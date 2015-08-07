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Tesla'dan "yılansı" otomatik şarj robotu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla'dan
 
Dün akşam Tesla Model X hakkındaki son gelişmeleri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu olayın ardından önemli bir gelişme daha yaşandı ve üretici otomatik şarj robotuna ait bir video yayınladı. Hatırlatmak gerekirse 2014 yılının son akşamında Tesla Motors kurucusu Elon Musk otomatik bir şarj robotu üzerinde çalıştıklarını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Dün akşam yayınlanan video ise prototipin son aşamalarına geldiğini gösterdi. Yılansı ve füturistik görünüme sahip robot yakınında duran Model S aracın güç girişini bularak kendini bu girişe yerleştiriyor. Yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede şarja başlayan robotun hareketleri ise ilginç seviyede ürkütücü.
Daha önce bu teknoloji ile kıyaslayabileceğimiz bazı kablosuz şarj teknolojileri ortaya çıkmıştı. Ancak kablosuz şarj teknolojisinde arabayı park etmek için ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Bu durum özellikle yeni sürücülerin otomobilden inip şarjı manuel takması belkide daha az uğraş gerektirebilir. Ancak Tesla'nın robotu bu teknolojiler kadar ince ayar gerektirmeyerek daha kolay bir kullanıma sahip gibi görünüyor. Henüz prototip aşamasında olan teknolojinin ne zaman kullanılacağı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/teslamotors/status/629305813912326146 Yorum Yaz
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dreameren 4 yıl en beğenilen K0rkunc
K0rkunc
Saçmalıktan başka hiç birşey değil bu şarja takana akşam olur be

Peki hocam her yeniliğe saçma dersek nasıl gelişme katederiz?
K0rkuncSaçmalıktan başka hiç birşey değil bu şarja takana akşam olur bePeki hocam her yeniliğe saçma dersek nasıl gelişme kat...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Sylargray 4 yıl
Güzelmiş ama alet olur da bug'a girerse arabayı çizik içinde bırakır

2 Yanıt Yanıtla +8
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C4_1400 4 yıl
Çok iyi olmuş.
Sıvı akaryakıtlı araçlar için de kullanılabilir.
Hatta bağlandığı anda araç bilgisayarından kaç litre alacağınızı gireceksiniz, tutarı da kredi kartından çekecek.
Hiç araçtan inmeden, camı açmadan, pompacıyla uğraşmadan işlem bitecek.
Tabi dolum anında robot araca bağlıyken otomatik olarak motor stop edecek.
Yoksa koparır gider millet robotu
Çok iyi olmuş.Sıvı akaryakıtlı araçlar için de kullanılabilir.Hatta bağlandığı anda araç bilgisayarından kaç litre alacağınızı gireceksiniz, tutarı d...
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OlcaytoHun 3 yıl
Ürkütücü hareket mi? Niye ürkütücü ya videoda bu kadar korkutucu birşey göremedim ben : ))
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carman 4 yıl
bu evlerden çok sanırsam kendi şarj istasyonları için daha uygundur evde bunu alacağına iki eğil yerden alıp tak ne olacak :D
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kadirirdem 4 yıl
elle yapmak daha hızlı insanlar git gide üşengeç olacak böyle şeyler için....
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zehirlimadde 4 yıl
calamityeas
Kobra gibi maşallah

Doğru benzetme, gerçekten yılan gibi kıvrılıyor
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xe17 4 yıl
Bilim kurgu filmlerinden sıçramış gibi, hareketleride çok düzgün, nasıl çalışıyor acaba
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one man one engine 4 yıl
Aracı şarja takmayı unuttum derdine son..Ne güzel kendi kendine şarj ediyor makine...
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THUGGER 4 yıl
Yavassa sıkıntı.
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calamityeas 4 yıl
Kobra gibi maşallah
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St Batuhan 4 yıl
Aide parçasının bir kısmıyla inanılmaz bir uyum var, daha doğrusu ben parçayı dinlerken videoyu açtım ve mükemmel olduğunu hissettirdi, belki tam uygun yere karar verip başlatmak gibi bir şeyle mükemmel bir sunum kısmı olur, zaten video heyecan açısından tatminkarken :D Gerçekten güzel bir olay.
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C4_1400 4 yıl
Çok iyi olmuş.
Sıvı akaryakıtlı araçlar için de kullanılabilir.
Hatta bağlandığı anda araç bilgisayarından kaç litre alacağınızı gireceksiniz, tutarı da kredi kartından çekecek.
Hiç araçtan inmeden, camı açmadan, pompacıyla uğraşmadan işlem bitecek.
Tabi dolum anında robot araca bağlıyken otomatik olarak motor stop edecek.
Yoksa koparır gider millet robotu
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stalker(1979) 4 yıl
Aklıma dünyalar savaşı filmindeki (Tom cruise'nin oynadığı) uzaylı yılansı robot geldi. Tesla elektrikli otomobil alanında öncü bir firma olarak çok güzel işler yapıyor. Fiyatları da biraz insani seviyeye çekseler :)
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bende345 4 yıl
Karıncanın belini incitmiyor, gavur...
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