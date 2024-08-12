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    2025 model BYD Seal tanıtıldı: 800 V mimari, daha hızlı şarj ve LiDAR

    BYD, Tesla Model 3 rakip popüler sedanı Seal'in 2025 modelini tanıttı. Önemli yeniliklerle gelen 2025 BYD Seal neler sunuyor?                                   
    2025 model BYD Seal tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    BYD, Tesla Model 3 rakip popüler sedanı Seal'in 2025 modelini tanıttı. Önemli yeniliklerle gelen 2025 BYD Seal neler sunuyor yakından bakalım.

    800 V mimariye geçiş

    Yeni modeldeki en büyük yenilik kaputun altında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 400 Voltluk mimariden 800 V mimarisine geçiş yapıldı. Bu sayede artan şarj hızıyla, %10'dan %80'e şarj süresi 37 dakikadan 25 dakikaya düşürülmüş.

    61,44 kWh ve 80,64 kWh'lik iki batarya seçeneği sunan otomobil, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 510 km ve 650 km menzil sunuyor. Önceki model gibi, giriş seviyesi 2025 Seal'de arka tekerleklere güç veren 228 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Daha güçlü RWD varyantı ise 308 beygir güç sunabiliyor. En üst performans modelinde ise dört tekerden çekiş (AWD) sağlayan toplam 523 beygir güç sunan çift motor yer alıyor. Bu modelde, otomobilin maksimum hızının 240 km/sa olduğunu ve 0’dan 100 km/sa’e 3,8 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

    BYD ayrıca otomobilin süspansiyonu da yenileyerek, en son nesil Disus-C adaptif amortisörlerle dengeyi, konforu ve sürüşü iyileştirdiğini belirtiiyor.

    LiDAR ile daha gelişmiş otonom sürüş

    2025 model BYD Seal tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş tarafında da önemli iyileştirmeler yapılan Seal, artık tavana entegre LiDAR sensörüne sahip. Bu sayede otonom sürüş ve park kabiliyetlerinin büyük ölçüde gelişmesi bekleniyor.

    Yenilenen direksiyon ve konsol

    2025 model BYD Seal tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Seal'in kabininde de bir dizi değişikliğin yapıldığı görülüyor. En belirgin güncelleme, önceki Seal modellerinin direksiyonundan daha premium görünen dört kollu, yeniden tasarlanmış düz tabanlı direksiyon simidi. BYD ayrıca orta konsolu da sadeleştirerek, boydan boya uzanan parlak bir siyah panel ile daha şık bir görünüm elde etmiş. Ortada ise 15,6 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

    Yeni BYD Seal, Çin’de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst versiyonu ise 33.400 dolar civarında fiyata sahip. Ülkemizde de fabrika kuracak şirketin bu modeli Türkiye’ye getirme ihtimali olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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