Tesla'dan "yılansı" otomatik şarj robotu

Dün akşam Tesla Model X hakkındaki son gelişmeleri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu olayın ardından önemli bir gelişme daha yaşandı ve üretici otomatik şarj robotuna ait bir video yayınladı. Hatırlatmak gerekirse 2014 yılının son akşamında Tesla Motors kurucusu Elon Musk otomatik bir şarj robotu üzerinde çalıştıklarını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Dün akşam yayınlanan video ise prototipin son aşamalarına geldiğini gösterdi. Yılansı ve füturistik görünüme sahip robot yakınında duran Model S aracın güç girişini bularak kendini bu girişe yerleştiriyor. Yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede şarja başlayan robotun hareketleri ise ilginç seviyede ürkütücü.

Daha önce bu teknoloji ile kıyaslayabileceğimiz bazı kablosuz şarj teknolojileri ortaya çıkmıştı. Ancak kablosuz şarj teknolojisinde arabayı park etmek için ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Bu durum özellikle yeni sürücülerin otomobilden inip şarjı manuel takması belkide daha az uğraş gerektirebilir. Ancak Tesla'nın robotu bu teknolojiler kadar ince ayar gerektirmeyerek daha kolay bir kullanıma sahip gibi görünüyor. Henüz prototip aşamasında olan teknolojinin ne zaman kullanılacağı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/teslamotors/status/629305813912326146