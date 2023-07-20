Tam Boyutta Gör Tesla, bir süre önce yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yatırımcı görüşmesinde açıklamalar yapan şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Full Self Driving sistemini diğer otomobil üreticilerine lisanslamayı planladığını duyurdu. Tesla, kendi şarj standardını da diğer üreticilere açmış ve devler adeta firmanın teknolojisi için kuyruğa girerek şarj konektörünü benimsediklerini açıklamıştı. Tesla’nın otonom sürüş yazılımı Full Self Driving için de benzer bir şey yaşanabilir.

Tesla FSD diğer üreticilere geliyor

Elon Musk, konuşması sırasında "FSD yazılımımızı ve donanımımızı diğer otomobil şirketlerine lisanslamaya çok açığız. Bunu kendimize saklamaya çalışmıyoruz. Tesla FSD'yi kullanma konusunda büyük bir OEM ile görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca 3. çeyrekte araç sahiplerinin mevcut FSD aboneliklerini yeni satın aldıkları bir Tesla'ya aktarmalarına olanak tanıyacak "tek seferlik af" ilan etti.

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Şirket, daha önce tescilli olan şarj portu tasarımını sektörün geri kalanına açtıktan sonra Mercedes, Volvo, Rivian, Ford ve GM, 2024’ten itibaren Tesla’nın tasarımını kullanacaklarını açıkladı. Tesla'nın şarj ağı istasyon kapasitesi geçen yılın bu dönemine göre üçte bir oranında arttı ve dünya genelinde 5.265 istasyona yayılmış toplam 48.082 şarj cihazı bulunuyor.

Tesla ayrıca Autopilot yazılımlarının geliştirilmesi, verilerin incelenmesi ve modellerin eğitilmesi gibi konularda çalışacak olan Dojo süper bilgisayarını da geliştirmeye devam ediyor. Musk görüşme sırasında "Yapay zeka geliştirmemiz yeni bir döneme giriyor ve bizi nelerin beklediği konusunda inanılmaz heyecanlıyız" dedi.

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Tesla, otonom sürücü sistemini diğer üreticilere lisanslayacak