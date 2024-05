Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Gerçekten insandan daha mı güvenli?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla yıllarca, Otopilot'un kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlardaki kaza oranlarını ve bunların sektör ortalamalarıyla kıyaslamasını içeren araç güvenlik raporu yayınlıyordu. Bir yıldan uzun süredir verileri yayınlamayı bırakan şirket, nihayet son raporunu paylaştı.

Tesla'nın iddiası şüpheli

Tesla, Otopilot teknolojisinin çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sağladığını ve araçlarının, otopilot olmasa bile ABD'deki ortalama araçlara göre daha az kaza yaptığını iddia ediyor. Ancak şirketin yayınladığı veriler çok sınırlı ve otoyol ile şehir içi verilerini içermediği için varılan sonuçlar şüpheli. Çünkü, otopilot benzeri teknolojiler genellikle otoyollarda kullanılıyor. Şehir içinde veya bölünmemiş yollarda pek kullanılmadığı ve buralarda sürüş yapmak daha zor olduğu için, insandan daha güvenli olduğu çıkarımını yapmanın yanlış olacağı dile getiriliyor.

Ancak Tesla'nın otonom sürüşü hakkında yayınladığı tek veri bu. Yine de yıllar içerisinde Otopilot'un gelişimini takip etmek için faydalı bir veri sunuyor.

2024'ün ilk çeyreğinde Otopilot büyük gelişim kaydetti

Tam Boyutta Gör Tabloya baktığımızda, 2022'nin üçüncü çeyreğinden sonra iki çeyrek boyunca Otopilot'un kaza oranlarının arttığı görülüyor (tabloda kaza gerçekleşmeden önce sürülen mesafe hasaplandığı için tabloyu tersten okumak gerekiyor). Belki de bu yüzden Tesla verileri açıklamayı durdurmuş olabilir. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde Otopilot'un kaza oranlarında büyük bir düşüş gerçekleştiği görülüyor. Tesla yine, bu başarıdan dolayı verileri yayınlamaya karar vermiş gibi görünüyor.

Yeni Geely Boyue L SUV, Çin'de satışa sunuldu 2 gün önce eklendi

Tesla'nın verilere ilişkin açıklaması şöyle: "İlk çeyrekte, sürücülerin Otopilot teknolojisini kullandığı her 7,63 milyon mil için bir kaza kaydettik. Otopilot teknolojisini kullanmayan sürücüler için her 955.000 mil sürüşte bir kaza kaydettik. Karşılaştırıldığında, NHTSA ve FHWA'dan elde edilen en son veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her 670.000 milde bir araç kazası yaşandığını gösteriyor."

Bu verilerin Tesla'nın Tam Otonom Sürüş teknolojisini içermediğini belirtelim. Tam Otonom Sürüş ile çok daha gelişmiş hale gelen teknoloji yavaş yavaş Tesla araçlarına verilmeye başlandı. İkisinin kıyaslamasını görmek ilginç olurdu, ancak şimdilik Tesla yayınlamamayı tercih ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Artık daha mı güvenli?