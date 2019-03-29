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Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin

Kullandığı Tesla'nın sistemine girerek henüz faal olmayan bir özelliği aktif eden sürücü, otopilotun kırmızı ışığı algıladığını ve ışıkta durduğunu fark etmiş. Fakat bu özellik henüz stabil çalışmıyor
1 ay
12,5b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin
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Tesla modellerini çoğu rakibinden farklı kılan en önemli özelliğin otopilot sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı üzere aracın kendi kendini sürmesine imkan veren bu sistem, henüz geliştirme aşamasında ve şehir içinde kullanıma pek uygun değil. Fakat birbiri ardına gelen güncellemeler Tesla otopilotu her geçen gün daha yetenekli hale getiriyor.

Greentheonly” isimli Youtube kanalının sahibi, daha önce yaptığı gibi kullandığı Tesla’nın sistemine girerek yeni bir özellik keşfetmiş. Tesla otopilotun yollardaki kırmızı ışıkları algıladığını ve kendi kendine durduğunu fark eden sürücü, ilk kez yaşanan bu durumu kayıt ederek kanalından paylaştı. Greentheonly, bu özelliğin 2019.8.3 güncellemesiyle geldiğini ancak henüz faal olmadığını söylüyor. Bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve bir başkasının yapmaması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Paylaşılan videodan da görebileceğiniz üzere Tesla otopilot önündeki kırmızı ışığı algılıyor ve kendi kendine duruyor. Yeşil yandığında yoluna devam ediyor. Fakat henüz stabil bir biçimde çalışmadığı anlaşılan özelliğin hata yapmaya çok müsait olduğu görülüyor. Zira videoda bazen kırmızı ışığı algılasa bile durma konusunda kararsız kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bu özelliği aktif edip kullanmak oldukça tehlikeli görünüyor.

Tesla sürücülerinin şimdilik geçtiğimiz günlerde “kırmızı ışık uyarısı” adı verilen özellikle yetinmesi gerekiyor. Bu özelliğin amacı, otonom modda giden aracın kırmızı ışıkla karşılaşması durumunda eğer duramayacak kadar hızlıysa sürücüye uyarı yapıp yavaşlamayı sağlamak.


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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Yapay zeka aldı başını gidiyor yakında markette gönderip sigara aldırırlar
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Rachsuchtig 1 ay Spider_hip
Spider_hip
Hehe harbi ha, git kendi benzinini doldur gel al sana 50 kağıt, bak başka bir şeye harcama ha. Ya da bizimkiler arabanın yanına sepet bağlayıp bakkala falan gönderebilir :)

Araba sana büyük ihtimalle "Abi ben elektrikle çalışıyorum." der
Spider_hipHehe harbi ha, git kendi benzinini doldur gel al sana 50 kağıt, bak başka bir şeye harcama ha. Ya da bizimkiler arabanın yanına sepe...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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bulentcandan 1 ay Taheri
Şimdilik 150m çapında alanda bir Tesla otomobili park edip, parktan çağırabiliyorsunuz. Henüz beta aşamasında ama gelişmiş bir Summon özelliği mevcut şu anda Tesla'larda.
Şimdilik 150m çapında alanda bir Tesla otomobili park edip, parktan çağırabiliyorsunuz. Henüz beta aşamasında ama gelişmiş bir Summon özelliği mevcut şu anda T...
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sendemail 1 ay
Arabanın sadece elektrikli olması başlı başına olay..
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haberelectro 1 ay
Yahu sunlar sadece teslada varmis gibi haber yapmayin ya.
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Yapay zeka aldı başını gidiyor yakında markette gönderip sigara aldırırlar
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Taheri 1 ay
Yakında kendi arabamıza gel beni işten al diyebileceğiz veya işteyken çocuğumu okuldan al gibisinden.
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Spider_hip 1 ay Taheri
Hehe harbi ha, git kendi benzinini doldur gel al sana 50 kağıt, bak başka bir şeye harcama ha. Ya da bizimkiler arabanın yanına sepet bağlayıp bakkala falan gönderebilir :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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bulentcandan 1 ay Taheri
Şimdilik 150m çapında alanda bir Tesla otomobili park edip, parktan çağırabiliyorsunuz. Henüz beta aşamasında ama gelişmiş bir Summon özelliği mevcut şu anda Tesla'larda.
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Kara_06 1 ay Taheri
B sınıfı binek araçların 100 bine satıldığı bir ülkede boş hayal kurdurtmayin :)
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