Tesla Türkiye eski genel müdürü: “Ben kendim istifa ettim”

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2 yıl önce kurulan Tesla Türkiye’nin ilk genel müdürü olan Kemal Geçer, 15 Kasım’da istifa ederek görevinden ayrıldı. 5 ay gibi bir sürede 11 bine yakın aracı teslim ederek görevini zirvede bıraktığını söyleyen Geçer, “Hakkımda yapılan ‘gönderildi’ yorumlarına üzüldüm çünkü gerçek değil” dedi.

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15 Kasım’da 2 yıllık Tesla Türkiye Genel Müdürlük görevinden ayrılan Kemal Geçer, istifa etmesine rağmen hakkında yapılan, “Gönderildi” yorumları yüzünden üzgün. 5 ay gibi bir sürede 11 bine yakın aracı teslim ederek önemli bir başarıya imza attığını ve görevini zirvede bıraktığına inanan Geçer’in kariyerine Starlink Türkiye Genel Müdürü olarak devam edeceği söyleniyor. Kemal Geçer’in yerine ise yeni bir genel müdür atanmayacağı, Türkiye’nin Avrupa merkezden yönetileceği iddia ediliyor.

Kemal Geçer, 2 yıl önce Lufthansa’dan (Almanya) yani otomotiv sektörü dışından transfer edildi. Otomotiv sektöründen gelmediği için en başından beri eleştiri oklarının da hedefinde olan Geçer, buna rağmen az kişiyle, tek showroom, tek servis ve tek teslimat noktasıyla tahminlerin üzerinde satış yapınca dikkat çekti. Son dönemde Tesla merkezle istediği gerekli yatırımların yapılmamasından dolayı yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden gergin olduğu belirtilen Geçer’in böylesine bir süreçte 2 hafta yurtdışına tatile çıkmasıyla da dedikodu kazanı kaynadı ve görevden alındığı iddia edildi.

Geçer, Tesla’nın 15 Kasım’da kontratı bittikten sonra kendisini göndermediğini, tam tersine görevinde istifa ettiğini belirterek, “Türkiye’de otomotiv sektörünü 2024’te zor bir yıl bekliyor. Tesla’nın işi eğer gerekli yatırımları yapmazsa zor. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben üstüme düşen görevi yapıp, söz verdiğim gibi tüm araçları sahiplerine zamanında teslim ettim. 2 yıllık görevimi zirvede bıraktım” yorumunu yapıyor. Bu arada kendisi söylemese de ticaret siciline göre Elon Musk’ın diğer şirketi Starlink Türkiye’nin Genel Müdürü olarak da Kemal Geçer’in ismi yer alıyor.

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Tesla Türkiye eski genel müdürü: “Ben kendim istifa ettim”