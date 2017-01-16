Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle

Uzun yıllardır ürettiği kaliteli elektrikli süpürgeleriyle adından söz ettiren İngiliz şirketi Dyson, Ricardo Reyes’i iletişim şefi olarak işe aldığını duyurdu. Dyson’ı sadece elektrikli süpürge üreten bir firma olarak düşününce bu karar kulağa biraz garip gelebilir. Elektrikli araç devi bir şirketten süpürge üreten bir şirkete geçmek çok da istenen bir kariyer planı gibi görünmüyor ancak Dyson’ın kısa bir süre içinde elektrikli araba sektörüne giriş yapacağını düşünürsek işler değişebilir.
Dyson, geçtiğimiz yıl Sakti3 isimli bir katı hal pili üreticisini 90 milyon dolara satın almış ve bir batarya fabrikası kuracağını duyurmuştu. Geçen yıl elektrikli araba üretimi için kolları sıvayan ancak yeterli finansal kaynağa ulaşamayan Dsyson’a İngiliz hükumetinden de destek geldi. Başta Londra olmak üzere ülkedeki hava kirliliğini azaltmanın yolunun elektrikli araçlardan geçtiğini düşünen hükumet Dyson’a 174 milyon sterlin değerinde bir finansal destek vererek çoğu mühendis olmak üzere 500’den fazla alanda iş istihdamı oluşturmasını sağlayacak.
Katı Hal Pillerine Işık Tutabilir
https://electrek.co/2017/01/13/tesla-former-head-of-comms-joins-dyson-electric-car-business/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu ülke terörün sıfıra yaklaştığı dönemleri de gördü, o dönemlerde yapıldı mı bu tarz yatırımlar?İlla bir dış düşman görüp tüm sorumluluğu ona bağlamak, bu ülkenin büyük belası.Bizim hiç mi suçumuz yok, hep biz mi mağduruz?