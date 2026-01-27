Giriş
    Tesla İzmit’te Supercharger istasyonu açtı

    Tesla'nın Türkiye'deki Supercharger şarj istasyonlarına yenisi eklendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesine kurulan Supercharger şarj istasyonu kullanıma sunuldu.            

    Tesla İzmit’te Supercharger istasyonu açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonu ağını büyütmeye devam ediyor. İki hafta önce Afyonkarahisar’da Supercharger istasyonu açan şirket şimdi de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Supercharger şarj istasyonunu devreye aldı.

    İzmit’te bulunan Outlet Center’ın açık otoparkında 250 kW'a kadar destekli ve 8 soketli Supercharger üniteleri hizmete girdi. İstanbul-Bursa rotasında Osmangazi köprüsünü kullanmak yerine Körfez’i dolaşarak gitmeyi tercih eden kullanıcılar bu istasyonda elektrikli araçlarını şarj edebilecek. Ayrıca Tesla'nın İzmit'teki Ovacık teslimat noktasından aracını teslim alan müşteriler de bu istasyonu kullanabilecek. Outlet Center’da Tesla Supercharger’a ek olarak Eşarj ve Trugo şarj cihazları hizmet veriyor.

    Tesla'nın Supercharger ağından sorumlu üst düzey yönetici Max De Zegher, Türkiye'de yakın zamanda 6 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu kurulacağını duyurmuştu. Bunlardan ikisi faaliyete girdi. Türkiye'deki Supercharger istasyon sayısı 23'e yükseldi.

    Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)

    Tesla Sahipleri için: 9.40 TL / Kwh
    Diğer Marka Araçlar için: 11.70 TL / Kwh

    bgc4134 2 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

