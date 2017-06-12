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Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor

Maliye Bakanlığı, internetten yapılan yurtdışı alışverişine vergi zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Peki Türkiye’de bir muhatabı bulunmayan sitelerden nasıl vergi alınacak?
1 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yurt dışında faaliyet gösteren ancak ülkemizde herhangi bir resmi faaliyeti bulunmayan e-ticaret siteleri uzunca bir süredir devletin denetimindeydi. Bu noktada çeşitli uygulamalar yapacağı konuşulan Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını Bakan Naci Ağbal açık etti.
Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor

Türkiye’de herhangi bir mükellefi olmayan firmalara vergi getirileceğini belirten bakan eğer Türkiye’de vergi ödemiyor ve bir mükellefi yoksa belirli bir oranda stopaj kesileceğini ifade ediyor. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararının hazırlık aşamasında olduğu da belirtiliyor.

Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor
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Sistem Nasıl İşleyecek?

Elektronik ortamda bankalar üzerinden yapılan para transferlerine göre kesinti uygulanacak. Türkiye’nın bankacılık sisteminde yıllardır gerçekleştirdiği sıkı denetimlerin bir geri dönüşü olarak ödemelerin denetiminde yeni bir kriter daha getirilecek. Türkiye’den bankaların belirlenen şirketlere yapacağı ödemeler üzerinden doğrudan bir stopaj kesintisi yapması istenecek ve karşı tarafa ödeme eksik olarak geçecek. Böylelikle de vergileme kısmen de olsa sağlanmaya çalışılacak.

İlk etapta tüketiciye yansıyan bir durum olmayacakmış gibi görünse de yurt dışı alışveriş şirketleri ödemelerini eksik almaya başlayınca doğal olarak ya Türkiye’ye ürün gönderimini durduracak ya da Türkiye’deki müşterilerine bu kesintiyi de yansıtmaya başlayacak. Bu nedenle de kredi kartı, havale gibi durumlar farketmeksizin kesintiler yapılacak.

Bu proje yürürlüğe geçince Amazon gibi vergilemeden kaçmayan şirketlerde bir sorun yaşanmayacak ancak özellikle Çinli e-ticaret sitelerinin fiyatlarında bir güncellemeye gitmesi muhtemel gibi görünüyor. Bu arada Maliye Bakanlığı e-ticaret alışverişlerinin denetimi için 100-200 kişiden oluşan bir ekip de kuracakmış.


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veteriner69 1 yıl en beğenilen
Her şeyi sattılar bitirdiler, Devlette para kalmadı, köprülerin parasını bile ödeyemiyorlar, Dünya'da en çok vergi ödeyen ülkelerden biriyiz ve hala cebimizden almaya çalışıyorlar.
Her şeyi sattılar bitirdiler, Devlette para kalmadı, köprülerin parasını bile ödeyemiyorlar, Dünya'da en çok vergi ödeyen ülkelerden biriyiz ve hala cebimizden ...
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3 Yanıt Yanıtla +713
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zeus_1907 1 yıl
halkı tekrar kazığın içine çekmeye çalışacaklar
ama zenginlerin Yatlarından Elmaslarından vergi almamaya devam edecekler.
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Crossclimatt 1 ay
Benim 500 dolar siparişim olacak fedex dhl takılıyor china postun eml si var oda hızlı o takılır mı acaba yine ..2 sis farı 2 far 2 tane bagaj rayı alıcam hummer için bu arabalarda %20 ye ek ne vergi çıkar acaba ?
tr.aliexpress.com/...
tr.aliexpress.com/...
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Bağıran Saman 1 ay
Böylelikle muafiyet sınırı sıfırlanır...
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Bağıran Saman 1 ay
Adamlar göz göre göre bizi eziyor yahu...
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tonyali61 1 ay
alışveriş yapıp vergi ödeyen oldu mu acep ? nasıl anlayacaz , ben şimdi 60 dolarlık alışveriş yaptım , nasıl olacak bu vergilendirme yoksa farkında olmadan ödedim mi vergiyi ?
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capital.punishment 1 yıl
Yazıklar olsun
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forumagir 1 yıl
Devletin bütün gelirleri geri dönüşümü olmayan şeylere ve israfa gidiyor

200.000 makam aracı var ve onlar için benzin parası

TOKİ varken bakanlıklar kiralık binalarda duruyor -yandaş para kazanması için-

Ordu kadar Polis teşkilatı var

Ordu kadar imam-müezzin kadrosu var

daha var ama bunlar bile yeter şimdilik

müdürler ,belediye başkanları passat yerine Audi binmesi için vatandaştan 3-5 dolar kopardıklarını kar belliyorlar

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Alphace 1 yıl
Bu düzenleme geçsin hepsiburada, n11 gibi yerli rakiplerden alışveriş yapmayacagım. Boynerlerin de ismi geçiyor.
Küçük güvenilir esnafı tercih edeceğim. Nasıl bulacaksın derseniz forumlar neden var derim. Son iki telefonumu forumdaki satıcılardan aldım.
Ayrıca BTK sayesinde Imei işlerini çözdük. Maliye sayesinde bitcoin ve alt birimlerini de çözeriz. Yurtdışı bankalarda hesap açmayı da öğreniriz. Maliye ile kapalı kapılar ardında pazarlık yapan yerli düdükçülerden daha zekiyiz.
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Bağıran Saman 1 ay Alphace
Adamsın
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Bluflame 1 yıl
gelişmiş ülkelerde devlet vergiyi kazançtan toplar, yani çok para yapan çok vergi verir, az kazanan az vergi, ilave olarak çok az olarakda tüketimden satış vergisi toplar.
bizimkiler kazanç vergisi hiç toplamıyor, bütün vergiyi tüketim mallarına bindiriyor, o zamanda herkes eziliyor. zenginler zaten hiç vergi ödemez, ekonominin büyük kısmı kaçak, taşınmaz mal/mülk vergilendirme sistemi tamamen çağdışı.
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mmucit 1 yıl Bluflame
Hocam zaten adaletli vergilendirme yapılabilse tuketim ürünlerine bu kadar vergi konulmaz. Oran olarak zenginlerin daha az vergi verdiğini düşünüyorum.
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Bluflame 1 yıl
osmanlı’nın sonu bu vergilendirme yüzünden olmuştu, isyanlar falan çıkmıştı, tarım/ticaret böyle bitirilmişti, bizimkilerden tık yok.
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teyzen nevfik 1 yıl Bluflame
Simdiki halka bir Allah iki Osmanlı diyorlar hepsi amin çok amin diyor susup oturuyor
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complete_ 1 yıl
Arkadaşlar k.k.d.f diye bir vergi var kaynak kullanım destek fonu bir şirketiniz var yurtdışından ithalat yapıyorsunuz,çalıştığınız firma artık size güvendi ve vadeli olarak mal satıyor,devlet ne yapıyor biliyormusunuz sen yurtdışından vadeli mal alıyorsun bana %6 vergi ödeyeceksin diyor,bu vergi %1 ile başladı şu an hükümet bunu %6 yaptı..
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