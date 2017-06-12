Teslim alınmayan yeni çipli kimlik kartları imha ediliyor

Geride bıraktığımız ocak ayında hayata geçirilen elektronik kimlikler için başvurular alınmaya devam ediyor. Her ne kadar bu süreçte ciddi anlamda gecikmeler ve çeşitli problemler yaşansa da halen binlerce kişi randevu için sırada. 16 TL ödeyerek alabileceğiniz yeni kimliklerle kamu ve özel teşebbüs hizmetlerinden -PIN ve PUK koruması sayesinde- güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yararlanabilmek mümkün.

Birkaç yıl içinde şu an kullanımda olan nüfus cüzdanlarının yerini alacağı ifade edilen elektronik kimliklerin teslim alınmadığında ise imha edildiği ortaya çıktı. Öyle ki başvuru yapan kişilere yeni kimlikleri PTT aracılığıyla belirttikleri adrese gönderiliyor. Eğer ev ya da iş yerlerinde bulunamazlarsa bilgilendirme kağıdı bırakılıyor. PTT'den kimliklerini almayan kişilerin zarfları doğrudan nüfus müdürlüklerine gönderiliyor. İşte tam bu andan itibaren 30 gün içerisinde çipli kimliğini nüfus müdürlüğünden almayan kişilerin kimlikleri imha ediliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) web sitesinde yer alan bilgide şu ifadelere yer veriliyor:

"Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir."

Vatandaşların iptal işleminin ardından başvuru bilgilerini yenilemeleri isteniyor. 3,5 yıla kadar dağıtımının tamamlanması planlanan kimlikleri nasıl alabileceğinizi -ücret, gerekli belgeler ve randevu adresleri- dilerseniz buradaki haberimizden detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.