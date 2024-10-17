BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor

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Tam Boyutta Gör BYD ve Mercedes-Benz ortaklığında kurulan ancak kısa süre önce Alman üreticinin kalan son hisselerini de devrederek ortaklıktan çekildiği Denza markası ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi Denza N9, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemle geliyor.

Yeni Denza N9; 5258 mm uzunluğa, 2030 mm genişliğe ve 1830 mm yüksekliğe sahip. Denza e3 platformunu kullanan modelin aks mesafesi ise 3125 mm olarak açıklandı. Boyutlarından anlaşıldığı üzere büyük bir araç olan N9'un ağırlığı da versiyona göre 3130 ile 3245 kg arasında değişiklik gösteriyor.

Denza N9'da üç tane elektrik motoru bulunuyor. 200 kW'lık bir motor ön aksa güç verirken arkada ise her bir tekerleğe 240 kW'lık motorlar güç veriyor. Şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında bu motorlara 203 beygir güç üreten 2.0 litre turbo benzinli motora eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin alt markası FinDreams tarafından üretilen lityum demir fosfat bataryadan faydalanan büyük modelde 47 kWsa'lik, yani bir PHEV model için oldukça büyük bir batarya görev yapıyor. Bu batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 165 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Denza N9'un azami hızı ise 230 km/s olarak açıklandı.

Büyük SUV'un tasarımına baktığımızda heybetli bir görünüme sahip olduğunu görmekteyiz. Yüksek ön kaput, ince aydınlatmalar, ön cam üzerinde bulunan Lidar, panoramik cam tavan, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar, 22 inç aerodinamik jantlar, geniş omuz çizgisi ve ön tampondaki aktif hava kapakları dikkat çekiyor. 2+2+2 oturma düzenine sahip olan modelde arka aks yönlendirme sistemi de standart özellikler arasında yer alıyor.

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Denza N9 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Çin'de satışa sunulacak her araç ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın onayından geçmek zorunda. Bakanlık da her incelediği aracın bunun gibi bazı teknik bilgilerini resmi internet sayfasında yayınlıyor. N9'un büyük ihtimalle %100 elektrikli versiyonu da olacak ancak şimdilik yayınlanan veriler PHEV versiyona ait.

N9'un iç tasarımı ve diğer bilgiler için tanıtımı beklemek zorundayız. Konuyla alakalı gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor