    Tesla’dan Avrupa’ya yeni Model Y: Yeni “Standard Long Range” sahneye çıktı

    Tesla, Avrupa’da Model Y Standard Long Range’i tanıttı. 657 km menzil, yüksek verimlilik ve daha düşük fiyat sunan yeni versiyon, Model Y ailesinin en uzun menzilli seçeneği oldu.

    Tesla, Model Y Standard Long Range RWD’yi Avrupa’da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Tesla, Avrupa pazarında Model Y ürün gamını genişleterek Model Y Standard Long Range RWD adlı yeni donanım seviyesini resmen tanıttı. Yeni versiyon, tek şarjla 657 km WLTP menzil sunmasıyla öne çıkıyor. Tesla’ya göre yeni Model Y Standard Long Range, markanın bugüne kadar ürettiği en verimli ve en uzun menzilli Model Y.

    Daha uygun fiyat, daha uzun menzil

    Tesla, Model Y Standard Long Range RWD’yi Avrupa’da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Tesla, bu hamleyle açıkça hem menzil beklentisi yüksek kullanıcıları hedefliyor hem de fiyat-performans dengesini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Yeni eklenen versiyonla birlikte Avrupa’daki Model Y ailesi artık Model Y Standard, Model Y Standard Long Range, Model Y Premium Long Range arkadan itişli, Model Y Premium Long Range dört tekerlekten çekişli ve Model Y Performance seçeneklerinden oluşuyor.

    Yeni Standard Long Range, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Premium Long Range arkadan itişli versiyona kıyasla yaklaşık yüzde 1 ila 9 arasında daha düşük fiyatla satışa sunuluyor. Teslimatların ise önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor.

    En verimli Model Y

    Tesla, Model Y Standard Long Range RWD’yi Avrupa’da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Model Y Standard Long Range, teknik verileriyle de dikkat çekiyor. Araç, 100 kilometrede yalnızca 12,7 kWh enerji tüketimi ile Tesla’nın şimdiye kadar ürettiği en verimli Model Y unvanını alıyor. Bu verimlilik, özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda araç, 2.118 litreye ulaşan bagaj hacmi ile de öne çıkıyor.

    Tesla, yeni versiyonda menzil ve verimlilik artışına odaklanırken, performans ve donanım tarafında herhangi bir kırpmaya gitmedi. Model Y Standard Long Range, mevcut Model Y RWD ile aynı sürüş özelliklerine ve donanımlara sahip.

    Öte yandan araçta 74 kWh kapasiteli batarya paketi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak Tesla, bataryanın üreticisi ve kimyası hakkında resmi bir bilgi paylaşmış değil. Yeni versiyon, Avrupa’da satılan daha uygun fiyatlı Model Y Standard’a kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha fazla menzil sunuyor.

    Avrupa fiyatları açıklandı

    Model Y Standard Long Range’in Avrupa’daki başlangıç fiyatları ülkeye göre değişiyor. Hollanda’da araç 46.990 euro, Almanya’da 47.990 euro, Fransa’da ise 44.990 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Almanya’da teslimatlar Şubat 2026 olarak gözüküyor.

    Model Y Standard Long Range RWD’nin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

