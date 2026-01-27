Tesla İzmit’te Supercharger istasyonu açtı

İzmit’te bulunan Outlet Center’ın açık otoparkında 250 kW'a kadar destekli ve 8 soketli Supercharger üniteleri hizmete girdi. İstanbul-Bursa rotasında Osmangazi köprüsünü kullanmak yerine Körfez’i dolaşarak gitmeyi tercih eden kullanıcılar bu istasyonda elektrikli araçlarını şarj edebilecek. Ayrıca Tesla'nın İzmit'teki Ovacık teslimat noktasından aracını teslim alan müşteriler de bu istasyonu kullanabilecek. Outlet Center’da Tesla Supercharger’a ek olarak Eşarj ve Trugo şarj cihazları hizmet veriyor.
Tesla'nın Supercharger ağından sorumlu üst düzey yönetici Max De Zegher, Türkiye'de yakın zamanda 6 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu kurulacağını duyurmuştu. Bunlardan ikisi faaliyete girdi. Türkiye'deki Supercharger istasyon sayısı 23'e yükseldi.
Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)
Tesla Sahipleri için: 9.40 TL / Kwh
Diğer Marka Araçlar için: 11.70 TL / Kwh
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik