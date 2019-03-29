Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı

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Kaliforniya merkezli Lightning Motorcycles, aylardır ipucu görsellerini paylaştığı elektrikli motosikleti Lightning Strike’ı bugün tanıttı. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan Lightning Strike, 12 bin 998 dolar başlangıç fiyatıyla da piyasadaki rakiplerinden daha uygun.

Lightning Strike, şirketin bir önceki elektrikli motosikleti LS-218’den ilham alınarak geliştirildi. LS-218 modeli, 351 km/s (218 mph) maksimum hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli motosikleti unvanını kazanmıştı. Zaten motosikletin adı da ulaştığı hız olan 218 mph’dan geliyordu. Lightning Strike, büyük kardeşi yüksek hızlara ulaşmak için geliştirilmedi. Fakat yine de seri üretim modelleri arasında en hızlı ikinci elektrikli motosiklet olabilecek kadar yüksek (241 km/s) bir hıza sahip.

Lighting Strike’ı satın almak isteyen müşteriler üç farklı konfigürasyon arasından tercih yapabiliyor. Bunlar Strike Standart, Strike Mid Range ve Strike Carbon Edition olarak adlandırılıyor. Bu üç versiyonda da aynı sıvı soğutmalı motor bulunuyor. Fakat güç çıkışı, hız ve batarya kapasitesi gibi değerler farklılık gösteriyor.

Strike Standart’ın özellikleri

67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork

217 km/s maksimum hız

113 – 161 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 10 kWh batarya

Seviye 2 şarj istasyonlarında 2 saat şarj süresi

Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)

206 kg ağırlık

Strike Mid Range’in özellikleri

Fiyatı 16 bin 998 dolar

67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork

217 km/s maksimum hız

169 – 241 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 15 kWh batarya

Seviye 2 şarj istasyonlarında 3 saat şarj süresi

Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)

211 kg ağırlık

Strike Carbon Edition’ın özellikleri

Fiyatı 19 bin 998 dolar

Karbon fiber gövde, Brembo monoblok fren ve Öhlins süspansiyon sistemi

90 kW (120 hp) güç ve 245 Nm tork

241 km/s maksimum hız

241 – 322 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 20 kWh batarya

DC hızlı şarj desteği ile 35 dakikada tam dolum, 20 dakikada 160 km menzil

220 kg ağırlık

Şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli motosikleti geliştirdiklerini belirten Lightning Motorcycles, 112 km/s hızdaki aerodinamik sürüklenmeyi rakiplerine kıyasla %30 düşürdüklerini iddia ediyor. Parçaları şirketin Çin’deki fabrikasında üretilen motosikletin montajı Kaliforniya’da yapılıyor. Lightning Strike’ın yıl bitmeden global pazarda satışa sunulacağı açıklandı.

http://lightningmotorcycle.com/strike_launch/