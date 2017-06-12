Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor

Yurt dışında faaliyet gösteren ancak ülkemizde herhangi bir resmi faaliyeti bulunmayan e-ticaret siteleri uzunca bir süredir devletin denetimindeydi. Bu noktada çeşitli uygulamalar yapacağı konuşulan Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını Bakan Naci Ağbal açık etti.

Türkiye’de herhangi bir mükellefi olmayan firmalara vergi getirileceğini belirten bakan eğer Türkiye’de vergi ödemiyor ve bir mükellefi yoksa belirli bir oranda stopaj kesileceğini ifade ediyor. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararının hazırlık aşamasında olduğu da belirtiliyor.

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Sistem Nasıl İşleyecek?

Elektronik ortamda bankalar üzerinden yapılan para transferlerine göre kesinti uygulanacak. Türkiye’nın bankacılık sisteminde yıllardır gerçekleştirdiği sıkı denetimlerin bir geri dönüşü olarak ödemelerin denetiminde yeni bir kriter daha getirilecek. Türkiye’den bankaların belirlenen şirketlere yapacağı ödemeler üzerinden doğrudan bir stopaj kesintisi yapması istenecek ve karşı tarafa ödeme eksik olarak geçecek. Böylelikle de vergileme kısmen de olsa sağlanmaya çalışılacak.

İlk etapta tüketiciye yansıyan bir durum olmayacakmış gibi görünse de yurt dışı alışveriş şirketleri ödemelerini eksik almaya başlayınca doğal olarak ya Türkiye’ye ürün gönderimini durduracak ya da Türkiye’deki müşterilerine bu kesintiyi de yansıtmaya başlayacak. Bu nedenle de kredi kartı, havale gibi durumlar farketmeksizin kesintiler yapılacak.

Bu proje yürürlüğe geçince Amazon gibi vergilemeden kaçmayan şirketlerde bir sorun yaşanmayacak ancak özellikle Çinli e-ticaret sitelerinin fiyatlarında bir güncellemeye gitmesi muhtemel gibi görünüyor. Bu arada Maliye Bakanlığı e-ticaret alışverişlerinin denetimi için 100-200 kişiden oluşan bir ekip de kuracakmış.