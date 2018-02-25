Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak

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Tesla’nın mühendislik ve tasarım ekipleri esasen Amerika’da, özellikle de Kaliforniya eyaletinde bulunuyor. Ancak şirket son birkaç yılda İngiltere ve Almanya ile birlikte bu ekiplerini global çapta büyütmeye başladı. Yeni gelen haberlere göre Tesla şimdi de yeni elektrikli motor teknolojileri geliştirmek için Yunanistan’ın başkenti Atina’da küçük bir Ar-Ge ekibi oluşturmayı düşünüyor.

Son birkaç hafta içerisinde Yunanistan basınında bu durumla söylentilerin dolaştığına dair çeşitli haberler ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi ise bir Tesla sözcüsünün ülkede yerel bir Ar-Ge ofisi kurulacağı yorumunda bulunmasıyla bu haber resmi olarak doğrulanmış oldu.

Şirket sözcüsü, “Tesla, Yunanistan’ın Atina şehrinde son derece yetenekli mühendislerden oluşan küçük bir araştırma ve geliştirme ofisi kuracak. Bu ekip, Amerika’daki ekibimizle yakın temas halinde bulunarak yalnızca elektrikli motor teknolojisinin gelişimini hızlandırmaya odaklanacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

"Yunanistan'da potansiyel yüksek"

Tesla’nın üst seviye motor tasarımcılarından üçü olan Baş Motor Tasarımcısı Konstantinos Laskaris, Motor Tasarım Mühendisleri Konstantinos Bourchas ve Vasilis Papanikolau’nun Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğu biliniyor.

Açıklama yapan Tesla sözcüsüne göre Atina, elektrikli motor mühendisliği konusunda güçlü bir potansiyele sahip ve bu konuda özel programları olan teknik üniversiteleri bulunuyor. Görünen o ki şirket Atina’nın elektrikli motor mühendisliği konusundaki bu potansiyelinden daha fazla faydalanmak istiyor.

Şirketin diğer Ar-Ge takımlarına nispeten daha küçük olacak ekip, çalışmalarına sadece 10 mühendisle başlayacak.

https://electrek.co/2018/02/24/tesla-electric-motor-research-group-greece/