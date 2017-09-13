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Tesla'nın ölümlü kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı: Sürücü ve teknoloji kusurlu

Tesla marka otomobilde gerçekleşen ölümlü ilk kazayla ilgili soruşturma ABD Ulusal Taşımacılık Emniyeti Dairesi tarafından tamamlandı. Soruşturma raporundaki önemli noktalar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Florida'da yaşanan kazada 2015 model Tesla Model S, o esnada dönüş yapan bir kamyona çarpmış ve sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturma başlatan ABD Ulusal Taşımacılık Emniyeti Dairesi(NTSB) nihai tespitlerini yaptı. NTSB, tamamı önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanacak olan raporda, kamyon sürücüsünün ve Tesla sürücüsünün hatalı olduğunu ve kazanın esas olarak sürücülerin hatalarından kaynaklandığı kaydederken Tesla'nın teknolojisinin de kazaya zemin hazırladığına değindi.


 

Rapora göre kamyon sürücüsü Model S'e yol vermediği halde sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown kazadan kaçınmak için herhangi bir reaksiyon göstermedi. İki sürücünün de yaptığı hatalar kazanın gerçekleşmesine yol açarken Brown'ın, Tesla'nın teknolojisine olan bağlılığı ve inancı hayatını kaybetmesine neden oldu. İkinci nesil otopilot bulunan araçtan elde edilen verilere göre Brown 37 dakika içinde sadece 7 defa direksiyona dokunmuştu. 


Otopilot Yeterince Uyarmadı

Bu durumu göz önünde bulunduran NTSB, Brown'ın yolculuğu takip etme noktasındaki ilgisizliğine atıfta bulundu. Bununla birlikte otopilot, Brown'ın sürüşü takip etmesi için gerekli uyarıları vermedi. Kazadan sonra yeni bir güncelleme yayınlayarak otomobilin sürücüyü daha fazla uyarmasını sağlayan Tesla'daki bu eksiklik de Brown'ın dikkatsizliğiyle birleşince kaza kaçınılmaz oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan NTSB Başkanı Robert Sumwalt ise Tesla'nın sınırlı teknolojisinin ''kullanılmaması gerektiği yerde kullanıldığını'' ifade etti. Sumwalt "Tesla'nın sistemi tasarlandığı gibi çalıştı ancak sistem, sınırlı bir ortamda sınırlı görevler gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Tesla, sürücüye sistemi kendisinin tasarlandığı ortamın dışında kullanmasına izin verdi ve sistem de sürücüye, dikkatini sürüşten başka şeylere yöneltmek için boşluk sağladı. Sonucunda asla olmaması gereken bir çarpışma oldu.'' dedi.


Tesla Yine Uyardı 

Raporun ardından açıklama yapan Tesla sözcüsü ise NTSB'ye analizi için teşekkür ederken teknolojinin geliştirilmesi sırasında NTSB'nin uyarılarının dikkate alınacağı açıkladı. Tesla'da önceliğimiz güvenliktir diyen sözcü, otopilot sayesinde trafik kazalarının yüzde 40 azaldığını bildiren NTSB'nin bir önceki raporuna da dikkat çekti. Bununla birlikte şirket sürücüleri yine uyardı: Otopilot teknolojisi otomobilin kontrolünü tamamen devralmadığı sürece her zaman dikkatli olun.


https://www.engadget.com/2017/09/12/ntsb-blame-driver-tech-fatal-tesla-crash/ Yorum Yaz
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zaomss 1 yıl en beğenilen mementopolis
Boş yorum yapıyorsun. Gerek Tesla gerekse de Elon hiçbir zaman araçları ve teknolojileri için "kendi kendine gidebilen" yada full otonom tabirini kullanmadılar. Aksine her zaman "bu teknoloji şuan bir yardımcı aşamasındadır ve sürücünün dikkatine,müdahelesine hala ihtiyaç vardır. " diye. Ayrıca sistem çok çok başarılı çalışıyor. Kusursuz mu hayır. Zaten hiçbir teknoloji asla kusursuz değildir olamaz da. Ek olarak adamlar dünyada pek çok açıdan bir ilki başarıyor. Kimsenin hala yapamadığını yıllar öncesinden başardılar. Bu tarz bir tepki komik olmuş.
Boş yorum yapıyorsun. Gerek Tesla gerekse de Elon hiçbir zaman araçları ve teknolojileri için "kendi kendine gidebilen" yada full otonom tabirini kullanmadılar...
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fatih-8 1 yıl
Teslanin sucu daha tam olarak olmamis bir teknolojiyi ilk biz yaptik demek icin kullanima sunmasi oldu.
Adam son yarim saat nerdeyse direksiyonsa dokunmamis, arac bunu tespit ettiyse gerekirse koltuga titresim versin uyandirsin adami. Ki su anda galiba surucu uyursa uyarilara kulak asmazsa vs araci saga cekip bekliyor, bu tarz tedbirler alinmadan oto pilotu kullanima acmasi maalesef teslanin sucu.
Oyle once kullanima acip sonra ama bak tam otonom degil ha siz yine de direksiyonu birakmayin demekle olmuyor.
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sleepingawake 1 yıl
37 dakikada sadece 25 saniye şoför kontrolü eline almış. Sistem adamı zaten uyarmış. Adam kontrolü almamış. Araç otopilot 5. seviyede değil daha. Sadece şuanlık şoföre yardımcı oluyor. Bu arabalar buna rağmen milyonlarca km yol yaptılar. Sadece bir tane böyle örnek var. Demek sistem başarılı. Hergün insanlar yüzünden bir sürü kaza oluyor.
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Witcher3 1 yıl
Kendi kendine giden araba diye satilmadi teslalar hata sadece surucude geciniz
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kadirirdem 1 yıl
ikisininde suçu var bence iki tarafta suçlu.
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berkayjan 1 yıl
Burda otopilota değinilmiş fakat kaza resmine bakacak olursak tırın dorsesine çarpmış gibi adam yani dorse biraz yüksek olduğu için şaseyi atlayıp direk camın ordan darbe almış ve doğal olarak ölüm kaçınılmaz olmuş. Eğer tamponun ordan darbe alsaydı sadece bir kırıkla atlatabilirdi sanırım şoför. Bu kazada çoğu arabadaki şoför ölür muhtemelen.
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asdf_13 1 yıl
mahkeme yazılım suçlu diyor. adamın ailesi suçsuz diyor. hala daha ailenin iyi niyetli olduğunu düşünen var mı merak ediyorum.
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mementopolis 1 yıl
Tesla 'ya(Elon Musk'a) ne kadar küfür etsem az . Olmamış işte olmamış. Millete otopilot sunuyor. Kullanıcı hatası olması için ellerinden geleni yapıyorlar .
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zaomss 1 yıl mementopolis
Boş yorum yapıyorsun. Gerek Tesla gerekse de Elon hiçbir zaman araçları ve teknolojileri için "kendi kendine gidebilen" yada full otonom tabirini kullanmadılar. Aksine her zaman "bu teknoloji şuan bir yardımcı aşamasındadır ve sürücünün dikkatine,müdahelesine hala ihtiyaç vardır. " diye. Ayrıca sistem çok çok başarılı çalışıyor. Kusursuz mu hayır. Zaten hiçbir teknoloji asla kusursuz değildir olamaz da. Ek olarak adamlar dünyada pek çok açıdan bir ilki başarıyor. Kimsenin hala yapamadığını yıllar öncesinden başardılar. Bu tarz bir tepki komik olmuş.
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