Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı

Etergo’nun Avrupa’da büyük ilgi gören elektrikli scooter’ı AppScooter oldukça iddialı özelliklere sahip. Bunlardan ilki kullanıcısına 240 kilometre gibi iddialı bir menzil sunması. Bunun yanı sıra 3.9 saniyede 0’dan 45 km/s hıza çıkabilen scooter’da 7 inçlik dokunmatik ekran ve internet bağlantısı bulunuyor. AppScooter’ın gidonundaki kontroller sayesinde sürücüler telefonunu Bluetooth üzerinden kontrol edebiliyor. Gelen aramaları cevaplama, müzik oynatma ve navigasyonu kontrol etme gibi işlemler buradan yapılabiliyor.
Modüler bataryalar sayesinde saklama alanı 60 litreye çıkıyor
Performans ve bağlanabilirliğin yanına kullanılabilirliği de maksimum düzeye çıkaracak özellikler ekleyen Hollandalı şirket, 74 kg ağırlığındaki AppScooter’da bulunan üç modüler bataryaya rağmen geniş bir depolama alanı yerleştirmeyi başarmış. Muz şeklinde 7.5 kg’lık bataryalar bulunan scooter, çıkarılabilir bataryaların yalnızca bir tanesi takılı olsa da kullanılabiliyor. Bu sayede toplam saklama alanı 60 litreye kadar çıkarılabiliyor.
Etergo, ilk üretim örnekleri Hollanda, Almanya ve Fransa’da peynir ekmek gibi satan AppScooter için 239 euro’dan ön sipariş almaya devam ediyor. Elektrikli scooter’ın satış fiyatı ise 3 bin 399 euro’dan başlıyor. Hollandalı şirket 2019’un ikinci yarısında teslimatlara başlamayı planlıyor.
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Ayrıca Honda Today'e benzemiş ki çok hoşuma gitti.
Elektrikli motorlar çok pahalı. Energica Ego -tamam çok manyak motor daa, 26.500 Dolar. 140.000 lira. Bize gelse %60 vergiyle 224.000 lira olur.
Kıçıkırık Vespa Electrica bile 6400 Euro. Bizde vergiyle 61.000 ediyor.
160 km yol gidebilen BMW C Evolution ise vergiyle 154.000 lira ediyor.
Sadece elektrik çok az yakıyorlar ve yolda batarya biterse saatlerce beklemen gerekebilir.
Onun haricinde benzinli motorlarda 2000 km de bir yağ değişimi genelde "vasat" motorlarda var.
Benim scooter da yağ 5000 de bir değişiyor. Arkadaşımın büyük motorunda 5000 de bir değişiyor.
Düşün, Dünyanın çevresi 40.000 km. Bazı Ducati Testastretta motorlarda yağ değişimi 15.000 km de bir.