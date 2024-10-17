BYD'nin büyük SUV modeli Denza N9, PHEV sistemle geliyor

Yeni Denza N9; 5258 mm uzunluğa, 2030 mm genişliğe ve 1830 mm yüksekliğe sahip. Denza e3 platformunu kullanan modelin aks mesafesi ise 3125 mm olarak açıklandı. Boyutlarından anlaşıldığı üzere büyük bir araç olan N9'un ağırlığı da versiyona göre 3130 ile 3245 kg arasında değişiklik gösteriyor.
Denza N9'da üç tane elektrik motoru bulunuyor. 200 kW'lık bir motor ön aksa güç verirken arkada ise her bir tekerleğe 240 kW'lık motorlar güç veriyor. Şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında bu motorlara 203 beygir güç üreten 2.0 litre turbo benzinli motora eşlik ediyor.
Büyük SUV'un tasarımına baktığımızda heybetli bir görünüme sahip olduğunu görmekteyiz. Yüksek ön kaput, ince aydınlatmalar, ön cam üzerinde bulunan Lidar, panoramik cam tavan, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar, 22 inç aerodinamik jantlar, geniş omuz çizgisi ve ön tampondaki aktif hava kapakları dikkat çekiyor. 2+2+2 oturma düzenine sahip olan modelde arka aks yönlendirme sistemi de standart özellikler arasında yer alıyor.
Denza N9 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Çin'de satışa sunulacak her araç ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın onayından geçmek zorunda. Bakanlık da her incelediği aracın bunun gibi bazı teknik bilgilerini resmi internet sayfasında yayınlıyor. N9'un büyük ihtimalle %100 elektrikli versiyonu da olacak ancak şimdilik yayınlanan veriler PHEV versiyona ait.
N9'un iç tasarımı ve diğer bilgiler için tanıtımı beklemek zorundayız. Konuyla alakalı gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.