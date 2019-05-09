Tesla'nın gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken izleyin

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, bundan yaklaşık iki ay önce Gelişmiş Çağırma özelliğini duyurmuştu. Aracın sürücüsüz bir şekilde ayağınıza gelmesini sağlayan bu özellik henüz beta aşamasından çıkmış değiş. Fakat meraklı Tesla kullanıcılarından bu özellikle ilgili pek çok video geliyor.

Tesla’nın ilk nesil çağırma özelliğini kullanıma sunmasının üzerinden birkaç yıl geçti. 2019 yılında güncellenerek çok daha yetenekli hale getirilen bu sistemin ismi Gelişmiş Çağırma olarak değiştirildi. Tesla’nın Gelişmiş Çağırma özelliği henüz mükemmellikten uzak. Bu özellik aktifken aracın hızı 5 km/s ile sınırlı ve zaman zaman otopark boş olsa bile kafa karışıklığı yaşadığı durumlar oluyor. Fakat yine de aracınızın otoparktan çıkıp ayağınıza kadar gelmesini izlemek oldukça keyifli görünüyor.

Gelişmiş Çağırma nasıl çalışıyor?

Gelişmiş Çağırma özelliğini kullanmak isteyen Tesla kullanıcısının yapması gereken oldukça basit. Akıllı telefonunda yüklü olan Tesla uygulamasını açıp aracın 45 metre çapındaki bir noktayı işaretlemesi yeterli. Bu işlemin ardından ekranda bir buton beliriyor ve Tesla sahibinin aracı hareket ettirmek için parmağını bu butona basılı tutması gerekiyor.

İşte gelişmiş çağırma özelliğini görev başındayken gösteren video: