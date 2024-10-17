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    Anlık Bildirim

    BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor

    Çinli üreticinin en büyük SUV modeli olmaya hazırlanan Denza N9'un şarj edilebilir hibrit versiyonuna ilişkin teknik veriler Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
    BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor Tam Boyutta Gör
    BYD ve Mercedes-Benz ortaklığında kurulan ancak kısa süre önce Alman üreticinin kalan son hisselerini de devrederek ortaklıktan çekildiği Denza markası ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi Denza N9, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemle geliyor.

    Yeni Denza N9; 5258 mm uzunluğa, 2030 mm genişliğe ve 1830 mm yüksekliğe sahip. Denza e3 platformunu kullanan modelin aks mesafesi ise 3125 mm olarak açıklandı. Boyutlarından anlaşıldığı üzere büyük bir araç olan N9'un ağırlığı da versiyona göre 3130 ile 3245 kg arasında değişiklik gösteriyor.

    Denza N9'da üç tane elektrik motoru bulunuyor. 200 kW'lık bir motor ön aksa güç verirken arkada ise her bir tekerleğe 240 kW'lık motorlar güç veriyor. Şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında bu motorlara 203 beygir güç üreten 2.0 litre turbo benzinli motora eşlik ediyor.

    BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor Tam Boyutta Gör
    BYD'nin alt markası FinDreams tarafından üretilen lityum demir fosfat bataryadan faydalanan büyük modelde 47 kWsa'lik, yani bir PHEV model için oldukça büyük bir batarya görev yapıyor. Bu batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 165 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Denza N9'un azami hızı ise 230 km/s olarak açıklandı.

    Büyük SUV'un tasarımına baktığımızda heybetli bir görünüme sahip olduğunu görmekteyiz. Yüksek ön kaput, ince aydınlatmalar, ön cam üzerinde bulunan Lidar, panoramik cam tavan, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar, 22 inç aerodinamik jantlar, geniş omuz çizgisi ve ön tampondaki aktif hava kapakları dikkat çekiyor. 2+2+2 oturma düzenine sahip olan modelde arka aks yönlendirme sistemi de standart özellikler arasında yer alıyor.

    Denza N9 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Çin'de satışa sunulacak her araç ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın onayından geçmek zorunda. Bakanlık da her incelediği aracın bunun gibi bazı teknik bilgilerini resmi internet sayfasında yayınlıyor. N9'un büyük ihtimalle %100 elektrikli versiyonu da olacak ancak şimdilik yayınlanan veriler PHEV versiyona ait.

    N9'un iç tasarımı ve diğer bilgiler için tanıtımı beklemek zorundayız. Konuyla alakalı gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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