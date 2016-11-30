Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi

Intel, Delphi Otomotiv ve MobilEye insansız araç üretmede gerekli olacak süper-kompütasyon teknolojisini üretmek için duyuru hazırlığında. Sunumun ana odağı ise arabaların yolları tarayabilmesi, yayaları tanımlayabilmesi ve radar görüntülerini karıştırabilmesi için gerekli işlem gücü olacak. Teknik olarak Intel’in işlemcileri ile saniyede 20 trilyon matematiksel işlem yapabilen bir sistem oluşturulması planlanıyor.

İlk işbirliği değil

Intel’in sözcüsü de işbirliğini doğrulayarak başlangıçta Intel i7 işlemcisinin kullanılıp önümüzdeki birkaç hafta içinde ise henüz adı belirlenmemiş daha güçlü bir işlemcinin kullanılacağını söyledi. MobilEye ve Intel aslında daha önceden de işbirliğinde bulunmuştu. İki firma temmuz ayında BMW’nin 2021 yılında üretmeye başlayacağı sürücüsüz araca işlemci sağlamak için masaya oturmuştu.

Tam Boyutta Gör

Tabi bu girişimin Intel’in sürücüsüz arabalar için 250 milyon dolarlık bir yatırım yapmasının ardından gelmesi sürpriz değil. İnsansız araç analisti Micheal Ramsey, bu tarz arabalardaki işlemci gücü için razın fırlayacağını öngörüyor. Intel’in rekabet içerisinde olduğu ve bu alanda uzun zamandır boy gösteren Nvidia ise bilindiği üzere işlem ünitesini Audi’nin yeni ürünlerine yerleştiriyor. Nvidia’nın yaptığı aygıt, saniyede 24 milyon işlem yapabilme kapasitesi ile Intel'in yongalarından biraz daha güçlü.

CES 2017'de sahne alacak

MobilEye ve Delphi Otomotiv'in Intel işlemci ile oluşturacağı sistem Ocak 2017'de Las Vegas'da düzenlenecek olan Ces'de tanıtılacak. Sürücüsüz aracın otoban ve şehir içi yollarda toplam 6.3 millik bir test sürüşü yapması bekleniyor. Böylece dar şehir sokaklarında Merkezi Algılama Konumlandırma ve Planlama olarak adlandırılan sistemin yayalara, bisikletlere ve diğer araçlara karşı ne kadar duyarlı olabileceğini ispat edecek.

https://www.engadget.com/2016/11/29/delphi-mobileye-ces-2017/?ncid=txtlnkusaolp00000595