Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi

İlk işbirliği değil
Intel’in sözcüsü de işbirliğini doğrulayarak başlangıçta Intel i7 işlemcisinin kullanılıp önümüzdeki birkaç hafta içinde ise henüz adı belirlenmemiş daha güçlü bir işlemcinin kullanılacağını söyledi. MobilEye ve Intel aslında daha önceden de işbirliğinde bulunmuştu. İki firma temmuz ayında BMW’nin 2021 yılında üretmeye başlayacağı sürücüsüz araca işlemci sağlamak için masaya oturmuştu.
Tabi bu girişimin Intel’in sürücüsüz arabalar için 250 milyon dolarlık bir yatırım yapmasının ardından gelmesi sürpriz değil. İnsansız araç analisti Micheal Ramsey, bu tarz arabalardaki işlemci gücü için razın fırlayacağını öngörüyor. Intel’in rekabet içerisinde olduğu ve bu alanda uzun zamandır boy gösteren Nvidia ise bilindiği üzere işlem ünitesini Audi’nin yeni ürünlerine yerleştiriyor. Nvidia’nın yaptığı aygıt, saniyede 24 milyon işlem yapabilme kapasitesi ile Intel'in yongalarından biraz daha güçlü.
CES 2017'de sahne alacak
https://www.engadget.com/2016/11/29/delphi-mobileye-ces-2017/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle