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Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu

Yaklaşık 6 yıl önce Apple; Samsung'un, kendilerinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazmimat davası açmış ancak uzun yıllar sonuç alamamıştı. Şirkete ilk olumlu haber Yargıtay'dan geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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1
26
Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
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Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu
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Bundan 6 yıl önce Apple, Samsung'un kendi patent haklarını ihlal edip ürettiği Galaxy model telefonunun iPhone'un kopyası olduğunu iddia ederek Samsung'a tazminat davası açmıştı. Uzun yıllar süren davada ilk elle tutulur gelişme geçen ay yaşanmış ve mahkeme Apple'ın 399 milyon dolarlık tazminat talebini reddetmişti. (Söz konusu modeller Galaxy S, Nexus S, Epic 4G ve iPhone 3G S)

İşin peşini bırakmayan ve kararı temziye götüren Apple'a Yargıtay'dan olumlu yanıt geldi. Apple'ın iddialarını haklı bulan mahkeme şimdi ödenecek tazminatı belirlemeye çalışıyor ancak bu pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Apple, Samsung'un tasarımı kopyalayarak elde ettiği tüm geliri isterken mahkeme sadece Apple'ın bu tasarımın çalınması sonucunda uğradığı zararı belirlemeye çalışacak. Apple'ın öne sürdüğü ve mahkemenin de kabul ettiği tasarım ihlali, pürüzsüz çerçeveler, kare şeklindeki ön yüz ve renkli ikonları kapsıyor.

Davayla ilgili Calvin Klein, Dieter Rams ve Norman Foster gibi 100'den falza tasarımcı, Apple'ın davasında haklı olduğunu ve Samsung'un bu kopyalama sonucu kazandığı bütün geliri ödemesi gerektiğini dile getirmişti. Ürün tasarımlarının benzer olmasının müşterilerin algıları üzerinde nasıl etkili olacağıyla ilgili 1949 yılında yapılan bir deneyde deneklere üzerinde hiç bir ibare olmayan Coca-Cola şişesi gösterilmiş ve deneklerin %99'u bu şişenin kafalarında Coca-Cola'yı çağrıştırdığını ifade etmişti.


http://www.macrumors.com/2017/01/13/apple-vs-samsung-reopened/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Patent konularından ziyade ilk galaxy s telefonu ilk İphone'nun yanında çok çirkin duruyor ancak 2016 yılına geldiğimizde tam tersi durum var. Samsung kendini bayağı geliştirmiş. Bu sene İphone 8'de de farklı bir tasarım olacağını zannetmiyorum. Galaxy s8'in tahmini tasarımları doğru ise bu sene iphone ile Samsung arasındaki tasarım ve şıklık farkı daha da artacak. İphone tüketicileri bu durumdan hiç de şikayetçi değil ne yazık ki. Doğal olarak da ağlamayan bebeğe meme vermiyor Apple
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Patent konularından ziyade ilk galaxy s telefonu ilk İphone'nun yanında çok çirkin duruyor ancak 2016 yılına geldiğimizde tam tersi durum var. Samsung kendini ...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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ultrAslan-BH 2 yıl
Saçmalık ötesi...

Apple ın samsung dan esinlendigi samsungun apple dan esinledigi ayni sekilde lg nin bunlardan esinlendigi ve diger tonlarca ureticinin birbirinden esinlendigi tasarım ve özellik varken bu neyin kafası
Saçmalık ötesi...Apple ın samsung dan esinlendigi samsungun apple dan esinledigi ayni sekilde lg nin bunlardan esinlendigi ve diger tonlarca ureticin...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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OyunDelisi 2 yıl
Keşke artık birazda apple samsungun tasarımından esinlense.
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Physicist_Emre 2 yıl
Mahkeme kararını tanımayan masum Türkiyeliler, bu bir yerden tanıdık geliyor :)
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DH Misafiri 2 yıl
Kemal Sunalin bi filmi vardi hani eşekle mahkemeye gidiyor sonra yillarca bu böyle devam ediyor mahgemeye git-gel bunlarinkide ona döndü, kaldiki kopyalamaya bütün teller ayni o zaman herkes bir birini mahkemeye versin! Hayvan gibi şey yapıyonuz..!
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hakanlevent 2 yıl
ula hala çalısır durumda i9000 im var (s1) şu an slimrom kurulu [4.4.4) spotfydan müzik dinliyorum wolfson dac ve mükemmel ses kalitesi :)
geçenlerde android 6.0.1 kurmuşlugum var tamam mesajlara 10 sn de giriyordu ama sonuçta cihaz android 6 bile çalıştırdı sırada 7 var bakalım nereye kadar goturucekler xda dakiler :D
1 Yanıt Yanıtla
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Kartal Göz 2 yıl hakanlevent
hakanlevent
ula hala çalısır durumda i9000 im var (s1) şu an slimrom kurulu [4.4.4) spotfydan müzik dinliyorum wolfson dac ve mükemmel ses kalitesi :)
geçenlerde android 6.0.1 kurmuşlugum var tamam mesajlara 10 sn de giriyordu ama sonuçta cihaz android 6 bile çalıştırdı sırada 7 var bakalım nereye kadar goturucekler xda dakiler :D

Maşallah diyelim, nazar değmesin.
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Deve Katili 2 yıl
Furkan_71
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volkan_kolay 2 yıl
Ben her zaman şunu söylerim, Apple olmasaydı Samsung bize hala kızaklı kaydıraklı kapaklı telefonlar satacaktı, Samsung olmasaydı Apple bize iPhone 7 diye 4" ekranlı 5mp kameralı telefonlar satacaktı.
Rekabet iyidir rekabet bize yarar ama sanki Apple kimseden birşey almamış gibi havalarda olması birde buna fanlarınıda inandırması ayrı bir komedi..
1 Yanıt Yanıtla +12
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tanklar yolda 2 yıl volkan_kolay
En son Nokia dava açmıştı, apple baya bir patent ihlali yapmış. Bakalım ne olacak sonucu
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Amd64x2 2 yıl
Pamuk eller cebe Ekrem
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SCWS 2 yıl
Fanboylar rahatsız mahkeme yanlış karar vermiş yağğ, babalarının kasasından çıkacak sanki o para işte bunlar işsiz güçsüz tipler apple onu yaptı samsung bunu yaptı ile günü geçiriyorlar tahminimce.
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fthkn 2 yıl
Doymuyorlar milleti sömürdükleri yetmedi şimdi de birbirlerini emmeye başladılar. Kan emmeye demek istiyorum. Tabi kimseye zorla satmıyorlar. O yüzden bu sömürünün kimse farkına varmıyor.
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Turkforce 2 yıl
Kararı veren insanların Samsung Android ile Iphone IOS arasındaki farkı anlayamacak halde olduğunu sanmış. Gerçekten pürüzsüz bir beyin.
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hidrojennn 2 yıl
kare şeklinde ön yüz ve bu ikonlar ilk palmlarda kullanıldı. palm patentleri hp'de. bu yüzden bir tazminat verilecekse hep apple hem samsung'un hp'ye tazminat ödemesi lazım.
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