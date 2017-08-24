Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Tesla'dan ilginç teklif: Tünel kazma makinesi kullanma imkanı

Yönlendirme Programı kapsamında tanıdıklarının Tesla marka otomobil almasını sağlayan kişileri ödüllendiren Tesla, bu kez Tesla sahiplerine ilginç bir ödül sundu.
1 yıl
3,3b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla'nın otomobil satmak için kullandığı en etkili yöntemlerden biri Yönlendirme Programı kapsamında, arkadaşlarını Tesla otomobilin almaya yönlendiren kişilere çeşitli hediyeler sunması. Bugüne kadar bu ödül programında; Tesla Model S oyuncağı, lansman davetiyeleri, SpaceX tesisinde gezi ve Tesla otomobillerinde indirim gibi çeşitli ödüller sunan şirket son olarak Tesla sahiplerine ilginç bir teklif sundu: The Boring Company'ye ait elektrikli tünel kazma makinelerini test etmek. 


 
Teslarati tarafından paylaşılan görsele göre çok sayıda yönlendirme yapan yani pek çok kişiyi Tesla otomobili satın almaya ikna eden kişiler ikinci gizli seviyeye ulaştıklarında yeni bir teklifle karşılaşıyor. Tesla, bu seviyeden sonra 5 kişinin daha Tesla marka araç satın almasını sağlayan kişilere elektrikli tünel kazma makinesini kullanma imkanı sunacağını söylüyor. Aslında bu ödül Tesla ve Elon Musk tarafından yönetilen diğer şirketlerin ortak bir zeminde buluştuğu ilk ödül değil (daha önce SpaceX ile ilgili çeşitli ödüller sunulmuştu) ancak bir tünel kazma makinesi kullanma ödülü gerçekten oldukça şaşırtıcı. 


Elon Musk da Kullandı 

Ödülü kazananların tünel kazma makinesini nerede kullanacağı henüz bilinmiyor ancak The Boring Company'nin SpaceX ve Los Angeles Uluslararası Havaalanı arasında bir kazı çalışması yaptığını düşünürsek, ödül sahiplerinin tünel kazma makinesini burada test edebileceklerini söyleyebiliriz. Tabi burada dikkat çeken bir diğer nokta da Elon Musk'ın bu ödülü programa eklemeden önce bizzat kendisinin tünel kazma makinesini test etmesi. Musk, teklifin ciddiyetle ilgili soruya yanıt verip teklifin gerçek olduğunu doğrularken "Makinenin başında bulundum ve makine gerçekten insanın aklını başından alıyor." ifadelerini kullandı.

https://electrek.co/2017/08/23/tesla-driving-boring-machine-referral-program-secret-levels/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draw1907 1 yıl
Konu sıcak fırsatlara taşınmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonEyes 1 yıl
ilginç bir ödülmüş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Linksys ve Rivet Networks’ten oyunculara özel router 1 yıl Facebook uygulamasına 360 derece fotoğraf çekme yeteneği geldi 1 yıl Yeni Apple patentleri gelecek iPhone'larda Apple Pencil desteği olabileceğine işaret ediyor 1 yıl Samsung Bixby hoparlörü doğrulandı 1 yıl NuTonomy Singapur'da otonom taksi hizmeti sunacak 1 yıl Apple etkinliği için 12 Eylül iddiası 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey! 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ile çekilmiş fotoğraflar 1 yıl Nikon D850 sahneye çıktı: 45.7 megapiksel sensör ve 4K video desteği 1 yıl iPhone 8'in 512GB'lık depolama seçeneği olabilir 1 yıl Microsoft kendi yapay zeka altyapısını geliştiriyor 1 yıl Tesla Model 3'ün aero jantları %10'a varan verimlilik sağlıyor 1 yıl Hollanda'nın havaalanları tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 vs Galaxy S8+ karşılaştırması 1 yıl RX Vega 64 fiyatları GTX 1080 Ti’ı geçti! 1 yıl Yeni Toyota Supra, 400 bg üzeri güç üreten V6 turbo motorla gelecek 1 yıl Meizu M6 Note artık resmi 1 yıl Nesnelerin İnterneti'nin akıllı işyerlerindeki durumu 1 yıl Moument Valley 2 oyunu için Google Play Store'da ön kayıtlar başladı 1 yıl Audi yeni çift rakamlı model adlandırma sistemine geçiş yapıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'dan ilginç teklif: Tünel kazma makinesi kullanma imkanı Sonraki Güncelleme: Samsung Galaxy Note 7'sini iade etmemiş olanlara büyük indirim 1 yıl LG V30'un resmi teaser videosu yayınlandı 1 yıl SpaceX'in uzay giysisi ortaya çıktı 1 yıl ABD Adalet Bakanlığı, anti-Trump soruşturmasını daralttı 1 yıl Nvidia destekli yeni oyunlar ve Highlights özelliği "Gamescom 2017" notları 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 1 yıl WD My Book Duo şimdi 20TB kapasite sunuyor 1 yıl İkinci el arabaların piyasa değerini ölçen uygulama: Araba Değeri 1 yıl Mitsubishi Electric'in robotu 'Gümüş Aslan' ödülüne layık görüldü 1 yıl Alphacool HDX-5 M.2 SSD soğutuculu RAID kartını duyurdu 1 yıl LG Detroit'te hibrit araba parçaları üretecek 1 yıl Güneş tutulması Facebook'ta Super Bowl'u gölgede bıraktı 1 yıl Microsoft-Jawbone işbirliği ile giyilebilir sağlık cihazı üretilebilir 1 yıl PES 2018 Demo çıkış tarihi açıklandı, oyunda üç Türk takımı bulunacak 1 yıl Yerli otomobil için Vestel, BMC ve Karsan'dan ortak proje 1 yıl Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak 1 yıl “Apple, derinlik algılama konusunda Qualcomm’un 2 yıl önünde” 1 yıl Logitech 4K BRIO hediye yayın lisansı ile geliyor 1 yıl Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi 1 yıl Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim