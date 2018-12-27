Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı

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Özellikle Avrupa ülkelerindeki satışlarında patlama yaşanan elektrikli scooter’lar benzinli muadillerine karşı ciddi bir rakip haline geldi. Hal böyle olunca yatırımcılar elektrikli scooter sektörüne yakın ilgi göstermeye başladı. Bu konuda son yatırım haberi Hollandalı şirket Etergo’dan geldi. Adı verilmeyen bir Alman üreticiden 10 milyon euro yatırım alan şirket, bu parayı elektrikli scooter modeli AppScooter’ın üretiminde kullanacağını belirtti.

Etergo’nun Avrupa’da büyük ilgi gören elektrikli scooter’ı AppScooter oldukça iddialı özelliklere sahip. Bunlardan ilki kullanıcısına 240 kilometre gibi iddialı bir menzil sunması. Bunun yanı sıra 3.9 saniyede 0’dan 45 km/s hıza çıkabilen scooter’da 7 inçlik dokunmatik ekran ve internet bağlantısı bulunuyor. AppScooter’ın gidonundaki kontroller sayesinde sürücüler telefonunu Bluetooth üzerinden kontrol edebiliyor. Gelen aramaları cevaplama, müzik oynatma ve navigasyonu kontrol etme gibi işlemler buradan yapılabiliyor.

Modüler bataryalar sayesinde saklama alanı 60 litreye çıkıyor

Performans ve bağlanabilirliğin yanına kullanılabilirliği de maksimum düzeye çıkaracak özellikler ekleyen Hollandalı şirket, 74 kg ağırlığındaki AppScooter’da bulunan üç modüler bataryaya rağmen geniş bir depolama alanı yerleştirmeyi başarmış. Muz şeklinde 7.5 kg’lık bataryalar bulunan scooter, çıkarılabilir bataryaların yalnızca bir tanesi takılı olsa da kullanılabiliyor. Bu sayede toplam saklama alanı 60 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Etergo, ilk üretim örnekleri Hollanda, Almanya ve Fransa’da peynir ekmek gibi satan AppScooter için 239 euro’dan ön sipariş almaya devam ediyor. Elektrikli scooter’ın satış fiyatı ise 3 bin 399 euro’dan başlıyor. Hollandalı şirket 2019’un ikinci yarısında teslimatlara başlamayı planlıyor.