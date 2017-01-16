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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle

Tesla’da uzun yıllardır iletişim şefi olan ve Elon Musk’a doğrudan rapor veren Ricardo Reyes, artık yeni bir elektrikli araç firması için çalışacak. Tesla ise Reyes'in yerini hala doldurabilmiş değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
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17
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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2009 Yılından bugüne kadar, bazı kısa dönemli ayrılıkları saymazsak, Tesla’nın iletişim bölümünden sorumlu olan ve müşterilerle Elon Musk arasındaki köprü olarak nitelendirilen Ricardo Reyes, Mart 2016’da Tesla’daki görevini bıraktığını açıklamıştı. Tesla bu kararın ardından bu pozisyonu hâlâ yeterli bir personelle dolduramamış ve son olarak Apple’ın reklam şefini işe alacağını duyurmuştu. Ricardo Reyes ise elektrikli otomobil piyasasına bambaşka bir firma çalışanı olarak tekrar dönecek gibi görünüyor.

Uzun yıllardır ürettiği kaliteli elektrikli süpürgeleriyle adından söz ettiren İngiliz şirketi Dyson, Ricardo Reyes’i iletişim şefi olarak işe aldığını duyurdu. Dyson’ı sadece elektrikli süpürge üreten bir firma olarak düşününce bu karar kulağa biraz garip gelebilir. Elektrikli araç devi bir şirketten süpürge üreten bir şirkete geçmek çok da istenen bir kariyer planı gibi görünmüyor ancak Dyson’ın kısa bir süre içinde elektrikli araba sektörüne giriş yapacağını düşünürsek işler değişebilir.

Dyson, geçtiğimiz yıl Sakti3 isimli bir katı hal pili üreticisini 90 milyon dolara satın almış ve  bir batarya fabrikası kuracağını duyurmuştu. Geçen yıl elektrikli araba üretimi için kolları sıvayan ancak yeterli finansal kaynağa ulaşamayan Dsyson’a İngiliz hükumetinden de destek geldi. Başta Londra olmak üzere ülkedeki hava kirliliğini azaltmanın yolunun elektrikli araçlardan geçtiğini düşünen hükumet Dyson’a 174 milyon sterlin değerinde bir finansal destek vererek çoğu mühendis olmak üzere 500’den fazla alanda iş istihdamı oluşturmasını sağlayacak.

Katı Hal Pillerine Işık Tutabilir 

Şirket ayrıca katı hal pillerini ticari bir şekilde kullanarak elektrikli araç bataryalarını farklı bir noktaya taşımanın peşinde. Lityum pillere göre daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip katı hal pilleri üzerine uzun yıllardır yapımı planlanan ürünlerden birisi ancak henüz cazip fiyata üretim sunan bir şirket mevcut değil. Dyson ise bu alanda uzman iki firma olan Bosch ve Sakti3'e 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak bu alanda söz sahibi olmak ve araç bataryalarını daha az enerjiyle daha uzun mesafelerde kullanabilmenin peşinde.
Süpürgelerindeki kaliteyi arabalarına da yansıtırsa pek çok kişinin ilk tercihi olabilecek Dyson, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama yeni işinden oldukça umutlu görünen Reyes’in açıklaması oldukça iddialı: ‘’Dyson’ın nasıl bir işe giriştiğini hayal bile edemezsiniz...’’
 

https://electrek.co/2017/01/13/tesla-former-head-of-comms-joins-dyson-electric-car-business/ Yorum Yaz
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sarahaten 2 yıl en beğenilen
Bizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çerez bu işlerden daha önemli.
4 Yanıt Yanıtla +37
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ozkn_s 2 yıl
Şu haberleri görmek istemiyorum. Bu tarz haberleri okumak istemiyorum. 1996 -98 model Şahin tüplü araba arıyorum. Eğer satan varsa pm atsın.
2 Yanıt Yanıtla +14
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kralkarga 2 yıl sayi77
sayi77


sarahaten

Bizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çerez bu işlerden daha önemli.

O senin dediğinin doğrusu, bu Amerika ve İngiliz şerefsizleri bize terör belasını sarmayıp kendi halimize bıraksalar bizde çerez olur bu işler olacak.
Olaylara biraz da müslüman bir Türk gibi aşağılık kompleksi olmadan bakarsanız doğru cevapları bulursunuz sizde.

bu ülke terörün sıfıra yaklaştığı dönemleri de gördü, o dönemlerde yapıldı mı bu tarz yatırımlar?İlla bir dış düşman görüp tüm sorumluluğu ona bağlamak, bu ülkenin büyük belası.Bizim hiç mi suçumuz yok, hep biz mi mağduruz?
sayi77sarahatenBizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çer...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
L.o.T.u.S 2 yıl
Bu dysonun şarjlı elektrikli süpürgesini kullanıyorum . Alet çok başarılı.Aynı başarıyı otomobilde yakarsa ne ala
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demirparcasi 2 yıl
Sadece iletişimden sorumlu olan bir kişi nasıl Tesla'nın ikinci adamı olabilir? Akıl var mantık var. Tesla medya veya iletişim firması mı?
Tesla teknoloji geliştiriyor ve elektrikli otomotibil üretiyor. Tesla'daki ikinci adam teknolojiden sorumlu JB Straubel'dir ve hala Tesla'da çalışmaktadır.
İletişimden sorumlu kişi çok önemli bir olsaydı yeri doldurulurdu. Hergün Tesla haberi okuduğumuzdan yokluğu pek de aranmıyor demek ki.
Ama adamın hakkını da yemeyelim, kendi reklamını haber olarak yaptırmış. Kendini iyi iletmiş. :)
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kadirirdem 2 yıl
Adamlar neredeyse tekel kendilerine rakip olacaklar :D :D
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barbarturk 2 yıl
Hükümete bak 178 milyon
yardım yapmış. Bir tane adam yok koca ülkede riske girip şöyle bir atılım yapamıyorlar deli olacam.Ulan arkadaş ben yapacam az kaldı elektirikli arabayı.
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ozkn_s 2 yıl
Şu haberleri görmek istemiyorum. Bu tarz haberleri okumak istemiyorum. 1996 -98 model Şahin tüplü araba arıyorum. Eğer satan varsa pm atsın.
2 Yanıt Yanıtla +14
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H34RTL3SS 2 yıl ozkn_s
ozkn_s

Şu haberleri görmek istemiyorum. Bu tarz haberleri okumak istemiyorum. 1996 -98 model Şahin tüplü araba arıyorum. Eğer satan varsa pm atsın.

yeni model mustang amerikada 25bin dolarmış haberini okuduktan sonraki hayal kırıklığım
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daikataNa~ 2 yıl ozkn_s
ozkn_s

Şu haberleri görmek istemiyorum. Bu tarz haberleri okumak istemiyorum. 1996 -98 model Şahin tüplü araba arıyorum. Eğer satan varsa pm atsın.

facebook.com/...

98 model doğan varmış hocam 7500 e bi iletişime geçin isterseniz. :D
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sarahaten 2 yıl en beğenilen
Bizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çerez bu işlerden daha önemli.
4 Yanıt Yanıtla +37
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Pi 2 yıl sarahaten
sarahaten
Bizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çerez bu işlerden daha önemli.

Sacmalamayin kardesim. Muhim olan itibardir.
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zwartevis 2 yıl sarahaten
Napadık passat mı alaydık belediye başganlarımıza?
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Guest-F2673E0F4 2 yıl sarahaten
sarahaten

Bizimkiler 50 tane makam arabası almasa böyle bir adama finansör olabilir ama biz de çerez bu işlerden daha önemli.

Nankör onlar bize geçiş ücreti cep yakan köprü ve yollar yaptılar !!!
(Ağır ironi içerir ciddiye almayınız)
Asıl konuya dönersek bagaja siklon teknolojili araç içi süpürge eklerler umarım başarılı iş çıkartabilir dyson bekleyip göreceğiz.
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Pipisipispis 2 yıl
Helal olsun adamlara
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