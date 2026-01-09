Tesla’dan Avrupa’ya yeni Model Y: Yeni “Standard Long Range” sahneye çıktı

Daha uygun fiyat, daha uzun menzil
Yeni Standard Long Range, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Premium Long Range arkadan itişli versiyona kıyasla yaklaşık yüzde 1 ila 9 arasında daha düşük fiyatla satışa sunuluyor. Teslimatların ise önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor.
En verimli Model Y
Tesla, yeni versiyonda menzil ve verimlilik artışına odaklanırken, performans ve donanım tarafında herhangi bir kırpmaya gitmedi. Model Y Standard Long Range, mevcut Model Y RWD ile aynı sürüş özelliklerine ve donanımlara sahip.
Öte yandan araçta 74 kWh kapasiteli batarya paketi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak Tesla, bataryanın üreticisi ve kimyası hakkında resmi bir bilgi paylaşmış değil. Yeni versiyon, Avrupa’da satılan daha uygun fiyatlı Model Y Standard’a kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha fazla menzil sunuyor.
Avrupa fiyatları açıklandı
Model Y Standard Long Range’in Avrupa’daki başlangıç fiyatları ülkeye göre değişiyor. Hollanda’da araç 46.990 euro, Almanya’da 47.990 euro, Fransa’da ise 44.990 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Almanya’da teslimatlar Şubat 2026 olarak gözüküyor.
Model Y Standard Long Range RWD’nin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: