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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak

Son birkaç yılda Ar-Ge çalışmalarını global çapta genişletmeye başlayan Tesla, İngiltere ve Almanya'dan sonra şimdi de Yunanistan'ın Atina kentinde 10 mühendisten oluşan bir Ar-Ge ekibi oluşturacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak
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Tesla’nın mühendislik ve tasarım ekipleri esasen Amerika’da, özellikle de Kaliforniya eyaletinde bulunuyor. Ancak şirket son birkaç yılda İngiltere ve Almanya ile birlikte bu ekiplerini global çapta büyütmeye başladı. Yeni gelen haberlere göre Tesla şimdi de yeni elektrikli motor teknolojileri geliştirmek için Yunanistan’ın başkenti Atina’da küçük bir Ar-Ge ekibi oluşturmayı düşünüyor.

Son birkaç hafta içerisinde Yunanistan basınında bu durumla söylentilerin dolaştığına dair çeşitli haberler ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi ise bir Tesla sözcüsünün ülkede yerel bir Ar-Ge ofisi kurulacağı yorumunda bulunmasıyla bu haber resmi olarak doğrulanmış oldu.

Şirket sözcüsü, “Tesla, Yunanistan’ın Atina şehrinde son derece yetenekli mühendislerden oluşan küçük bir araştırma ve geliştirme ofisi kuracak. Bu ekip, Amerika’daki ekibimizle yakın temas halinde bulunarak yalnızca elektrikli motor teknolojisinin gelişimini hızlandırmaya odaklanacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

"Yunanistan'da potansiyel yüksek" 

Tesla’nın üst seviye motor tasarımcılarından üçü olan Baş Motor Tasarımcısı Konstantinos Laskaris, Motor Tasarım Mühendisleri Konstantinos Bourchas ve Vasilis Papanikolau’nun Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğu biliniyor.

Açıklama yapan Tesla sözcüsüne göre Atina, elektrikli motor mühendisliği konusunda güçlü bir potansiyele sahip ve bu konuda özel programları olan teknik üniversiteleri bulunuyor. Görünen o ki şirket Atina’nın elektrikli motor mühendisliği konusundaki bu potansiyelinden daha fazla faydalanmak istiyor.

Şirketin diğer Ar-Ge takımlarına nispeten daha küçük olacak ekip, çalışmalarına sadece 10 mühendisle başlayacak.


https://electrek.co/2018/02/24/tesla-electric-motor-research-group-greece/ Yorum Yaz
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HydroAcidX 1 yıl en beğenilen
Yunanistan da bizim gibi potansiyeli olan ama yöneticiler tarafından mahvedilmiş bir ülke. Bu tür yatırımlar, halka doğrudan maddi fayda sağlamaktan ziyade, bir bilim kültürü oluşturabilir. Yunanistan açısından da temel hedef bu olmalı. Darısı bizim başımıza.
Yunanistan da bizim gibi potansiyeli olan ama yöneticiler tarafından mahvedilmiş bir ülke. Bu tür yatırımlar, halka doğrudan maddi fayda sağlamaktan ziyade, bir...
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TheStarBox 1 yıl
Yunanistan da potansiyel yüksek cümlesini okuduktan sonra okumayı bıraktım.
Tesla firması gerçekten de birçok şeyi sadece ismini duyurmak için yapıyormuş gibi gelmeye başladı.
Sırf "dur lan bu hafta da en azından bir başlıkta görünelim" diye yapılan hamleler bildiğiniz.
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murphy adam 1 yıl
Baş mühendis ülkesine torpil geçmiş anlaşılan :D
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hollowman_ 1 yıl
Yunanlılar uyumaktan ve yerlerinden kalkmaya erinip gelip çalışmaktan vakit bulabilirlerse iş yapar. Tesla, Otomotiv konusunda yetişmiş her türden iş gücü, alt yapısı, yardımcı sektörleri, alt işverenleri ve çalışmaya fazlasıyla istekli (Avrupa ve OECD ortalamasının üstünde, en yüksek çalışma saatine sahip ülke) Türkiye dururken ortalamanın en sonuncusu, doğru düzgün ne arge yapan ne de bu konuda nitelikli çalışanı bulunan Yunanistan'ı seçmesi çok anlamsız olmuş.
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Sazankiller 1 yıl
Fanboylari üzüldümü?
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drjacob 1 yıl
türkiyeye de bekliyoruz
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nForcer 1 yıl drjacob
drjacob
türkiyeye de bekliyoruz

İzmir'e gelirse Atina ile ofisler karşılıklı olur.
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Kaiser75 1 yıl
Saçmalık
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SigSauer6 1 yıl
Haydaaaaaaa!
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HydroAcidX 1 yıl en beğenilen
Yunanistan da bizim gibi potansiyeli olan ama yöneticiler tarafından mahvedilmiş bir ülke. Bu tür yatırımlar, halka doğrudan maddi fayda sağlamaktan ziyade, bir bilim kültürü oluşturabilir. Yunanistan açısından da temel hedef bu olmalı. Darısı bizim başımıza.
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