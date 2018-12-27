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Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı

Etergo, henüz adı açıklanmayan bir Alman şirketten 10 milyon euro yatırım aldığını duyurdu. Bu para, batarya değiştirme özelliğine sahip 240 km menzilli elektrikli scooter'ın üretiminde kullanılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı
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Özellikle Avrupa ülkelerindeki satışlarında patlama yaşanan elektrikli scooter’lar benzinli muadillerine karşı ciddi bir rakip haline geldi. Hal böyle olunca yatırımcılar elektrikli scooter sektörüne yakın ilgi göstermeye başladı. Bu konuda son yatırım haberi Hollandalı şirket Etergo’dan geldi. Adı verilmeyen bir Alman üreticiden 10 milyon euro yatırım alan şirket, bu parayı elektrikli scooter modeli AppScooter’ın üretiminde kullanacağını belirtti.

Etergo’nun Avrupa’da büyük ilgi gören elektrikli scooter’ı AppScooter oldukça iddialı özelliklere sahip. Bunlardan ilki kullanıcısına 240 kilometre gibi iddialı bir menzil sunması. Bunun yanı sıra 3.9 saniyede 0’dan 45 km/s hıza çıkabilen scooter’da 7 inçlik dokunmatik ekran ve internet bağlantısı bulunuyor. AppScooter’ın gidonundaki kontroller sayesinde sürücüler telefonunu Bluetooth üzerinden kontrol edebiliyor. Gelen aramaları cevaplama, müzik oynatma ve navigasyonu kontrol etme gibi işlemler buradan yapılabiliyor.

Modüler bataryalar sayesinde saklama alanı 60 litreye çıkıyor 

Performans ve bağlanabilirliğin yanına kullanılabilirliği de maksimum düzeye çıkaracak özellikler ekleyen Hollandalı şirket, 74 kg ağırlığındaki AppScooter’da bulunan üç modüler bataryaya rağmen geniş bir depolama alanı yerleştirmeyi başarmış. Muz şeklinde 7.5 kg’lık bataryalar bulunan scooter, çıkarılabilir bataryaların yalnızca bir tanesi takılı olsa da kullanılabiliyor. Bu sayede toplam saklama alanı 60 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Etergo, ilk üretim örnekleri Hollanda, Almanya ve Fransa’da peynir ekmek gibi satan AppScooter için 239 euro’dan ön sipariş almaya devam ediyor. Elektrikli scooter’ın satış fiyatı ise 3 bin 399 euro’dan başlıyor. Hollandalı şirket 2019’un ikinci yarısında teslimatlara başlamayı planlıyor.


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Shen 4 ay
239 Euro ön sipariş fiyatı mı? Bi yanlışlık olmasın?
Ayrıca Honda Today'e benzemiş ki çok hoşuma gitti.
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OverClocK1ng 4 ay
Ulan BMW C Evolution ayarında bir Maxi Scooter yapmadılar gitti. Şöyle 300-400 km menzili olan, fiyatı da über uçmayacak...
Elektrikli motorlar çok pahalı. Energica Ego -tamam çok manyak motor daa, 26.500 Dolar. 140.000 lira. Bize gelse %60 vergiyle 224.000 lira olur.
Kıçıkırık Vespa Electrica bile 6400 Euro. Bizde vergiyle 61.000 ediyor.
160 km yol gidebilen BMW C Evolution ise vergiyle 154.000 lira ediyor.
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elmek6 4 ay
Elektrikli bisiklet sahibi birisi olarak, cok memnunum. Bir sarjla 50km yol yapiyor. Sehir ici tüm gün her isimi görüyor. 2 senedir kullaniyorum hic bir bakimi yok. Keske bizden de üreten ciksa.
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hopeyoung 4 ay elmek6
Donanımhaber böyle bir projeye ön ayak olur mu acaba? Sosyal medyada yatırım toplasak mesela.
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TIMERIDER 4 ay elmek6
Aküler 4 yılda ölüyor, akü takımı 1500 lira. Tek tek değişimde randıman vermiyor. Beyin yanarsa o da 800 ile 1000 lira arasında. Ben eski motorcuyum elektrikli motor bence uygun değil.
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cengizhan72 4 ay
Uygun fiyata gelsin hemen alırım. Benzinli motorlar ile uğraşılması ve servise verilen paralardan bıkkınlık geldi artık.2000 de bir yağ değiştir vs. Umarım bu elektirikli olanlardan zırt pırt ara bakım vs sorma öde parası gibi abidik gubidik ekstra ödemeler çıkmaz.Benim için önemli olan ekonomik ulaşım.
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OverClocK1ng 4 ay cengizhan72
Elektrikli motorların abidik gubidik bakımları yok ama akü bittiği zaman çok sağlam para veriyorsun.
Sadece elektrik çok az yakıyorlar ve yolda batarya biterse saatlerce beklemen gerekebilir.
Onun haricinde benzinli motorlarda 2000 km de bir yağ değişimi genelde "vasat" motorlarda var.
Benim scooter da yağ 5000 de bir değişiyor. Arkadaşımın büyük motorunda 5000 de bir değişiyor.
Düşün, Dünyanın çevresi 40.000 km. Bazı Ducati Testastretta motorlarda yağ değişimi 15.000 km de bir.
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captain320 4 ay
Adamlar ne konuda gelişiyor ve geliştiriyorlar bizde hala bir cacık yok hemde fiyatdaki uygunluğa bakın.339 birim fiyata satılıyır böyle bir teknolojik araç bizde yapsalar 10 bin liradan başlar hemde özelliksiz olanı
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