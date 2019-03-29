Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin

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Tesla modellerini çoğu rakibinden farklı kılan en önemli özelliğin otopilot sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı üzere aracın kendi kendini sürmesine imkan veren bu sistem, henüz geliştirme aşamasında ve şehir içinde kullanıma pek uygun değil. Fakat birbiri ardına gelen güncellemeler Tesla otopilotu her geçen gün daha yetenekli hale getiriyor.

“Greentheonly” isimli Youtube kanalının sahibi, daha önce yaptığı gibi kullandığı Tesla’nın sistemine girerek yeni bir özellik keşfetmiş. Tesla otopilotun yollardaki kırmızı ışıkları algıladığını ve kendi kendine durduğunu fark eden sürücü, ilk kez yaşanan bu durumu kayıt ederek kanalından paylaştı. Greentheonly, bu özelliğin 2019.8.3 güncellemesiyle geldiğini ancak henüz faal olmadığını söylüyor. Bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve bir başkasının yapmaması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Paylaşılan videodan da görebileceğiniz üzere Tesla otopilot önündeki kırmızı ışığı algılıyor ve kendi kendine duruyor. Yeşil yandığında yoluna devam ediyor. Fakat henüz stabil bir biçimde çalışmadığı anlaşılan özelliğin hata yapmaya çok müsait olduğu görülüyor. Zira videoda bazen kırmızı ışığı algılasa bile durma konusunda kararsız kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bu özelliği aktif edip kullanmak oldukça tehlikeli görünüyor.

Tesla sürücülerinin şimdilik geçtiğimiz günlerde “kırmızı ışık uyarısı” adı verilen özellikle yetinmesi gerekiyor. Bu özelliğin amacı, otonom modda giden aracın kırmızı ışıkla karşılaşması durumunda eğer duramayacak kadar hızlıysa sürücüye uyarı yapıp yavaşlamayı sağlamak.