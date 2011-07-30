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Texas Instruments, OMAP işlemci bölümünü satıyor

7 yıl
4b
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26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Texas Instruments, OMAP bölümünü satıyor. Bilindiği üzere firma, ARM mimarisini kullanan yongada sistem çözümlerini OMAP çatısı altında sunuyor ve başta Nokia ve Motorola olmak üzere önde gelen cihaz üreticilerine işlemci sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır ARM tabanlı işlemciler sunan firma, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisine adapte olan ilk firma olmuş ve OMAP5 işlemci ailesinin teknik detaylarını  bir süre önce endüstri ile paylaşmıştı.
 Android 3.0 işletim sistemi için Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini referans platform olarak kullanan Google'ın, Android 4.0 (kod adı Ice Cream Sandwich) için referans platform olarak Texas Instruments ile yola devam edeceğinin konuşulduğu bir dönemde, OMAP bölümünün satışa çıkarılması sektör adına şaşırtıcı bir gelişme oldu. Bu noktadan sonra yanıtı aranacak soru ise, OMAP bölümünü kim alacak. Muhtemel adayları içeren çok uzun bir listeden söz edilirken, bu isimler arasında AMD ile GlobalFoundries ortaklığını gerçekleştiren ve bugün büyük ortak konumunda olan Abu Dabi merkezli ATIC firması öne çıkarken, Tegra operasyonunu zirveye taşımak isteyen Nvidia'nın adaylar arasında olduğu söyleniyor.
Diğer taraftan Intel ve AMD de muhtemel adaylar arasında gösterilmekle birlikte, şirketlerin stratejisi göz önüne alındığında şu an için iki ismin de böyle bir girişimde bulunması beklenmiyor. Intel, Atom işlemci ailesiyle orta-uzun vadede pazarın lideri olacağını dile getirirken, AMD ise mobil cihazlara daha fazla yatırım yapmayı ancak bunu Fusion teknolojisi etrafında şekillendirmeyi planlıyor. Fusion Geliştiriciler Konferansı'nda, Fusion Sistem Mimarisi'ni endüstri standardı haline getirmeyi hedeflediğini de açıklayan AMD'nin, ARM tabanlı işlemci geliştirmek yerine ARM tabanlı işlemciler için GPU sağlaması bekleniyor.

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müntekim 7 yıl
Güç elektroniği konusunda uzman bir firmadır kendileri.Msp430 ve fram gibi hem çok az enerji tüketen entegre teknolojilerine sahiptir.Arm işlemcilere bunları eklemesini beklerken bu karar ilginç nokianın pazar kaybı ve japonya depremide üretimine çok ciddi zarar vermişti bundan dolayı satıyor olabilir.Ama Kendine ait yeni bir mimari ilede ortaya çıkarlarsa şaşmayın derim.
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ultiMance 7 yıl
Qualcomm karsisinda tutunamayacagini anlayinca boyle bir karar almis olabilir.Buyuk akilli telefon ureticilerinin cogu secimini qualcommdan yana kullaniyor.
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interwap 7 yıl
Ti ARM'den komple vazgeçemez. Sadece ARM tabanlı OMAP bölümünü satıyor. Cep telefonu ve tablet gibi sistemlerden çok endüstriyel uygulamalar için işlemci üretmeye devam edeceklerdir..... diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
sahoron
Orijinalden alıntı: DH MisafiriNvidia tegra 2 paldur küldür yapılan bir işlemci değil tegra ile giriş yapalı uzun zaman oldu ve Qualcoom çok tecrübeli bir firma ancak şuan kullanılan işlemcileri %20 oranında diğer işlemcilerden daha yavaş.
Tengra ile giriş yapalı ne kadar oldu? Texas Instrumentse veya Qualcoom a yakın mı? Hem ben mesajımda TInın üzerine vurgu yaptım ve piyasada nvidiadan daha iyi firmalar oldugunu göstermek icinde Qualcoom örnegini verdim. Qualcoom işlemcileri belki daha yavaştır ama bununla ilgili bir test veya ona benzer bişi yok. Ben tek 55 dklık Samsung galaxy s 2 ile Htc senseation karşılaştırmasında duydum. Ayrıca Senseationdaki işlemciler zaman sorunu yüzünden iki tane a8 işlemcisinde oluşmakta yoksa cift cekirdekli a9 işlemcileri yolda ve 4 tane a8li TENGRA 3 den cok daha iyi olacakları belli. Bu yüzden Qualcooma yavaş diyebilirsin ama TI hala Nvidian daha iyi

Nvidia tegrayı 2009 da felan duyurdu. Yanlış anlamayın herhangi bir nvidia sempatisi felan değilim yalnız bir söz vardır ya hani görünen köy kılavuz istemez diye Nvidia ne kadar acemi ve mobil sektörde yeni olursa olsun TEGRA 2 ile çok sağlam geldi ve sağlam bir yer edindi kendine çıkmamış bir ürün hakkında yorum yapamam TEGRA 3'e ait bir cihaz yok qualcoom rakiplerini çok küçümsüyor TEGRA 3 den bizim çift çekirdekli işlemcimiz daha iyi olacak gibi çıkmamış bir işlemci için kesin bir açıklama yapabilmesi Qualcoom'un biraz diğer rakiplerini küçümsediğini gösteriyor. Şahsen ben qualcoom'un şuanki işlemcilerinin performansından memnunum Huawei ıdeos x5 kullanıcısıyım 800 MHZ lik işlemci her istediğimi karşılıyor. Şahsen bana kalırsa tegra 3 ü bırak tegra 2 bile fazlasıyla yeterli tegra 3 veya daha üst birşeye gerek bile yok bence telefonlarda Tabiki tabletler için aynı şey söylenemez.
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napolyon94 7 yıl
Nokia ya elde kalmis omap 3 leri satmadan the end dememeliler :D
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sahoron 7 yıl
DH Misafiri
Nvidia tegra 2 paldur küldür yapılan bir işlemci değil tegra ile giriş yapalı uzun zaman oldu ve Qualcoom çok tecrübeli bir firma ancak şuan kullanılan işlemcileri %20 oranında diğer işlemcilerden daha yavaş.

Tengra ile giriş yapalı ne kadar oldu? Texas Instruments'e veya Qualcoom' a yakın mı? Hem ben mesajımda TI'nın üzerine vurgu yaptım ve piyasada nvidiadan daha iyi firmalar oldugunu göstermek icinde Qualcoom örnegini verdim. Qualcoom işlemcileri belki daha yavaştır ama bununla ilgili bir test veya ona benzer bişi yok. Ben tek 55 dklık Samsung galaxy s 2 ile Htc senseation karşılaştırmasında duydum. Ayrıca Senseationdaki işlemciler zaman sorunu yüzünden iki tane a8 işlemcisinde oluşmakta yoksa cift cekirdekli a9 işlemcileri yolda ve 4 tane a8li TENGRA 3 den cok daha iyi olacakları belli. Bu yüzden Qualcooma yavaş diyebilirsin ama TI hala Nvidian daha iyi
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poweredbyofk 7 yıl
aradan quallcom çıkar alırsa hiç şaşırmam
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sadtneverdie 7 yıl
Yalnız şöyle birşey var. Android 4 için OMAP seçilmediyse karlılık düşeceği için satılıyor olabilir. Tabletlerde kullanılmadıktan sonra bu kadar güçlü işlemci üretmenin çokta anlamı yok.


Ayrıca AMD satın alırsa ertelemeler daha acı verici olur :) mağlum rekabet bol.
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DH Misafiri 7 yıl
Nvidia tegra 2 paldur küldür yapılan bir işlemci değil tegra ile giriş yapalı uzun zaman oldu ve Qualcoom çok tecrübeli bir firma ancak şuan kullanılan işlemcileri %20 oranında diğer işlemcilerden daha yavaş.
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H.sD 7 yıl
apple alır.
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