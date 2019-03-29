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Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı

Kaliforniyalı üretici Lightning Motorcycles'ın tanıttığı elektrikli motosiklet Lightning Strike, hem etkileyici özelliklere sahip hem de 12 bin 998 dolarlık başlangıç fiyatıyla rakiplerinden daha ucuz
1 ay
7,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı
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Kaliforniya merkezli Lightning Motorcycles, aylardır ipucu görsellerini paylaştığı elektrikli motosikleti Lightning Strike’ı bugün tanıttı. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan Lightning Strike, 12 bin 998 dolar başlangıç fiyatıyla da piyasadaki rakiplerinden daha uygun.

Lightning Strike, şirketin bir önceki elektrikli motosikleti LS-218’den ilham alınarak geliştirildi. LS-218 modeli, 351 km/s (218 mph) maksimum hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli motosikleti unvanını kazanmıştı. Zaten motosikletin adı da ulaştığı hız olan 218 mph’dan geliyordu. Lightning Strike, büyük kardeşi yüksek hızlara ulaşmak için geliştirilmedi. Fakat yine de seri üretim modelleri arasında en hızlı ikinci elektrikli motosiklet olabilecek kadar yüksek (241 km/s) bir hıza sahip.

Lighting Strike’ı satın almak isteyen müşteriler üç farklı konfigürasyon arasından tercih yapabiliyor. Bunlar Strike Standart, Strike Mid Range ve Strike Carbon Edition olarak adlandırılıyor. Bu üç versiyonda da aynı sıvı soğutmalı motor bulunuyor. Fakat güç çıkışı, hız ve batarya kapasitesi gibi değerler farklılık gösteriyor.

Strike Standart’ın özellikleri

  • 67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork
  • 217 km/s maksimum hız
  • 113 – 161 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 10 kWh batarya
  • Seviye 2 şarj istasyonlarında 2 saat şarj süresi
  • Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)
  • 206 kg ağırlık

Strike Mid Range’in özellikleri

  • Fiyatı 16 bin 998 dolar
  • 67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork
  • 217 km/s maksimum hız
  • 169 – 241 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 15 kWh batarya
  • Seviye 2 şarj istasyonlarında 3 saat şarj süresi
  • Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)
  • 211 kg ağırlık

Strike Carbon Edition’ın özellikleri

  • Fiyatı 19 bin 998 dolar
  • Karbon fiber gövde, Brembo monoblok fren ve Öhlins süspansiyon sistemi
  • 90 kW (120 hp) güç ve 245 Nm tork
  • 241 km/s maksimum hız
  • 241 – 322 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 20 kWh batarya
  • DC hızlı şarj desteği ile 35 dakikada tam dolum, 20 dakikada 160 km menzil
  • 220 kg ağırlık

Şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli motosikleti geliştirdiklerini belirten Lightning Motorcycles, 112 km/s hızdaki aerodinamik sürüklenmeyi rakiplerine kıyasla %30 düşürdüklerini iddia ediyor. Parçaları şirketin Çin’deki fabrikasında üretilen motosikletin montajı Kaliforniya’da yapılıyor. Lightning Strike’ın yıl bitmeden global pazarda satışa sunulacağı açıklandı.


http://lightningmotorcycle.com/strike_launch/ Yorum Yaz
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10ff 1 ay en beğenilen Hyperchondriac
Mesela ulaşım aracı olarak kullanabilirsiniz!
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DH Misafiri 1 ay
Tesla model 3 fiyatı 35.000$ araç yol da kendi gidiyor şimdi hadi ucuzu tartışalım... bu tip dolandırıcılara para verenler asıl hak edenlerin canına okuyor.
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_tayfun_ 1 ay

ÇOOOOK Uygun fiyatlı motosiklet !
13.000 $ = 75.000 ₺ (vergiler hariç)

Maksimum Hız 217 km/s
Menzil 113 - 161 km
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bwhiteshark 1 ay
Bunlarda da gazı kesince frenleme yapıyor mu? Rejeneratif enerji geri dönüşümü var mı?
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OverClocK1ng 1 ay
Fiyat aşırı uygunmuş. Zira Dünyanın en hızlı elektrikli motosikleti olan Lightning LS218 38.888 Dolardı.
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Hyperchondriac 1 ay
Titreşimi, egzos sesi olmayınca napayım ben motoru?
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10ff 1 ay Hyperchondriac
Mesela ulaşım aracı olarak kullanabilirsiniz!
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The.Mafia 1 ay
Fiyatı çok uygunmuş 😅
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TetraYazilim 1 ay
Çok ucuzmuş hakketten, dursun kenarda arada keyif için binilir.
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a_y_k_u_t 1 ay
Allahım tipe bak elektrikli minik r25 yerim seni ben (:
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