2025 model BYD Seal tanıtıldı: 800 V mimari, daha hızlı şarj ve LiDAR

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Tam Boyutta Gör BYD, Tesla Model 3 rakip popüler sedanı Seal'in 2025 modelini tanıttı. Önemli yeniliklerle gelen 2025 BYD Seal neler sunuyor yakından bakalım.

800 V mimariye geçiş

Yeni modeldeki en büyük yenilik kaputun altında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 400 Voltluk mimariden 800 V mimarisine geçiş yapıldı. Bu sayede artan şarj hızıyla, %10'dan %80'e şarj süresi 37 dakikadan 25 dakikaya düşürülmüş.

61,44 kWh ve 80,64 kWh'lik iki batarya seçeneği sunan otomobil, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 510 km ve 650 km menzil sunuyor. Önceki model gibi, giriş seviyesi 2025 Seal'de arka tekerleklere güç veren 228 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Daha güçlü RWD varyantı ise 308 beygir güç sunabiliyor. En üst performans modelinde ise dört tekerden çekiş (AWD) sağlayan toplam 523 beygir güç sunan çift motor yer alıyor. Bu modelde, otomobilin maksimum hızının 240 km/sa olduğunu ve 0’dan 100 km/sa’e 3,8 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

BYD ayrıca otomobilin süspansiyonu da yenileyerek, en son nesil Disus-C adaptif amortisörlerle dengeyi, konforu ve sürüşü iyileştirdiğini belirtiiyor.

LiDAR ile daha gelişmiş otonom sürüş

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş tarafında da önemli iyileştirmeler yapılan Seal, artık tavana entegre LiDAR sensörüne sahip. Bu sayede otonom sürüş ve park kabiliyetlerinin büyük ölçüde gelişmesi bekleniyor.

Yenilenen direksiyon ve konsol

Tam Boyutta Gör Seal'in kabininde de bir dizi değişikliğin yapıldığı görülüyor. En belirgin güncelleme, önceki Seal modellerinin direksiyonundan daha premium görünen dört kollu, yeniden tasarlanmış düz tabanlı direksiyon simidi. BYD ayrıca orta konsolu da sadeleştirerek, boydan boya uzanan parlak bir siyah panel ile daha şık bir görünüm elde etmiş. Ortada ise 15,6 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

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Yeni BYD Seal, Çin’de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst versiyonu ise 33.400 dolar civarında fiyata sahip. Ülkemizde de fabrika kuracak şirketin bu modeli Türkiye’ye getirme ihtimali olduğunu belirtelim.

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