Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin

Tesla’nın ilk nesil çağırma özelliğini kullanıma sunmasının üzerinden birkaç yıl geçti. 2019 yılında güncellenerek çok daha yetenekli hale getirilen bu sistemin ismi Gelişmiş Çağırma olarak değiştirildi. Tesla’nın Gelişmiş Çağırma özelliği henüz mükemmellikten uzak. Bu özellik aktifken aracın hızı 5 km/s ile sınırlı ve zaman zaman otopark boş olsa bile kafa karışıklığı yaşadığı durumlar oluyor. Fakat yine de aracınızın otoparktan çıkıp ayağınıza kadar gelmesini izlemek oldukça keyifli görünüyor.
Gelişmiş Çağırma nasıl çalışıyor?
Gelişmiş Çağırma özelliğini kullanmak isteyen Tesla kullanıcısının yapması gereken oldukça basit. Akıllı telefonunda yüklü olan Tesla uygulamasını açıp aracın 45 metre çapındaki bir noktayı işaretlemesi yeterli. Bu işlemin ardından ekranda bir buton beliriyor ve Tesla sahibinin aracı hareket ettirmek için parmağını bu butona basılı tutması gerekiyor.
İşte gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken gösteren video:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tesla otomobil de, zamanla Kitt kadar akıllı olabilir mi acaba?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5603 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla gelişmiş çağırma ve