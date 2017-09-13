Tesla'nın ölümlü kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı: Sürücü ve teknoloji kusurlu

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Florida'da yaşanan kazada 2015 model Tesla Model S, o esnada dönüş yapan bir kamyona çarpmış ve sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturma başlatan ABD Ulusal Taşımacılık Emniyeti Dairesi(NTSB) nihai tespitlerini yaptı. NTSB, tamamı önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanacak olan raporda, kamyon sürücüsünün ve Tesla sürücüsünün hatalı olduğunu ve kazanın esas olarak sürücülerin hatalarından kaynaklandığı kaydederken Tesla'nın teknolojisinin de kazaya zemin hazırladığına değindi.





Rapora göre kamyon sürücüsü Model S'e yol vermediği halde sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown kazadan kaçınmak için herhangi bir reaksiyon göstermedi. İki sürücünün de yaptığı hatalar kazanın gerçekleşmesine yol açarken Brown'ın, Tesla'nın teknolojisine olan bağlılığı ve inancı hayatını kaybetmesine neden oldu. İkinci nesil otopilot bulunan araçtan elde edilen verilere göre Brown 37 dakika içinde sadece 7 defa direksiyona dokunmuştu.





Otopilot Yeterince Uyarmadı

Bu durumu göz önünde bulunduran NTSB, Brown'ın yolculuğu takip etme noktasındaki ilgisizliğine atıfta bulundu. Bununla birlikte otopilot, Brown'ın sürüşü takip etmesi için gerekli uyarıları vermedi. Kazadan sonra yeni bir güncelleme yayınlayarak otomobilin sürücüyü daha fazla uyarmasını sağlayan Tesla'daki bu eksiklik de Brown'ın dikkatsizliğiyle birleşince kaza kaçınılmaz oldu.





Konuyla ilgili açıklama yapan NTSB Başkanı Robert Sumwalt ise Tesla'nın sınırlı teknolojisinin ''kullanılmaması gerektiği yerde kullanıldığını'' ifade etti. Sumwalt "Tesla'nın sistemi tasarlandığı gibi çalıştı ancak sistem, sınırlı bir ortamda sınırlı görevler gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Tesla, sürücüye sistemi kendisinin tasarlandığı ortamın dışında kullanmasına izin verdi ve sistem de sürücüye, dikkatini sürüşten başka şeylere yöneltmek için boşluk sağladı. Sonucunda asla olmaması gereken bir çarpışma oldu.'' dedi.





Tesla Yine Uyardı

Raporun ardından açıklama yapan Tesla sözcüsü ise NTSB'ye analizi için teşekkür ederken teknolojinin geliştirilmesi sırasında NTSB'nin uyarılarının dikkate alınacağı açıkladı. Tesla'da önceliğimiz güvenliktir diyen sözcü, otopilot sayesinde trafik kazalarının yüzde 40 azaldığını bildiren NTSB'nin bir önceki raporuna da dikkat çekti. Bununla birlikte şirket sürücüleri yine uyardı: Otopilot teknolojisi otomobilin kontrolünü tamamen devralmadığı sürece her zaman dikkatli olun.

https://www.engadget.com/2017/09/12/ntsb-blame-driver-tech-fatal-tesla-crash/