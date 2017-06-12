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Teslim alınmayan yeni çipli kimlik kartları imha ediliyor

2017 yılı itibariyle hizmete sunulan elektronik kimlikler için başvurular devam ederken, kişilerin teslim almadıkları kimlik kartlarının belirlenen süre sonunda kalıcı şekilde imha edildiği açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız ocak ayında hayata geçirilen elektronik kimlikler için başvurular alınmaya devam ediyor. Her ne kadar bu süreçte ciddi anlamda gecikmeler ve çeşitli problemler yaşansa da halen binlerce kişi randevu için sırada. 16 TL ödeyerek alabileceğiniz yeni kimliklerle kamu ve özel teşebbüs hizmetlerinden -PIN ve PUK koruması sayesinde- güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yararlanabilmek mümkün.
Birkaç yıl içinde şu an kullanımda olan nüfus cüzdanlarının yerini alacağı ifade edilen elektronik kimliklerin teslim alınmadığında ise imha edildiği ortaya çıktı. Öyle ki başvuru yapan kişilere yeni kimlikleri PTT aracılığıyla belirttikleri adrese gönderiliyor. Eğer ev ya da iş yerlerinde bulunamazlarsa bilgilendirme kağıdı bırakılıyor. PTT'den kimliklerini almayan kişilerin zarfları doğrudan nüfus müdürlüklerine gönderiliyor. İşte tam bu andan itibaren 30 gün içerisinde çipli kimliğini nüfus müdürlüğünden almayan kişilerin kimlikleri imha ediliyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) web sitesinde yer alan bilgide şu ifadelere yer veriliyor:
"Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir."
Vatandaşların iptal işleminin ardından başvuru bilgilerini yenilemeleri isteniyor. 3,5 yıla kadar dağıtımının tamamlanması planlanan kimlikleri nasıl alabileceğinizi -ücret, gerekli belgeler ve randevu adresleri- dilerseniz buradaki haberimizden detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

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BlackGhost12 2 yıl en beğenilen
Para para para. Vermiyorum 18 tl kardeşim.
1 Yanıt Yanıtla +43
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ERIKCI 2 yıl Captain_Ivy
Aazam

Baktın kimse almıyor mu? Kart için bi zorunluluk öne çıkar, milleti zorla almaya yönlendir. Ben de şu an için almamayı düşünüyorum. 16 tl bi rakam değil ama neden?

Haberi okumamamışsınız bile... deniyor ki "Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir" yazdığınızla hiç alakası yok
AazamBaktın kimse almıyor mu? Kart için bi zorunluluk öne çıkar, milleti zorla almaya yönlendir. Ben de şu an için almamayı düşünüyorum....
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1 Yanıt Yanıtla +22
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kaazto28 2 yıl
"zorunlu seçmeli ders" mantığıyla zorlamadıkları sürece 16tl verip yeni kimlikleri almayacak. Açık ve net...
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ThErdemO 2 yıl RoyaL.cLi
O 15 gün çok iyimser bir ihtimal. Ayrıca internetten takip eder insan 3 ay sonra reddedildiğini öğrenmek nedir.
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RoyaL.cLi 2 yıl ThErdemO
İnternetten zaten takip ediyordum hatta telefonla aradım fakat sadece başvurunuz ön kontrol aşamasında diyolardı ki şuan da değişen bir şey yok tekrardan gidip başvurdum başvurum yenilendi üzerinden 1 ay geçti ve az önce kontrol ettim hala Başvurunuz ön kontrol aşamasındadır yazıyor
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samura1 2 yıl
öyle yada böyle almak mecburiyetinde kalınacağını hatırlatmak isterim .ister zorunuza gitsin ister gitmesin o 16 tl yi verip paşa paşa almak zorunlu olacağı bir gün gelecektir. o halde Annemizi cep telefonundan aramadan önce gidip alalım zira ben öyle yaptım yeni yenidir.
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mavizaman 2 yıl
bende müracaat etmedim henüz.
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WoXeD 2 yıl
ücretsiz dağıtılmadığı sürece asla para vermem.iliğimize kadar vergi adı altında sömürülüyoruz resmen. şunuda ücretsiz verin.
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RoyaL.cLi 2 yıl
Bu yeni kimliklere 4 ay önce başvurdum 1 ay önce kabul edilmediğini tekrardan başvurmam gerektiği söylendi tekrar gidip başvurdum ve 1 aydır bekliyorum hala gelmedi normalde 15 gün içerisinde gelmesi gerekiyordu
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hanox 2 yıl
Ben aldım çok memnunum,yapanlara teşekkür ederim,beğenmeyen kartonları son güne kadar kullansın :)
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underlater 2 yıl
Acaba o chip'e kimliğin üzerinde yazmayan hangi bilgileri de işleyecekler!? Türk Kürt İngiliz Alman Alevi Sünni Sağcı Solcu Dinci Cinci artık akıllarına ne gelirse doldururlar. Kartı herhangi bir makineye sokarsın anında bilgilerin güncellenir. İş aramaya gidersin Bilgilerini kontrol ederler ve biz sizi ararız derler. Sende bekler durursun!. Taaaki makarna kömürü kabul edene kadar!...
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elmariacci 2 yıl
Kimlik kartı tahmini kaç günde geliyor ?
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odeon99 2 yıl unsur
Ahh hocam birde hristiyanlara laf atarlar ya kilisede bedava incil dagitip pazar gunleri her dinden insanlari kabul ediyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
kimlikleirn yenilenmesi gerekli olabilir ama bu ve buna benzer bi çok uygulamada vatandaştan alınan paraları anlamış değilim
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