2025 model BYD Seal tanıtıldı: 800 V mimari, daha hızlı şarj ve LiDAR

800 V mimariye geçiş
Yeni modeldeki en büyük yenilik kaputun altında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 400 Voltluk mimariden 800 V mimarisine geçiş yapıldı. Bu sayede artan şarj hızıyla, %10'dan %80'e şarj süresi 37 dakikadan 25 dakikaya düşürülmüş.
61,44 kWh ve 80,64 kWh'lik iki batarya seçeneği sunan otomobil, CLTC ölçümüne göre sırasıyla 510 km ve 650 km menzil sunuyor. Önceki model gibi, giriş seviyesi 2025 Seal'de arka tekerleklere güç veren 228 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Daha güçlü RWD varyantı ise 308 beygir güç sunabiliyor. En üst performans modelinde ise dört tekerden çekiş (AWD) sağlayan toplam 523 beygir güç sunan çift motor yer alıyor. Bu modelde, otomobilin maksimum hızının 240 km/sa olduğunu ve 0’dan 100 km/sa’e 3,8 saniyede çıkabildiğini belirtelim.
BYD ayrıca otomobilin süspansiyonu da yenileyerek, en son nesil Disus-C adaptif amortisörlerle dengeyi, konforu ve sürüşü iyileştirdiğini belirtiiyor.
LiDAR ile daha gelişmiş otonom sürüş
Yenilenen direksiyon ve konsol
Yeni BYD Seal, Çin’de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst versiyonu ise 33.400 dolar civarında fiyata sahip. Ülkemizde de fabrika kuracak şirketin bu modeli Türkiye’ye getirme ihtimali olduğunu belirtelim.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.