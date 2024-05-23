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    Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Gerçekten insandan daha mı güvenli?

    Uzun süredir Otopilot kaza verilerini yayınlamayı bırakan Tesla, nihayet yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Otopilot daha güvenli hale mi geldi? Veriler neler söylüyor bakalım.
    Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Artık daha mı güvenli? Tam Boyutta Gör
    Tesla yıllarca, Otopilot'un kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlardaki kaza oranlarını ve bunların sektör ortalamalarıyla kıyaslamasını içeren araç güvenlik raporu yayınlıyordu. Bir yıldan uzun süredir verileri yayınlamayı bırakan şirket, nihayet son raporunu paylaştı.

    Tesla'nın iddiası şüpheli

    Tesla, Otopilot teknolojisinin çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sağladığını ve araçlarının, otopilot olmasa bile ABD'deki ortalama araçlara göre daha az kaza yaptığını iddia ediyor. Ancak şirketin yayınladığı veriler çok sınırlı ve otoyol ile şehir içi verilerini içermediği için varılan sonuçlar şüpheli. Çünkü, otopilot benzeri teknolojiler genellikle otoyollarda kullanılıyor. Şehir içinde veya bölünmemiş yollarda pek kullanılmadığı ve buralarda sürüş yapmak daha zor olduğu için, insandan daha güvenli olduğu çıkarımını yapmanın yanlış olacağı dile getiriliyor.

    Ancak Tesla'nın otonom sürüşü hakkında yayınladığı tek veri bu. Yine de yıllar içerisinde Otopilot'un gelişimini takip etmek için faydalı bir veri sunuyor.

    2024'ün ilk çeyreğinde Otopilot büyük gelişim kaydetti

    Tesla, Otopilot kaza verilerini yayınladı: Artık daha mı güvenli? Tam Boyutta Gör
    Tabloya baktığımızda, 2022'nin üçüncü çeyreğinden sonra iki çeyrek boyunca Otopilot'un kaza oranlarının arttığı görülüyor (tabloda kaza gerçekleşmeden önce sürülen mesafe hasaplandığı için tabloyu tersten okumak gerekiyor). Belki de bu yüzden Tesla verileri açıklamayı durdurmuş olabilir. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde Otopilot'un kaza oranlarında büyük bir düşüş gerçekleştiği görülüyor. Tesla yine, bu başarıdan dolayı verileri yayınlamaya karar vermiş gibi görünüyor.

    Tesla'nın verilere ilişkin açıklaması şöyle: "İlk çeyrekte, sürücülerin Otopilot teknolojisini kullandığı her 7,63 milyon mil için bir kaza kaydettik. Otopilot teknolojisini kullanmayan sürücüler için her 955.000 mil sürüşte bir kaza kaydettik. Karşılaştırıldığında, NHTSA ve FHWA'dan elde edilen en son veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her 670.000 milde bir araç kazası yaşandığını gösteriyor."

    Bu verilerin Tesla'nın Tam Otonom Sürüş teknolojisini içermediğini belirtelim. Tam Otonom Sürüş ile çok daha gelişmiş hale gelen teknoloji yavaş yavaş Tesla araçlarına verilmeye başlandı. İkisinin kıyaslamasını görmek ilginç olurdu, ancak şimdilik Tesla yayınlamamayı tercih ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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