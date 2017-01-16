Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle

2009 Yılından bugüne kadar, bazı kısa dönemli ayrılıkları saymazsak, Tesla’nın iletişim bölümünden sorumlu olan ve müşterilerle Elon Musk arasındaki köprü olarak nitelendirilen Ricardo Reyes, Mart 2016’da Tesla’daki görevini bıraktığını açıklamıştı. Tesla bu kararın ardından bu pozisyonu hâlâ yeterli bir personelle dolduramamış ve son olarak Apple’ın reklam şefini işe alacağını duyurmuştu. Ricardo Reyes ise elektrikli otomobil piyasasına bambaşka bir firma çalışanı olarak tekrar dönecek gibi görünüyor.

Uzun yıllardır ürettiği kaliteli elektrikli süpürgeleriyle adından söz ettiren İngiliz şirketi Dyson, Ricardo Reyes’i iletişim şefi olarak işe aldığını duyurdu. Dyson’ı sadece elektrikli süpürge üreten bir firma olarak düşününce bu karar kulağa biraz garip gelebilir. Elektrikli araç devi bir şirketten süpürge üreten bir şirkete geçmek çok da istenen bir kariyer planı gibi görünmüyor ancak Dyson’ın kısa bir süre içinde elektrikli araba sektörüne giriş yapacağını düşünürsek işler değişebilir.

Dyson, geçtiğimiz yıl Sakti3 isimli bir katı hal pili üreticisini 90 milyon dolara satın almış ve bir batarya fabrikası kuracağını duyurmuştu. Geçen yıl elektrikli araba üretimi için kolları sıvayan ancak yeterli finansal kaynağa ulaşamayan Dsyson’a İngiliz hükumetinden de destek geldi. Başta Londra olmak üzere ülkedeki hava kirliliğini azaltmanın yolunun elektrikli araçlardan geçtiğini düşünen hükumet Dyson’a 174 milyon sterlin değerinde bir finansal destek vererek çoğu mühendis olmak üzere 500’den fazla alanda iş istihdamı oluşturmasını sağlayacak.

Katı Hal Pillerine Işık Tutabilir

Şirket ayrıca katı hal pillerini ticari bir şekilde kullanarak elektrikli araç bataryalarını farklı bir noktaya taşımanın peşinde. Lityum pillere göre daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip katı hal pilleri üzerine uzun yıllardır yapımı planlanan ürünlerden birisi ancak henüz cazip fiyata üretim sunan bir şirket mevcut değil. Dyson ise bu alanda uzman iki firma olan Bosch ve Sakti3'e 1 milyar dolarlık bir yatırım yaparak bu alanda söz sahibi olmak ve araç bataryalarını daha az enerjiyle daha uzun mesafelerde kullanabilmenin peşinde.

Süpürgelerindeki kaliteyi arabalarına da yansıtırsa pek çok kişinin ilk tercihi olabilecek Dyson, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama yeni işinden oldukça umutlu görünen Reyes’in açıklaması oldukça iddialı: ‘’Dyson’ın nasıl bir işe giriştiğini hayal bile edemezsiniz...’’