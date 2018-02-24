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Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek

Alman otomobil devi, T-Roc modelinin üstü açılabilir bir versiyonunu 2020 yılının ilk yarısında satışa sunacaklarını ve bu iş için 80 milyon euro yatırım yapacaklarını duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek
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Cabrio crossover modelleri tasarım olarak bazılarının pek hoşuna gitmese de, üreticiler bu trendin peşinden gitmeye devam edecek gibi görünüyor. Pek fazla üyesi bulunmayan bu pazara Murano CrossCabriolet ile giriş yapan Nissan, gerek tasarım gerekse performans değerleri açısından oldukça yoğun eleştiriler almıştı. Sonrasında ise Land Rover bu segmente Evoque modelinin cabrio versiyonuyla katıldı. Şimdi ise Alman üretici Volkswagen, yeni T-Roc crossover modelini baz alan bir cabrio crossover modelin 2020 yılının ilk yarısında satışa sunulacağını duyurdu.

Yatırım bedeli 80 milyon Euro 

Yukarıda yer alan taslak görüntüsü şimdilik araç hakkındaki tek görüntü, ancak nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında fikir sahibi olmamıza imkan sağlıyor. Daha önceki üreticilerin deneyimlerinden yola çıkarak cabrio crossover modellerin şimdiye dek pek bir başarı yakalayamadığını söylemek mümkün. Ancak görünen o ki Volkswagen bu konuda kendine güveniyor. Zira şirket üstü açılabilen T-Roc modelini satışa sunabilmek için 80 milyon Euro yatırım yapacağını belirtti.

"Volkswagen bir SUV markasına dönüşüyor" 

Yapılan açıklamada Volkswagen’in bir SUV markasına dönüştüğü yorumunda bulunan CEO Dr. Herbert Diess, T-Roc’un crossover pazarına zaten yepyeni bir heyecan getirdiğini, üstü açılabilir T-Roc modelinin de müşteriler için iyi bir seçenek olacağının altını çizdi.

Araçla ilgili şimdiye dek bilinenler bununla sınırlı. Yeni gelişmeler olduğunda siz değerli okuyucularımıza aktarmaya devam edeceğiz.


http://www.motortrend.com/news/volkswagen-t-roc-cabriolet-convertible-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 yıl
Evoque?
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zolzauza 1 yıl
T-Roc mu bence Y-Roc :)
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