Tesla'dan ilginç teklif: Tünel kazma makinesi kullanma imkanı

Tesla'nın otomobil satmak için kullandığı en etkili yöntemlerden biri Yönlendirme Programı kapsamında, arkadaşlarını Tesla otomobilin almaya yönlendiren kişilere çeşitli hediyeler sunması. Bugüne kadar bu ödül programında; Tesla Model S oyuncağı, lansman davetiyeleri, SpaceX tesisinde gezi ve Tesla otomobillerinde indirim gibi çeşitli ödüller sunan şirket son olarak Tesla sahiplerine ilginç bir teklif sundu: The Boring Company'ye ait elektrikli tünel kazma makinelerini test etmek.





Teslarati tarafından paylaşılan görsele göre çok sayıda yönlendirme yapan yani pek çok kişiyi Tesla otomobili satın almaya ikna eden kişiler ikinci gizli seviyeye ulaştıklarında yeni bir teklifle karşılaşıyor. Tesla, bu seviyeden sonra 5 kişinin daha Tesla marka araç satın almasını sağlayan kişilere elektrikli tünel kazma makinesini kullanma imkanı sunacağını söylüyor. Aslında bu ödül Tesla ve Elon Musk tarafından yönetilen diğer şirketlerin ortak bir zeminde buluştuğu ilk ödül değil (daha önce SpaceX ile ilgili çeşitli ödüller sunulmuştu) ancak bir tünel kazma makinesi kullanma ödülü gerçekten oldukça şaşırtıcı.





Elon Musk da Kullandı

Ödülü kazananların tünel kazma makinesini nerede kullanacağı henüz bilinmiyor ancak The Boring Company'nin SpaceX ve Los Angeles Uluslararası Havaalanı arasında bir kazı çalışması yaptığını düşünürsek, ödül sahiplerinin tünel kazma makinesini burada test edebileceklerini söyleyebiliriz. Tabi burada dikkat çeken bir diğer nokta da Elon Musk'ın bu ödülü programa eklemeden önce bizzat kendisinin tünel kazma makinesini test etmesi. Musk, teklifin ciddiyetle ilgili soruya yanıt verip teklifin gerçek olduğunu doğrularken "Makinenin başında bulundum ve makine gerçekten insanın aklını başından alıyor." ifadelerini kullandı.

https://electrek.co/2017/08/23/tesla-driving-boring-machine-referral-program-secret-levels/