Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu

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Bundan 6 yıl önce Apple, Samsung'un kendi patent haklarını ihlal edip ürettiği Galaxy model telefonunun iPhone'un kopyası olduğunu iddia ederek Samsung'a tazminat davası açmıştı. Uzun yıllar süren davada ilk elle tutulur gelişme geçen ay yaşanmış ve mahkeme Apple'ın 399 milyon dolarlık tazminat talebini reddetmişti. (Söz konusu modeller Galaxy S, Nexus S, Epic 4G ve iPhone 3G S)

İşin peşini bırakmayan ve kararı temziye götüren Apple'a Yargıtay'dan olumlu yanıt geldi. Apple'ın iddialarını haklı bulan mahkeme şimdi ödenecek tazminatı belirlemeye çalışıyor ancak bu pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Apple, Samsung'un tasarımı kopyalayarak elde ettiği tüm geliri isterken mahkeme sadece Apple'ın bu tasarımın çalınması sonucunda uğradığı zararı belirlemeye çalışacak. Apple'ın öne sürdüğü ve mahkemenin de kabul ettiği tasarım ihlali, pürüzsüz çerçeveler, kare şeklindeki ön yüz ve renkli ikonları kapsıyor.

Davayla ilgili Calvin Klein, Dieter Rams ve Norman Foster gibi 100'den falza tasarımcı, Apple'ın davasında haklı olduğunu ve Samsung'un bu kopyalama sonucu kazandığı bütün geliri ödemesi gerektiğini dile getirmişti. Ürün tasarımlarının benzer olmasının müşterilerin algıları üzerinde nasıl etkili olacağıyla ilgili 1949 yılında yapılan bir deneyde deneklere üzerinde hiç bir ibare olmayan Coca-Cola şişesi gösterilmiş ve deneklerin %99'u bu şişenin kafalarında Coca-Cola'yı çağrıştırdığını ifade etmişti.