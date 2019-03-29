Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı

Lightning Strike, şirketin bir önceki elektrikli motosikleti LS-218’den ilham alınarak geliştirildi. LS-218 modeli, 351 km/s (218 mph) maksimum hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli motosikleti unvanını kazanmıştı. Zaten motosikletin adı da ulaştığı hız olan 218 mph’dan geliyordu. Lightning Strike, büyük kardeşi yüksek hızlara ulaşmak için geliştirilmedi. Fakat yine de seri üretim modelleri arasında en hızlı ikinci elektrikli motosiklet olabilecek kadar yüksek (241 km/s) bir hıza sahip.
Lighting Strike’ı satın almak isteyen müşteriler üç farklı konfigürasyon arasından tercih yapabiliyor. Bunlar Strike Standart, Strike Mid Range ve Strike Carbon Edition olarak adlandırılıyor. Bu üç versiyonda da aynı sıvı soğutmalı motor bulunuyor. Fakat güç çıkışı, hız ve batarya kapasitesi gibi değerler farklılık gösteriyor.
Strike Standart’ın özellikleri
- 67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork
- 217 km/s maksimum hız
- 113 – 161 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 10 kWh batarya
- Seviye 2 şarj istasyonlarında 2 saat şarj süresi
- Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)
- 206 kg ağırlık
Strike Mid Range’in özellikleri
- Fiyatı 16 bin 998 dolar
- 67 kW (90 hp) güç ve 245 Nm tork
- 217 km/s maksimum hız
- 169 – 241 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 15 kWh batarya
- Seviye 2 şarj istasyonlarında 3 saat şarj süresi
- Standart 3.3 kW şarj cihazı, 6.6 kW opsiyonel (1,500 dolar)
- 211 kg ağırlık
Strike Carbon Edition’ın özellikleri
- Fiyatı 19 bin 998 dolar
- Karbon fiber gövde, Brembo monoblok fren ve Öhlins süspansiyon sistemi
- 90 kW (120 hp) güç ve 245 Nm tork
- 241 km/s maksimum hız
- 241 – 322 km (otoban – şehir içi) menzil sağlayan 20 kWh batarya
- DC hızlı şarj desteği ile 35 dakikada tam dolum, 20 dakikada 160 km menzil
- 220 kg ağırlık
Şimdiye kadarki en aerodinamik elektrikli motosikleti geliştirdiklerini belirten Lightning Motorcycles, 112 km/s hızdaki aerodinamik sürüklenmeyi rakiplerine kıyasla %30 düşürdüklerini iddia ediyor. Parçaları şirketin Çin’deki fabrikasında üretilen motosikletin montajı Kaliforniya’da yapılıyor. Lightning Strike’ın yıl bitmeden global pazarda satışa sunulacağı açıklandı.
http://lightningmotorcycle.com/strike_launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
13.000 $ = 75.000 ₺ (vergiler hariç)
Maksimum Hız 217 km/s
Menzil 113 - 161 km