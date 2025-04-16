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    Elon Musk: Tesla’nız bu yıl fabrikadan evinize kendi kendine gelecek

    Tesla’nın satışları ve hisseleri bu yıl ciddi şekilde düşse de firma, otonom sürüş konusunda kendinden emin. CEO Elon Musk’a göre Tesla’nız bu yıl fabrikadan evinize kendi kendine gelecek.
    Musk: Tesla’nız bu yıl fabrikadan evinize kendi kendine gelecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, son dönemde Amerika’daki gümrük tarifelerinden görece az etkilenmesi sayesinde hisselerinde bir toparlanma yaşasa da, tedarik zinciri cephesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya ve hisselerinde yıl başından bu yana yüzde 33’lük bir düşüş görmüş durumda. Öyle ki tesla, ABD’nin Çin’den yapılan araç ve parça ithalatına uyguladığı yüzde 145’lik vergi nedeniyle Cybercab ve Semi modellerine ait parçaların Çin’den sevkiyatını iptal etti. Ama görünüşe göre otonom sürüşte işler yolunda.

    Donanımda sıkıntı, yazılımda atılım

    Reuters’ın geçtiği habere göre, Tesla bu kararı almak zorunda kaldı çünkü Çin'den gelen yüksek vergiler, üretim planlarını doğrudan tehdit ediyor. Şirket, her iki modelin deneme üretimine Ekim 2025’te başlamayı, seri üretimi ise 2026’ya kaydırmayı planlıyordu. Ancak parçaların gelişinin durması, Texas ve Nevada’daki üretim tesislerinde planları aksatmış durumda.

    Donanım tarafında yaşanan bu sıkıntılara karşın, Tesla yazılım ve otonom sürüş alanında atağa geçmiş durumda. Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD’nin yeni sürümünü Haziran ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Elon Musk ise Tesla araçlarının bu yıl fabrikadan kendi kendilerine çıkarak evinize kadar geleceğini söyledi.

    Musk’ın bu söyleminin altı boş değil. Fabrikada üretimi tamamlanan Tesla’lar ABD’deki üretim tesislerinden bir süredir kendi başlarına çıkıp ilgili lojistik alanına kendileri gidiyor ve park ediyor. Bu yolculuk birkaç kilometre kadar sürüyor. Güzergahta ise diğer araçlar ve insanlar da bulunuyor.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 3 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 5 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    Video çalışmıyor.

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