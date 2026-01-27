Tesla İzmit’te Supercharger istasyonu açtı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonu ağını büyütmeye devam ediyor. İki hafta önce Afyonkarahisar’da Supercharger istasyonu açan şirket şimdi de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Supercharger şarj istasyonunu devreye aldı.

İzmit’te bulunan Outlet Center’ın açık otoparkında 250 kW'a kadar destekli ve 8 soketli Supercharger üniteleri hizmete girdi. İstanbul-Bursa rotasında Osmangazi köprüsünü kullanmak yerine Körfez’i dolaşarak gitmeyi tercih eden kullanıcılar bu istasyonda elektrikli araçlarını şarj edebilecek. Ayrıca Tesla'nın İzmit'teki Ovacık teslimat noktasından aracını teslim alan müşteriler de bu istasyonu kullanabilecek. Outlet Center’da Tesla Supercharger’a ek olarak Eşarj ve Trugo şarj cihazları hizmet veriyor.

Tesla Model S’in batarya değişimi aracın kendisinden daha pahalı 1 gün önce eklendi

Tesla'nın Supercharger ağından sorumlu üst düzey yönetici Max De Zegher, Türkiye'de yakın zamanda 6 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu kurulacağını duyurmuştu. Bunlardan ikisi faaliyete girdi. Türkiye'deki Supercharger istasyon sayısı 23'e yükseldi.

Tesla Supercharger Şarj Ücretleri (DC 250 kW)

Tesla Sahipleri için: 9.40 TL / Kwh

Diğer Marka Araçlar için: 11.70 TL / Kwh

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: