşanan değişiklikler ve firmanın daha çok servis tarafını önceliklendirmesiyle satışlarda yavaşlama yaşanmış ve 2023 yılını TOGG’un arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Tesla, önümüzdeki aylarda tekrardan satışlara ağırlık vermeye başlayacak ancak o zamanlara da gerek servis gerekse de altyapı tarafından geliştirmeler gerçekleştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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