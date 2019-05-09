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Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin

Tam otonom sürüşe hazırlanan Tesla'nın bu alanda sunduğu özelliklerden biri olan Gelişmiş Çağırma, henüz beta sürüm olmasına ve zaman zaman kafa karışıklığı yaşamasına rağmen güzel işler çıkarıyor.
1 hf.
5,6b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, bundan yaklaşık iki ay önce Gelişmiş Çağırma özelliğini duyurmuştu. Aracın sürücüsüz bir şekilde ayağınıza gelmesini sağlayan bu özellik henüz beta aşamasından çıkmış değiş. Fakat meraklı Tesla kullanıcılarından bu özellikle ilgili pek çok video geliyor.

Tesla’nın ilk nesil çağırma özelliğini kullanıma sunmasının üzerinden birkaç yıl geçti. 2019 yılında güncellenerek çok daha yetenekli hale getirilen bu sistemin ismi Gelişmiş Çağırma olarak değiştirildi. Tesla’nın Gelişmiş Çağırma özelliği henüz mükemmellikten uzak. Bu özellik aktifken aracın hızı 5 km/s ile sınırlı ve zaman zaman otopark boş olsa bile kafa karışıklığı yaşadığı durumlar oluyor. Fakat yine de aracınızın otoparktan çıkıp ayağınıza kadar gelmesini izlemek oldukça keyifli görünüyor.

Gelişmiş Çağırma nasıl çalışıyor? 

Gelişmiş Çağırma özelliğini kullanmak isteyen Tesla kullanıcısının yapması gereken oldukça basit. Akıllı telefonunda yüklü olan Tesla uygulamasını açıp aracın 45 metre çapındaki bir noktayı işaretlemesi yeterli. Bu işlemin ardından ekranda bir buton beliriyor ve Tesla sahibinin aracı hareket ettirmek için parmağını bu butona basılı tutması gerekiyor.

İşte gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken gösteren video:


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seksenyedi.87 1 hf. en beğenilen
Adam arabayı ayagına kadar getirip yansıyan cam dan içini çekiyor kapı açmayı akıl edemiyor. Biz bunlardan kat be kat akıllıyız da niye olmuyor anlayamadım. Lokalizasyon şart sanırım.
Adam arabayı ayagına kadar getirip yansıyan cam dan içini çekiyor kapı açmayı akıl edemiyor. Biz bunlardan kat be kat akıllıyız da niye olmuyor anlayamadım. Lo...
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5 Yanıt Yanıtla +19
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CWaRRioR 1 hf. rohan32
+ÖTV'nin KDV'si
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seksenyedi.87 1 hf. GetSomeRest
😀😀
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seksenyedi.87 1 hf. TheJudgé
Bence sorun şu ben elin adamına bir laf atıyorum cevap buradan geliyor bu kadar abartılacak birşey değil bana bu cevabı vererek o bilğiçliği sen taslıyorsun. Şükür ediyorum daha yazım hatalarımı bulmadı bi tanesi de ben toplum olarak yapabiliriz demek istiyorum bu kadar bsit
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hasgesci 1 hf.
Kara Şimşek dizisindeki Kitt aklıma geldi.
Tesla otomobil de, zamanla Kitt kadar akıllı olabilir mi acaba?
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MaDMaxiBo 1 hf.
20 metre otoparkta patinaj yapıp 5 saniyede gelmedikten sonra neye yara o özellik
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seksenyedi.87 1 hf. nzm_turkey
Video yu yoldan geçen çekse eyvallah da önünde duruyor ona komutu verdiği anahtardan kapıyı açacak sadece.
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Güzel bir hayel
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seksenyedi.87 1 hf. en beğenilen
Adam arabayı ayagına kadar getirip yansıyan cam dan içini çekiyor kapı açmayı akıl edemiyor. Biz bunlardan kat be kat akıllıyız da niye olmuyor anlayamadım. Lokalizasyon şart sanırım.
5 Yanıt Yanıtla +19
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sdelta 1 hf. seksenyedi.87
Adamın son kullanıcı olduğunu, bu özelliği üreten kişilerle alakası olmadığını akıl edememişsin maalesef :D Biz de ne son kulllanıcılar var gişe de numarasını bile takip edemeyen...
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nzm_turkey 1 hf. seksenyedi.87
Hocam aracta surucu olmadigini gorunce araca girmeye calismasinlar diye mi acaba illaki bir sebebi vardir bence
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nzm_turkey 1 hf. seksenyedi.87
Hocam aracta surucu olmadigini gorunce araca girmeye calismasinlar diye mi acaba illaki bir sebebi vardir bence
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alemburda34 1 hf.
Öylece ölümü bekliyoruz. Böyle şeyler hayal hedeflerimiz ev + normal bir araba zaten bunları alana kadar yaşın yarısını geçiyoruz yazık...
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bulentcandan 1 hf.
Şu ekonomik koşullarda böyle paylaşımlar yapmayın; milletin asabı bozuluyor.
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the_hornet 1 hf.
Bi adamların ülkesine, teknolojisine, geleceğe olan yatırımlarına bakıyorum. Bir de bizim ülkemize, kuyreklara, doların artışına ekonominin berbatlığına bakıyorum. arada çoook fark var...
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Hakan.. 1 hf. the_hornet
futbolda bile sampiyonlar liginde iki ingiliz karislacak bu aksamki maclardan sorada uefada da aynisi olur mu diye tartisiliyor,bizim a sporu actim faruk suren mustafa cengizi tehdit etti mi onu tartisiyorlar
uzuluyorum canim ulkeme vallahi
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