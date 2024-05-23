Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Gerçekten insandan daha mı güvenli?

Tesla'nın iddiası şüpheli
Tesla, Otopilot teknolojisinin çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sağladığını ve araçlarının, otopilot olmasa bile ABD'deki ortalama araçlara göre daha az kaza yaptığını iddia ediyor. Ancak şirketin yayınladığı veriler çok sınırlı ve otoyol ile şehir içi verilerini içermediği için varılan sonuçlar şüpheli. Çünkü, otopilot benzeri teknolojiler genellikle otoyollarda kullanılıyor. Şehir içinde veya bölünmemiş yollarda pek kullanılmadığı ve buralarda sürüş yapmak daha zor olduğu için, insandan daha güvenli olduğu çıkarımını yapmanın yanlış olacağı dile getiriliyor.
Ancak Tesla'nın otonom sürüşü hakkında yayınladığı tek veri bu. Yine de yıllar içerisinde Otopilot'un gelişimini takip etmek için faydalı bir veri sunuyor.
2024'ün ilk çeyreğinde Otopilot büyük gelişim kaydetti
Tesla'nın verilere ilişkin açıklaması şöyle: "İlk çeyrekte, sürücülerin Otopilot teknolojisini kullandığı her 7,63 milyon mil için bir kaza kaydettik. Otopilot teknolojisini kullanmayan sürücüler için her 955.000 mil sürüşte bir kaza kaydettik. Karşılaştırıldığında, NHTSA ve FHWA'dan elde edilen en son veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her 670.000 milde bir araç kazası yaşandığını gösteriyor."
Bu verilerin Tesla'nın Tam Otonom Sürüş teknolojisini içermediğini belirtelim. Tam Otonom Sürüş ile çok daha gelişmiş hale gelen teknoloji yavaş yavaş Tesla araçlarına verilmeye başlandı. İkisinin kıyaslamasını görmek ilginç olurdu, ancak şimdilik Tesla yayınlamamayı tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.