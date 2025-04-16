Elon Musk: Tesla’nız bu yıl fabrikadan evinize kendi kendine gelecek

Donanımda sıkıntı, yazılımda atılım
Reuters’ın geçtiği habere göre, Tesla bu kararı almak zorunda kaldı çünkü Çin'den gelen yüksek vergiler, üretim planlarını doğrudan tehdit ediyor. Şirket, her iki modelin deneme üretimine Ekim 2025’te başlamayı, seri üretimi ise 2026’ya kaydırmayı planlıyordu. Ancak parçaların gelişinin durması, Texas ve Nevada’daki üretim tesislerinde planları aksatmış durumda.
Donanım tarafında yaşanan bu sıkıntılara karşın, Tesla yazılım ve otonom sürüş alanında atağa geçmiş durumda. Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD’nin yeni sürümünü Haziran ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Elon Musk ise Tesla araçlarının bu yıl fabrikadan kendi kendilerine çıkarak evinize kadar geleceğini söyledi.
Musk’ın bu söyleminin altı boş değil. Fabrikada üretimi tamamlanan Tesla’lar ABD’deki üretim tesislerinden bir süredir kendi başlarına çıkıp ilgili lojistik alanına kendileri gidiyor ve park ediyor. Bu yolculuk birkaç kilometre kadar sürüyor. Güzergahta ise diğer araçlar ve insanlar da bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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