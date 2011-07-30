Texas Instruments, OMAP işlemci bölümünü satıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Texas Instruments, OMAP bölümünü satıyor. Bilindiği üzere firma, ARM mimarisini kullanan yongada sistem çözümlerini OMAP çatısı altında sunuyor ve başta Nokia ve Motorola olmak üzere önde gelen cihaz üreticilerine işlemci sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır ARM tabanlı işlemciler sunan firma, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisine adapte olan ilk firma olmuş ve OMAP5 işlemci ailesinin teknik detaylarını bir süre önce endüstri ile paylaşmıştı.
Android 3.0 işletim sistemi için Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini referans platform olarak kullanan Google'ın, Android 4.0 (kod adı Ice Cream Sandwich) için referans platform olarak Texas Instruments ile yola devam edeceğinin konuşulduğu bir dönemde, OMAP bölümünün satışa çıkarılması sektör adına şaşırtıcı bir gelişme oldu. Bu noktadan sonra yanıtı aranacak soru ise, OMAP bölümünü kim alacak. Muhtemel adayları içeren çok uzun bir listeden söz edilirken, bu isimler arasında AMD ile GlobalFoundries ortaklığını gerçekleştiren ve bugün büyük ortak konumunda olan Abu Dabi merkezli ATIC firması öne çıkarken, Tegra operasyonunu zirveye taşımak isteyen Nvidia'nın adaylar arasında olduğu söyleniyor.
Diğer taraftan Intel ve AMD de muhtemel adaylar arasında gösterilmekle birlikte, şirketlerin stratejisi göz önüne alındığında şu an için iki ismin de böyle bir girişimde bulunması beklenmiyor. Intel, Atom işlemci ailesiyle orta-uzun vadede pazarın lideri olacağını dile getirirken, AMD ise mobil cihazlara daha fazla yatırım yapmayı ancak bunu Fusion teknolojisi etrafında şekillendirmeyi planlıyor. Fusion Geliştiriciler Konferansı'nda, Fusion Sistem Mimarisi'ni endüstri standardı haline getirmeyi hedeflediğini de açıklayan AMD'nin, ARM tabanlı işlemci geliştirmek yerine ARM tabanlı işlemciler için GPU sağlaması bekleniyor.
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Nvidia tegrayı 2009 da felan duyurdu. Yanlış anlamayın herhangi bir nvidia sempatisi felan değilim yalnız bir söz vardır ya hani görünen köy kılavuz istemez diye Nvidia ne kadar acemi ve mobil sektörde yeni olursa olsun TEGRA 2 ile çok sağlam geldi ve sağlam bir yer edindi kendine çıkmamış bir ürün hakkında yorum yapamam TEGRA 3'e ait bir cihaz yok qualcoom rakiplerini çok küçümsüyor TEGRA 3 den bizim çift çekirdekli işlemcimiz daha iyi olacak gibi çıkmamış bir işlemci için kesin bir açıklama yapabilmesi Qualcoom'un biraz diğer rakiplerini küçümsediğini gösteriyor. Şahsen ben qualcoom'un şuanki işlemcilerinin performansından memnunum Huawei ıdeos x5 kullanıcısıyım 800 MHZ lik işlemci her istediğimi karşılıyor. Şahsen bana kalırsa tegra 3 ü bırak tegra 2 bile fazlasıyla yeterli tegra 3 veya daha üst birşeye gerek bile yok bence telefonlarda Tabiki tabletler için aynı şey söylenemez.
Tengra ile giriş yapalı ne kadar oldu? Texas Instruments'e veya Qualcoom' a yakın mı? Hem ben mesajımda TI'nın üzerine vurgu yaptım ve piyasada nvidiadan daha iyi firmalar oldugunu göstermek icinde Qualcoom örnegini verdim. Qualcoom işlemcileri belki daha yavaştır ama bununla ilgili bir test veya ona benzer bişi yok. Ben tek 55 dklık Samsung galaxy s 2 ile Htc senseation karşılaştırmasında duydum. Ayrıca Senseationdaki işlemciler zaman sorunu yüzünden iki tane a8 işlemcisinde oluşmakta yoksa cift cekirdekli a9 işlemcileri yolda ve 4 tane a8li TENGRA 3 den cok daha iyi olacakları belli. Bu yüzden Qualcooma yavaş diyebilirsin ama TI hala Nvidian daha iyi
Ayrıca AMD satın alırsa ertelemeler daha acı verici olur :) mağlum rekabet bol.