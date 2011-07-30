Texas Instruments, OMAP işlemci bölümünü satıyor

ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Texas Instruments, OMAP bölümünü satıyor. Bilindiği üzere firma, ARM mimarisini kullanan yongada sistem çözümlerini OMAP çatısı altında sunuyor ve başta Nokia ve Motorola olmak üzere önde gelen cihaz üreticilerine işlemci sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır ARM tabanlı işlemciler sunan firma, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisine adapte olan ilk firma olmuş ve OMAP5 işlemci ailesinin teknik detaylarını bir süre önce endüstri ile paylaşmıştı.

Android 3.0 işletim sistemi için Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini referans platform olarak kullanan Google'ın, Android 4.0 (kod adı Ice Cream Sandwich) için referans platform olarak Texas Instruments ile yola devam edeceğinin konuşulduğu bir dönemde, OMAP bölümünün satışa çıkarılması sektör adına şaşırtıcı bir gelişme oldu. Bu noktadan sonra yanıtı aranacak soru ise, OMAP bölümünü kim alacak. Muhtemel adayları içeren çok uzun bir listeden söz edilirken, bu isimler arasında AMD ile GlobalFoundries ortaklığını gerçekleştiren ve bugün büyük ortak konumunda olan Abu Dabi merkezli ATIC firması öne çıkarken, Tegra operasyonunu zirveye taşımak isteyen Nvidia'nın adaylar arasında olduğu söyleniyor.

Diğer taraftan Intel ve AMD de muhtemel adaylar arasında gösterilmekle birlikte, şirketlerin stratejisi göz önüne alındığında şu an için iki ismin de böyle bir girişimde bulunması beklenmiyor. Intel, Atom işlemci ailesiyle orta-uzun vadede pazarın lideri olacağını dile getirirken, AMD ise mobil cihazlara daha fazla yatırım yapmayı ancak bunu Fusion teknolojisi etrafında şekillendirmeyi planlıyor. Fusion Geliştiriciler Konferansı'nda, Fusion Sistem Mimarisi'ni endüstri standardı haline getirmeyi hedeflediğini de açıklayan AMD'nin, ARM tabanlı işlemci geliştirmek yerine ARM tabanlı işlemciler için GPU sağlaması bekleniyor.